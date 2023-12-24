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「旗津tha̍k冊」獨立書店　在書香跟咖啡香中跟著店長的節奏念讀台語

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

遊客們口耳相傳「進店就啟動講台語機制」的獨立書店旗津tha̍k冊躲在旗津天后宮後方小巷子裡。一踏進店裡，店長蕭孟曲自然而然地開啟所有人的台語開關。

斜槓咖啡師、攝影師與文字工作者的她，與社大夥伴一起接下這棟旗津老屋作為獨立書店營運。以在地、海洋歷史與文化等多元議題當作書店主題，能彰顯旗津為高雄最早發展、第一上岸的地點輝煌過去。另外表達海洋文化的書區，帶著教育意義的台語書籍專區等，都是店長展現書店特色的策展角落。

書店內另一大特色就是店長精選的咖啡滋味，結合日本文學家、哈瑪星時期來到台灣的外國官員等角色，搭配出適合在那本書閱讀節奏時能嚐到的咖啡滋味，所以能在閱讀走逛之餘，喝一杯川端康成、三島由紀夫或者約翰湯姆生等氣味，也是探訪旗津tha̍k冊最讓人念念不忘還想再來一次的特色呢！

　

店家資訊

旗津tha̍k冊

地址：高雄市旗津區通山路42巷2號

FB：旗津tha̍k冊

時間：週五至日11:00-18:00（週一至四公休）

　

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旗津 書店 咖啡

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