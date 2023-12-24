「旗津tha̍k冊」獨立書店 在書香跟咖啡香中跟著店長的節奏念讀台語
【圖／文：行遍天下】
遊客們口耳相傳「進店就啟動講台語機制」的獨立書店，旗津tha̍k冊躲在旗津天后宮後方小巷子裡。一踏進店裡，店長蕭孟曲自然而然地開啟所有人的台語開關。
斜槓咖啡師、攝影師與文字工作者的她，與社大夥伴一起接下這棟旗津老屋作為獨立書店營運。以在地、海洋歷史與文化等多元議題當作書店主題，能彰顯旗津為高雄最早發展、第一上岸的地點輝煌過去。另外表達海洋文化的書區，帶著教育意義的台語書籍專區等，都是店長展現書店特色的策展角落。
書店內另一大特色就是店長精選的咖啡滋味，結合日本文學家、哈瑪星時期來到台灣的外國官員等角色，搭配出適合在那本書閱讀節奏時能嚐到的咖啡滋味，所以能在閱讀走逛之餘，喝一杯川端康成、三島由紀夫或者約翰湯姆生等氣味，也是探訪旗津tha̍k冊最讓人念念不忘還想再來一次的特色呢！
店家資訊
旗津tha̍k冊
地址：高雄市旗津區通山路42巷2號
FB：旗津tha̍k冊
時間：週五至日11:00-18:00（週一至四公休）
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