1元海鮮限時購！ 全台最美「鼓山魚市場2.0」強勢回歸 高雄人週末搶先逛一波

號稱「全台最美魚市場」的鼓山魚市場，自去年10月開幕後續人潮減少，歷經3個月暫停營業進行整修後，於15日上午11時30分重新啟動，一秒變身「鼓山魚市場2.0」強勢回歸！

圖／高雄鼓山魚市場fb

鼓山魚市場在9月份暫停營業，重新整修調整為質感複合式商場，不僅設有全新漁產、特色伴手禮店，還有景觀燒烤餐廳、海景咖啡廳進駐，吃喝玩樂通通都有。

圖／海洋局提供

在這裡逛魚市還能兼嚐美食，除了海鮮燒烤、代客料理、生魚片及丼飯等美食進駐，不定時特色風格快閃主題攤位，並設有夜間海景啤酒吧及戶外咖啡調酒餐車等，高雄人趁著週末搶先逛一波。

圖／高雄鼓山魚市場fb

開幕首3日將推出「1元限時購」，讓民眾用1元帶回特色農漁產品，還有討海人市集、主廚魚體分解秀、石斑魚試吃會、消費滿額送等活動；配合2023國際貨櫃藝術節展覽活動，加碼推出從鼓山魚市場或高雄港11號碼頭出發的文化遊艇限定航班。