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亞洲最大、全台唯一「OPEN！大氣球遊行」12月9日高雄來相見

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
2023 OPEN大氣球遊行12/9下午2時將在高雄時代大道登場。　圖：高雄市政府觀光局／提供
2023 OPEN大氣球遊行12/9下午2時將在高雄時代大道登場。　圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】高雄熊、OPEN將相見歡！在高雄舉辦邁入第16年，亞洲最大、全台唯一的「OPEN！大氣球遊行」，12/9 (六) 在高雄夢時代購物中心前時代大道熱鬧登場。今年大遊行以「舞動夢想」為主題，規劃18顆大氣球與18組落地氣球、多元表演舞蹈團隊、「AcQUA 源少年」與唱跳男團 B.T.O.D feat.梁舒涵雙代言大使等三大亮點；除下午大遊行活動，晚間主舞台更有歌手、表演團體輪番上陣，整日精彩活動不間斷。今年高雄熊也將首次參加大氣球遊行，下午也會在「OPEN！開心樂園」IP人偶見面會上，與OPEN將一起歡迎大家共同度過愉快週末。

▲卡那赫拉的小動物、米飛兔、史努比等人氣IP都將輪番登場。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲卡那赫拉的小動物、米飛兔、史努比等人氣IP都將輪番登場。　圖：高雄市政府觀光局／提供

▲多組可愛動漫人氣IP人偶將在活動與大家見面。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲多組可愛動漫人氣IP人偶將在活動與大家見面。　圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄市政府觀光局表示，「OPEN！大氣球遊行」每年舉辦都帶給大小朋友許多歡笑，今年適逢OPEN將18歲，除規劃18顆人氣IP大氣球、18組落地氣球，包括大家熟悉的 OPEN！家族成員、米飛兔、史努比與查理布朗等人氣角色都將現身大遊行，而剛推出「哈囉我來了～」Line 貼圖免費下載的高雄觀光代言人、城市吉祥物高雄熊也將首次參加大氣球遊行。為此，觀光局也特別提供4,000顆高雄熊小氣球，在12/9 (六) 下午遊行現場發送給現場民眾，也會在「OPEN！開心樂園」與大家相見。

▲18顆大氣球與18組落地氣球齊登場。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲18顆大氣球與18組落地氣球齊登場。　圖：高雄市政府觀光局／提供

除大氣球遊行，今年現場更邀請許多表演舞蹈團隊，包括活動雙代言人「AcQUA 源少年」與唱跳男團 B.T.O.D feat.梁舒涵等，將於12/9晚間在主舞台輪番接力演出，嗨翻週末夜！此外，12/9、12/10上午10時至下午6時還有「OPEN！開心樂園」、「斯巴達小勇士賽」及多組動漫IP人偶見面會。高雄市政府觀光局溫馨提醒，現場無停車位，請勿開車前來，參加活動遊客可提早出門搭乘捷運紅線至「R6 凱旋站」即可抵達會場，快速又方便。

▲期間限定輕軌彩繪列車柑橘號，搭配蜜柑站長和橘色惡魔主視覺。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲期間限定輕軌彩繪列車柑橘號，搭配蜜柑站長和橘色惡魔主視覺。　圖：高雄市政府觀光局／提供

▲橘高校二度登台演出，高雄人先睹為快。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲橘高校二度登台演出，高雄人先睹為快。　圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄12月精彩活動滿檔，12/10下午3時於時代大道「國際樂儀交流大會師」，有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘中學校及高等學校（簡稱：京都橘高校）吹奏樂部將二度訪台，並與高雄五校樂儀隊進行交流。期間限定的輕軌彩繪列車「柑橘號」即日起也正式上路，搭配高雄捷運超高人氣「蜜柑站長」和「橘色惡魔」主視覺，亮眼吸睛，歡迎民眾多加利用搭乘。

此外，「2023聖誕都會生活節」將於12/22、12/23在中央公園舉行，夢幻燈海將點亮高雄城市中軸線；「2023高雄跨年－亞灣未來市演唱會」則在12/31 18:30在夢時代登場。當然也不要錯過，自即日起至2024/1/2止，加入「高雄市政府 LINE 官方帳號」好友，即可免費下載最新推出的高雄熊「哈囉我來了～」貼圖；更多活動訊息可於「高雄旅遊網」查詢。

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