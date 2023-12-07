12月限定！紫蝶光雕投影秀 高雄捷運中央公園及美麗島站璀璨登場

紫斑蝶光雕投影秀在高雄捷運中央公園站、美麗島站登場。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署茂林國家風景區管理處（簡稱茂管處）於11月初正式啟動「2023-2024雙年賞蝶季活動」，今年特別精心推出多項賞蝶旅遊驚喜，首先在12月假日推出的「高雄茂林賞蝶旅遊專車」深受好評，加開的平日班次從12月至明年1月的18個班次名額也是迅速售罄，引發疫後新一波賞蝶熱潮。

在12月蝴蝶大軍降臨茂林的同時，茂管處更攜手高雄捷運美麗島站和中央公園站，打造限時紫斑蝶光雕投影秀，將茂林紫斑蝶帶入城市燈光中，為遊客帶來視覺上的震撼饗宴。

茂林國家風景區處柯建興處長表示：茂林的「紫蝶幽谷」曾被《米其林臺灣綠色指南》評選為最高等級三星級必遊景點，紫蝶幽谷的美景，總是讓人眼睛為之一亮，這次透過燈光展演，將紫斑蝶帶進捷運中央公園的戶外天幕和美麗島站著名的光之穹頂地面，相信將給民眾帶來一場令人眼前一亮的視覺盛宴。歡迎各地遊客在蝶季期間到茂林親身體驗大自然的奧秘。

美麗的紫斑蝶光雕投影秀將持續展出一個月，中央公園站每晚18:00、19:00、20:00、21:00定時展出；美麗島站則是每日上午10:00、11:00，下午13:00、15:00、17:00，晚上18:00、19:00、20:00、21:00，歡迎搭乘高雄捷運的遊客停駐欣賞。

▲高雄茂林賞蝶旅遊專車反應熱烈，迅速完售。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

▲Good Maolin 體驗套票，專業的紫斑蝶生態導覽。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

茂管處呼籲各地旅客把握時機，提早規劃賞蝶旅程，搶不到旅遊專車名額也沒關係，還有能夠依照自己的時間出發和停泊的「Good Maolin 體驗套票」，行程自由又豐富，透過原味的五感體驗，帶領民眾從聽、視、嗅、味、觸覺等「五感體驗暢玩蝶谷」，分為499元和699元二種，除了可參與紫斑蝶生態導覽之外，還附有原民風味簡餐一套、手作體驗DIY一份。還能憑套票票根參加明年3月的抽獎好禮大方送活動，更有機會抽中電動腳踏車、iPhone 手機、Apple iPad air 平板等價值十萬元的好禮。詳細的行程和活動資訊請參閱茂管處官方網站及「Fun心遊茂林」粉絲專頁，以免錯過茂林賞蝶季中的每一刻精彩。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野