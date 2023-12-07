快訊

秦剛已不在人世？外媒爆俄副外長向習近平告發 失蹤原因和李尚福也有關

曝曾聯繫郭台銘「但語音信箱」 趙少康喊回來吧：集中選票為大局

維修費超乎想像 專家點名這6家電「耗電容易壞」：千萬別買

12月限定！紫蝶光雕投影秀 高雄捷運中央公園及美麗島站璀璨登場

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲紫斑蝶光雕投影秀吸引大小朋友佇足。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
▲紫斑蝶光雕投影秀吸引大小朋友佇足。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

紫斑蝶光雕投影秀在高雄捷運中央公園站、美麗島站登場。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
紫斑蝶光雕投影秀在高雄捷運中央公園站、美麗島站登場。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署茂林國家風景區管理處（簡稱茂管處）於11月初正式啟動「2023-2024雙年賞蝶季活動」，今年特別精心推出多項賞蝶旅遊驚喜，首先在12月假日推出的「高雄茂林賞蝶旅遊專車」深受好評，加開的平日班次從12月至明年1月的18個班次名額也是迅速售罄，引發疫後新一波賞蝶熱潮。

在12月蝴蝶大軍降臨茂林的同時，茂管處更攜手高雄捷運美麗島站和中央公園站，打造限時紫斑蝶光雕投影秀，將茂林紫斑蝶帶入城市燈光中，為遊客帶來視覺上的震撼饗宴。

茂林國家風景區處柯建興處長表示：茂林的「紫蝶幽谷」曾被《米其林臺灣綠色指南》評選為最高等級三星級必遊景點，紫蝶幽谷的美景，總是讓人眼睛為之一亮，這次透過燈光展演，將紫斑蝶帶進捷運中央公園的戶外天幕和美麗島站著名的光之穹頂地面，相信將給民眾帶來一場令人眼前一亮的視覺盛宴。歡迎各地遊客在蝶季期間到茂林親身體驗大自然的奧秘。

美麗的紫斑蝶光雕投影秀將持續展出一個月，中央公園站每晚18:00、19:00、20:00、21:00定時展出；美麗島站則是每日上午10:00、11:00，下午13:00、15:00、17:00，晚上18:00、19:00、20:00、21:00，歡迎搭乘高雄捷運的遊客停駐欣賞。

▲高雄茂林賞蝶旅遊專車反應熱烈，迅速完售。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
▲高雄茂林賞蝶旅遊專車反應熱烈，迅速完售。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

▲Good Maolin 體驗套票，專業的紫斑蝶生態導覽。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
▲Good Maolin 體驗套票，專業的紫斑蝶生態導覽。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

茂管處呼籲各地旅客把握時機，提早規劃賞蝶旅程，搶不到旅遊專車名額也沒關係，還有能夠依照自己的時間出發和停泊的「Good Maolin 體驗套票」，行程自由又豐富，透過原味的五感體驗，帶領民眾從聽、視、嗅、味、觸覺等「五感體驗暢玩蝶谷」，分為499元和699元二種，除了可參與紫斑蝶生態導覽之外，還附有原民風味簡餐一套、手作體驗DIY一份。還能憑套票票根參加明年3月的抽獎好禮大方送活動，更有機會抽中電動腳踏車、iPhone 手機、Apple iPad air 平板等價值十萬元的好禮。詳細的行程和活動資訊請參閱茂管處官方網站及「Fun心遊茂林」粉絲專頁，以免錯過茂林賞蝶季中的每一刻精彩。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園 米其林 觀光

延伸閱讀

野生動物路跑今開跑 國手莊智淵與6000跑友為牠而跑

高雄中央公園22日起開唱 楊乃文、高爾宣等接力

台中市民野餐日今登場 擴大4地舉辦 民讚人潮散更放鬆

商界大亨牽線 熊貓有望落腳紐約中央公園動物園

相關新聞

DON DON DONKI高雄大立店明開幕！「必買優惠商品」搶先看 499元整袋蘋果裝到飽好評回歸

南台灣首間DON DON DONKI「高雄大立店」將於12月7日盛大開幕，是全台第5間分店，也是面積最大、品項最齊全的店...

來去金門住一晚！閩式古厝、蔚藍海景讓你體驗不一樣的金門

不知道住哪依個人喜好跟著這篇金門住宿推薦訂房就對了！金門旅遊的最佳時間點，分為3月到5月及9月到11月，春季的3~5月，氣溫逐漸回暖，這時的氣候讓海中的藻類形成著名的「藍眼淚」景象，非常美麗；而9~11月則正值秋收，氣溫涼爽，高粱園一片黃澄澄的金黃色，很適合拍照打卡。了解金門的氣候，更重要的是來金門要吃什麼、住哪裡！

旗津新秘境「鍾愛之門」！高雄賞夕陽、觀星好去處再加一

【旅奇傳媒/編輯部整理】為提供旅客友善旅遊環境，高市府觀光局致力提升各景區環境質感並融入地方特色，量身打造屬於該場域的地景風貌。局長高閔琳表示，旗津區近5年來逐步改善海岸景觀，包含豐收廣場形塑、海水浴

全台最大無印良品、唐吉訶德都在這 高雄大立能翻轉商圈嗎？

1984年開業、座落高雄市五福、漢神、新崛江三大商圈內的大立百貨，歷經90年代的大立伊勢丹百貨時代，為高雄首家日系百貨，...

高雄旗山常美冰店，必嘗義式冰淇淋混搭傳統冰品！

傳統冰品．造型聖代．古早味冰棒．義式冰淇淋 冰店在一九四五年出現在旗山小鎮上，點起燈，和戰後的台灣同步跨進未來。頭家嬤彼時剛嫁入夫家，因先生欠債，償還的動力激起了她的生存鬥志，冰店原型是間賣菸

吃喝玩樂去墾丁！頂級海陸食材搭專業代烤 讓你爽吃又爽玩

【吃喝玩樂墾丁趣】提供了各種娛樂活動，讓遊客可以盡情玩樂，專業代烤服務提供許多來到墾丁舉辦活動聚餐、團體派對的消費者，一場精緻料理的美食盛宴，無論你是喜歡享受美食還是追求刺激的水上活動，墾丁趣都能滿足你的需求。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。