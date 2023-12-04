「好澎遊Chill嗨嗨」澎湖主題特色遊程第2波精彩遊程強勢登場！

第二波「好澎遊Chill嗨嗨」澎湖主題特色遊程即將登場！包括「澎湖綠金識海菜」、「蚵殼珊瑚海龜帶著走」及「魚拓壓壓樂」。 第二波「好澎遊Chill嗨嗨」澎湖主題特色遊程即將登場！包括「澎湖綠金識海菜」、「蚵殼珊瑚海龜帶著走」及「魚拓壓壓樂」。

澎湖—這片寶地處處充滿了大自然的禮讚，除了擁有得天獨厚的水產資源和全球少有的玄武岩地質景觀，還有許多傳統技藝文化值得細細品味。為推廣珍貴的人文特色與生態資源，交通部觀光署澎湖國家風景區管理處（以下簡稱澎管處）於本(112)年9至12月推出第一波「好澎遊Chill嗨嗨」澎湖主題特色遊程，其中包括「林投牽罟趣」、「成功擼魚栽樂」、「花菜干玩花枝」、「草鞋編織潮」、「南寮雞母狗捏捏樂」和「莳氛香氛調」等六大主題遊程，受到了廣大遊客的歡迎。而113年1至3月即將推出第二波「好澎遊Chill嗨嗨」澎湖主題特色遊程，包括「澎湖綠金識海菜」、「蚵殼珊瑚海龜帶著走」及「魚拓壓壓樂」。

「澎湖綠金識海菜」體驗曬海菜

澎湖冬季的三金包含黑金紫菜、綠金海菜以及白金𩵚魠，「澎湖綠金識海菜」讓遊客深度了解澎湖綠金-海菜的處理過程、認識澎湖藻類，更透過互動體驗曬海菜與裝袋包裝的過程，將澎湖海菜的美味帶回家。

「蚵殼珊瑚海龜帶著走」獨具澎湖海洋特色的蚵殼珊瑚龜鑰匙圈！

「蚵殼珊瑚海龜帶著走」，是以廢棄的蚵殼為原料，澎湖咾咕石的美麗紋路作為造型，循環材料的創新運用，化腐朽為神奇。一起體驗親手攪拌、灌模成型、脱模型等完整製作流程，做出屬於自己獨一無二又具有澎湖海洋特色的蚵殼珊瑚龜鑰匙圈！

「魚拓壓壓樂」體驗拓印過程

「魚拓壓壓樂」體驗拓印過程

「魚拓壓壓樂」，在沒有相機的年代，人們會用魚拓的方式來記錄下自己捕獲的大型魚獲，現今的魚拓已經是藝術創作的一種形式。透過體驗觀察練習拓印，大家都能成為藝術家！

今年秋冬除了「好澎遊Chill嗨嗨」澎湖主題特色遊程開放報名中，還有台灣觀巴-澎湖專車澎湖悠閒北環之旅、澎湖網紅島可夢-南島專車、澎湖網紅島可夢-北島專車三條精選路線，持續到112年12月31日享有兩人同行一人免費優惠活動。此外，台灣好行票價優惠也正式啟動！即日起至114年8月31日，只要持電子票券（含行動支付）搭乘全台的45條台灣好行路線不分平假日皆享半價優惠。精彩的主題活動、台灣觀巴-澎湖專車與台灣好行-媽宮北環、湖西線，大小朋友都非常適合，歡迎大家在秋冬之際深度探索澎湖，來一場放空慢旅行。

詳情請持續關注澎湖國家風景區管理處粉絲專頁或參考以下網址：

台灣觀巴：https://www.taiwantourbus.com.tw/C/tw/home

台灣好行：https://www.taiwantrip.com.tw/

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/300293