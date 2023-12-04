來去金門住一晚！閩式古厝、蔚藍海景讓你體驗不一樣的金門

不知道住哪依個人喜好跟著這篇金門住宿推薦訂房就對了！金門旅遊的最佳時間點，分為3月到5月及9月到11月，春季的3~5月，氣溫逐漸回暖，這時的氣候讓海中的藻類形成著名的「藍眼淚」景象，非常美麗；而9~11月則正值秋收，氣溫涼爽，高粱園一片黃澄澄的金黃色，很適合拍照打卡。了解金門的氣候，更重要的是來金門要吃什麼、住哪裡！

金門住宿推薦

如荷自在度假村

如荷自在度假村座落於金門的正中央，有著泳池、草地和椰子樹，隨處都是異國度假風情，好朋友一起來可以拍美照，家庭出遊帶小孩放電也適合！房型有可以遠眺海景的雙人房，也有空間寬敞的家庭四人房。如荷自在度假村的隱藏版亮點，就是有豐盛的美食佳餚，燒烤、麻辣串、現打鮮釀啤酒入住即可享受啦！

圖 / FB 如荷自在渡假村-The Louts Villa

圖 IG @jack_food_diary

地址：金門縣金湖鎮瓊林里環島北路三段303

海院子

主打海景房的海院子，時常出現在各大旅遊平台，不是業配，因為真的太美！且價格合理，超高CP值的房間，想住真的要提早下訂。海院子的特色是每間房都有望海的落地窗，空間又大，從大廳到房間有著大量的木頭元素，營造溫馨舒適的氛圍，也讓人有峇厘島度假的感覺。超級推薦要去金門玩的人，提早預訂入住享受一下啊~

圖 / IG @fancy2021

圖 / IG @jintzumi

地址：金門縣金寧鄉356號

電話：08-232-2308

夕陽海民宿

擁抱無敵海景的夕陽海民宿，獨棟的建築看起來很新穎，距離鬧區不遠，附近還有步道可以散步到海邊，房間望出去除了是海，還能遠眺金門大橋，是個放鬆度假的好地方。提供雙人房及四人房型，給不同旅客選擇，民宿的秘密景點是三樓的露台，晚上在上面聽著海浪的聲音看星星，真的超愜意～

圖片來源 FB 金門夕陽海民宿 Sunset Sea B&B

圖片來源 FB 金門夕陽海民宿 Sunset Sea B&B

地址：金門縣金寧鄉慈湖路一段32-7號

金八家

來金門旅遊怎麼能錯過經典的閩式建築呢？金門的一大文化特色重點，就是欣賞百年歷史的閩式建築，修繕後的古蹟被作為餐廳、甜點店甚至是住宿的旅館，金八家就是其中之一。金八家有偏日式的風格，也有輕工業風的風格，外加小主人「八哥」創新又傳統的結合，是不是超級可愛呢！

圖 / IG @xpinsin9

圖 / IG @fong.yuu

圖 / IG @fong.yuu

地址：建議前來的旅客在google導航依序設定

雙鯉古地(關帝廟) >> 鎮南宮 >> 南山二(公車站牌) >>金八古厝民宿

浯島拾午

浯島拾午不是古厝，而是全新打造的閩式建築，讓旅客住進新房子，也能感受傳統建築古色古香之美，提供零食泡麵，可以在中庭悠閒的感受戰地的寧靜。早餐也很豐盛，吃的飽又營養，不過隔音不是太好，若怕吵的人，或許可以選擇包棟，整區包下來自己人就不怕被打擾。

圖 / IG @kinmen.15home

圖 / IG @kinmen.15home

地址：金門縣金寧鄉頂埔下4號

閩南旅店

金門是由許多聚落組成的，而每個聚落都有各自的特色，閩南旅店正好位於金門國家公園內的前水頭聚落，既熱鬧又保有古色古香的味道。旅店的陳設保留原建築的樣貌，運用建築本身空間的特色，規劃出不同一般民宿的住宿體驗。像是閩南旅店有許多樓中樓的房型，一戶一棟既有隱私又方便，很推薦小家庭出遊可以選擇的金們住宿。

圖片來源 FB閩南旅店

地址：金門縣金城鎮前水頭87-1號

金門小週末民宿

在金門難得不是古厝卻經營的很好的民宿就是金門小週末民宿！首先房型名稱就讓人看了會心一笑，用高粱、貢糖等在地特色取名，繽紛的房型顏色，營造了活潑可愛的氛圍。另一個人人稱讚的特色，是在大廳比一個人還高的黑板，上面手繪了金門地圖且標記了金門各處景點，不私藏的提供給前來遊玩的旅客。民宿不定期也會舉辦文創市集的活動，喜歡文創類的朋友很推薦來感受一下喔～

圖 / IG @zoss_dragon

圖 / IG @zoss_dragon

地址：金門縣金城鎮西海路35巷25號

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