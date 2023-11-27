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吃喝玩樂去墾丁！頂級海陸食材搭專業代烤 讓你爽吃又爽玩

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

墾丁身為台灣最知名的旅遊景點，不僅有美麗的海灘和壯觀的自然景觀，還有豐富多樣的美食和娛樂活動，讓遊客可以盡情享受吃喝玩樂的樂趣。位於恆春的【吃喝玩樂墾丁趣】，結合烤肉食材供應、專業代烤、客製化菜單料理、煙火、海上娛樂等多元服務，無論是家庭旅行、情侶約會還是朋友聚會，都可以交給店家替你處理相關事宜，讓遊客可以盡情享受度假時光。

墾丁以其美麗的海灘、豐富的自然資源和多樣化的娛樂活動而名聞遐邇，由於近年來國內旅遊人數倍增，越來越多旅客喜歡精緻化的旅遊模式，在墾丁旅遊中，吃喝玩樂是不可或缺的一部分，而墾丁代烤服務是一個讓您能夠輕鬆品嘗到美食的選擇。

品牌的代烤服務提供客製化菜單、優惠10人套餐，讓您可以根據自己的口味和喜好來選擇食材，是許多來到墾丁舉辦派對、團體旅遊、甚至是舉辦婚禮等客人，都會首推吃喝玩樂墾丁趣的餐飲服務。

無論是生猛海鮮、山珍海味店裡都會提供最新鮮、高品質的食材給客戶，多種食材以及烤肉用具一應俱全，客製化料理也能任意搭配，絕對能夠滿足每位消費者的期待，並且也有專業主廚提供代烤服務，無論是特殊口味喜好、份量、客製調配，通通幫您處理到好，讓您輕鬆享受美食。

▲龍蝦、泰國蝦、海魚都是現點現撈，新鮮程度看得見，讓客戶享受最新鮮的海味!
▲龍蝦、泰國蝦、海魚都是現點現撈，新鮮程度看得見，讓客戶享受最新鮮的海味!

菜單

食材有海鮮、肉品、生鮮活體、時蔬、烤串，套餐以10人份量為主，以價格不同，食材也會有些許變動，另外也有提供客制化菜單，對於一般遊客也能依造預算進行食材的搭配。滿額2000元也有提供外送服務喔！

墾丁趣的套餐都有附贈全系列的烤肉用品，架子、器具、免洗餐具、木炭，每種價位老闆都十分貼心，做好葷素搭配、主食的搭配，也會提供海鮮、肉品、生鮮的多種組合價，讓客人可以自行選擇，並且隨著價位餐點食材也越來越豐富、喜歡大口吃肉品嘗海鮮的客人，絕對不能錯過！

3000商務套餐

商務套餐組合就有附海鮮食材鮮蚵、文蛤、阿根廷鮮魷、鯛魚下巴以及雞翅、梅花燒肉、香腸等。

5000海陸套餐

海陸套餐內容則有：鮮蚵、大文蛤、大白蝦、大軟絲、野生海螺、干貝、牛五花里肌肉、梅花燒肉、香腸、雞肉串等，還有多款海鮮食材以及牛肉的選項。

7000豪華套餐

豪華套餐除了上敘的海鮮之外還有提供生猛海鮮，泰國蝦、吳郭魚、生食級3s日本干貝，以及沙朗牛排、安格斯牛舌、羊肩排、松阪豬、豬頸帶骨排、櫻桃鴨胸等豪華食材，喜歡大啖肉食的團體客，非常推薦豪華套餐有多種肉類選擇。

10000尊榮套餐

尊榮套餐就是給你霸氣的海陸盛宴，現撈墾丁野生龍蝦、獨家野生魟魚、多汁土窯雞、霜降和牛排、和牛橫膈膜燒肉每種都是頂級食材，以及豪華套餐的內容升級版，絕對能讓你吃到物超所值的極致美味。

代烤料理的呈現也不是一般烤完就直接上桌，墾丁趣的專業主廚們也進行擺盤、調味，讓客人吃到食材的最佳風味，給消費者一個色香味俱全的美食享受以及精緻的頂級服務。

吃喝玩樂墾丁趣烤肉服務不僅提供了美味的食物，還提供了一個愉快的用餐體驗，無憂無慮的享受美食，感受墾丁海風的撫慰，同時欣賞著大自然的美景，絕對能帶給您一個難以忘懷的墾丁假期。


吃喝玩樂墾丁趣

店家地址:屏東縣恆春鎮恆南路8-7號

營業時間:11:00-02:00

店家電話:0906233200

粉絲專頁:https://bit.ly/3ZHLHUn


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