雙11「乘風而騎」林園單車遊登場 同場加映金曲樂團「宇宙人」等歌手表演

林園海洋濕地公園空拍美景。 圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】1111光棍節不孤單，快和金曲獎最佳樂團「宇宙人」到高雄最南端的林園「乘風而騎」！高市府觀光局將於11/11下午2點到晚上8點在林園海洋濕地公園舉辦「海洋音樂單車遊」，除了有單車遊程外，還有音樂市集活動，邀請金曲樂團「宇宙人」等歌手現場演唱，歡迎民眾一同來林園同樂。

單車遊程獲得熱烈報名，報名即送環保餐具、100元市集美食券、洋蔥杯子蛋糕及「凹豆（Outdoor）咖」必備遮陽帽，還能參加好禮抽獎。

觀光局長高閔琳表示，「乘風而騎」10月鼓山場以萬聖節變裝派對為主題，在哈瑪星以變裝派對單車遊及搞怪市集吸引上千民眾共同參與，以低碳旅遊落實聯合國 SDGs 永續目標。

11月份林園場則結合生態環保及綠色旅遊主題推出「海洋濕地漁港單車遊」，帶大家探索濕地生態與海洋美景。高雄秋冬季節天氣溫暖微涼，午后正適合騎乘單車穿梭街道巷弄內，歡迎一起來林園吹海風、賞夕陽、品嚐道地美食，漫遊林園海洋風光。

▲座落在高雄最南的經緯度「市境之南樹」。 圖：高雄市政府觀光局／提供

▲林園海洋濕地公園為全台唯一的水母湖。 圖：高雄市政府觀光局／提供

「海洋濕地漁港單車遊」將邀請林園紅樹林保育學會導覽老師為遊客講解海洋濕地生態，該濕地位於港嘴社區的海邊，是一處袖珍型濕地，兼具遊憩、生態復育及教育導覽的功能，除了有150年前生成的紅樹林外，更有全台難得一見的「倒立水母」浮游。

接著走訪林園中芸、汕尾一帶漁村風情，到市境之南樹看世界奇景「方塊海」，順遊曾被譽為石化工業區後花園的「林園紅樹林生態區」聽生態導覽，最後再回到海洋濕地公園逛市集、看表演。報名活動除了有精美紀念品及伴手禮，還可獲得美食市集兌換券及抽獎資格，吃喝玩樂一次滿足。

▲林園紅樹林保育學會導覽老師講解海洋濕地公園生態。 圖：高雄市政府觀光局／提供

▲現場還有20攤美食餐車，歡迎大家來林園微旅行（圖為2022梓官市集）。 圖：高雄市政府觀光局／提供

高閔琳補充說，本次配合林園海洋濕地公園親海、休憩等特色，擴大舉辦海洋音樂市集活動，邀請金曲獎最佳樂團「宇宙人」、來自聲林之王選秀節目的「曾韻璇」、星光大道選秀節目的「曾梓淞」，及那瑪夏青年「希本」等多位歌手演唱。

現場還有20攤美食餐車，集結各式甜點、飲料、冰品、中西式點心等，歡迎大家來林園低碳微旅行，將美食、美景一次搜集。開車前來的民眾，建議可以將車輛停至「中芸漁港觀景平台廣場（中芸鳳芸宮前）」，會有免費接駁車接送到活動會場。

更多活動訊息請上「高雄旅遊網」，或搜尋「高雄乘風而騎」臉書粉絲專頁 https://fb.me/khbikekhbike 查詢。

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