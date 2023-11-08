超萌梅花鹿可以餵食！墾丁「鹿境」生態園區全新規劃，還有水豚君必拍

現在就來恆春玩吧！位於恆春墾丁的「鹿境- 梅花鹿生態園區」，不僅有可愛的梅花鹿，還新增了水豚園區，提供遊客與這些迷人的水豚近距離互動的機會。加上還有全新的咖啡廳，供應各式飲品和爆餡雞蛋糕點心，安排旅程剛剛好。

圖／來自「鹿境」臉書粉專提供

坐落於恆春通往墾丁外環道的「鹿境」，實際上就是梅花鹿的樂園。今年2023年重新規劃動線與全新經營方，提供遊客客製化又能獨一無二的旅遊體驗，包含導覽與近距離餵食梅花鹿，還可以額外添購「野餐籃」飽餐梅花鹿一番。

圖／來自「鹿境」臉書粉專提供

不只如此，今年鹿境推出了全新的「水豚園區」，讓遊客與這些懶洋洋又可愛的水豚近距離互動。每天有11個互動場次，工作人員一樣會進行詳細解說，就可以進入水豚園區，親自與水豚互動，像是餵食它們牧草與拍照等。保證是一次難忘的恆春體驗，趕快安排假期吧！

圖／來自「鹿境」臉書粉專提供

圖／來自「鹿境」臉書粉專提供

圖／來自「鹿境」臉書粉專提供

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