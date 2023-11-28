高雄旗山常美冰店，必嘗義式冰淇淋混搭傳統冰品！

傳統冰品．造型聖代．古早味冰棒．義式冰淇淋

冰店在一九四五年出現在旗山小鎮上，點起燈，和戰後的台灣同步跨進未來。頭家嬤彼時剛嫁入夫家，因先生欠債，償還的動力激起了她的生存鬥志，冰店原型是間賣菸酒、涼水、喙食物仔（tshuì-tsih-mih-á，零嘴）的𥴊仔店（kám-á-tiàm，雜貨店），時光流轉，爾後隨著電力普及方才開始添購設備製冰。鎮上賣冰最輝煌的時期冰店數量曾直逼30家，眾家以冰劃地爭鳴。

「常美冰店」和在地另一間知名冰城有著親戚關係，當時這層關係啟發了老頭家做冰的靈感，甚至從籌備到初期營運，也都得到對方同為家人的挺身相助。如今用土搭蓋出的店面已超過百歲，冰店名字即以頭家嬤郭李常美女士的名字來取，那像極了隱喻，預言著裡裡外外攜手，日後悠悠走過的歲月風景如同冰品那般被凝滯凍結後，依舊，如常，靜美。

冰店現在由第三代的郭人豪接棒。圖片來源 | 常美冰店官方Facebook

最初單純以香蕉清冰選搭不同配料攬客，這種刨完後軟綿細滑又帶著鮮明香料氣味的冰品，日治時期以降就在台灣市井間廣受歡迎，後來店內又慢慢開發出義式冰淇淋的品項。第三代接棒者郭人豪分享道，經營策略上，二ＯＯ九年與好鄰居基金會的交集是分水嶺，彼時父親準備退休，剛好趕上改造風潮，他順勢接棒，兩年後，常美嬤搬去和姑姑同住，全權放手，百年土厝裡的老冰店也隨之由他蛻變出新貌。

做冰有趣之處，就在於沒有人會討厭吃冰這件事。圖片來源 | 木馬文化提供

郭人豪說，做冰有趣之處，就在於沒有人會討厭吃冰這件事。台灣諺語「第一賣冰、第二做醫生」聽起來風光，實則背後深究製冰時光可是又寂寞又冗長，成就感來自於結交到的四方朋友真誠的反饋。常美嬤在地人後來都會親暱稱呼她一聲「魔法阿嬤」，因為她什麼都變得出來，這個「變」字濃縮的是店內長年自我探索的歷程，人氣首選的「招牌冰」，以香蕉清冰打底，疊上紅豆泥和芋頭，再塞進ㄉㄨㄞ彈的黑糖凍和百香果凍，最後拿幾球義式冰淇淋配色點綴，這款視覺繽紛活潑口感台西混融的冰品，彷彿也像是不斷在時代中前進的冰店縮影；而愛吃枝仔冰的人，傳統冰棒有16種口味任君挑選。

如今混融著老派與時髦的空間，同時也成了能為時代勇敢發聲的載體，用冰品融化世代隔閡，在甜與蜜中尋求對話的可能性。店務上手後，郭人豪也沒閒著，開始做起自己的夢，創辦了另一個冰品牌「小露吃」，他的父親郭國格曾和小露吃主廚李東祐連袂遠赴義大利波隆那進修研習精進配方，回來後兩個品牌想走的路線也做出了鮮明區隔，常美的gelato著眼於和傳統冰品互搭，小露吃則是頻繁拜訪小農，試圖用各種企劃串連島嶼風土，透過製冰釋放出強大的創作能量。

小露吃在二Ｏ二Ｏ年實體店面結束營業後轉型為工作室，如今以更靈活的樣貌，在特定店家寄售、市集出攤，也能看到它們在辦桌與團購等通路偷偷現身。

本文內容出自《雄合味：橫跨百年, 包山藏海, 高雄120家以人情和手藝慢燉的食飲私味》。由木馬文化授權轉載並同意修訂標題。

作者 | 郭銘哲

責任編輯 | 林芳如

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