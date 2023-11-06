企鵝迷看過來！ 屏東海生館「單身阿鵝追愛實錄」 脫單歷程全紀錄 再抽企鵝飼育體驗

屏東海生館擁有全台數量及種類最多的企鵝。 圖：國立海洋生物博物館／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】國立海洋生物博物館育有全台種類及數量最多的企鵝，來自南極的企鵝在每年8月到12月即進入重要的繁殖季節，飼育員忙著協助搬運企鵝築巢時所需的搭建巢材－鵝卵石，好讓雄企鵝們打造最安心牢固的愛巢，並挑選最美麗的定情鵝卵石向心儀的雌企鵝求愛。

這時充滿戀愛氛圍的企鵝展示缸，時常看見配對成功的企鵝們為彼此相互理毛的親密行為，有成雙成對的企鵝，當然也有無法配對成功的黃金單身鵝。屏東海生館去年幫館內四隻單身許久的企鵝舉辦「單身企鵝應援團」活動，邀請民眾線上為牠們加油打氣期望能脫單成功；而今年挾帶大量應援人氣的單身鵝們能不能一舉脫單呢？

2023/10/28-2024/1/1推出「單身阿鵝追愛實錄」季節限定活動，於現場展出館內四隻單身企鵝今年繁殖季節追愛的歷程，讓民眾彷彿跟著牠們一起經歷追愛的酸甜苦辣！除此之外，現場參加活動還有機會抽中超夯人氣的「我與企鵝的0.1毫米」企鵝飼育照護體驗，感受近距離親手餵食企鵝的珍貴一刻。

隨著又一年的企鵝繁殖季到來，屏東海生館陸續收到許多粉絲關心去年應援活動的四隻單身企鵝在今年繁殖季的狀況；因此，屏東海生館於10月28日起特別推出「單身阿鵝追愛實錄」活動，帶領民眾一探究竟！

這四隻單身阿鵝分別為：大白、里長、快樂腳跟小乖，牠們有些喜好衝浪與人互動、或是熱愛舞動雙腳，更有維持母胎單身24年的黃金單身鵝，今年牠們的追愛故事究竟是比翼雙飛締結良緣，還是依舊孑然一生？帶著去年線上粉絲的強大應援，據說有單身鵝已經在今年成功找到命定伴侶，有些似乎仍在友達以上的曖昧狀態！

屏東海生館邀請民眾入館至極地水域區跟著企鵝搖晃的腳步，一探這冷冽雪花下的追愛歷程！現場更推出「單身阿鵝追愛應援團」募集活動，讓持有海生館海洋卡的會員或是入館消費滿299元的民眾都可以獲取象徵定情之石的鵝卵石抽獎券，為這四隻阿鵝留下應援話語，並投入所喜愛的企鵝專屬抽獎箱，就有機會抽中超夯人氣的「我與企鵝的0.1毫米」近距離企鵝飼育照護體驗活動。另外將於線上舉辦應援活動，只要於FB粉絲專頁活動頁下方依照指定步驟參與活動，就有機會抽中療癒系企鵝護腕布偶與珍貴企鵝羽毛瓶！

▲企鵝繁殖季缸內總是充滿甜蜜氛圍。 圖：國立海洋生物博物館／提供

此外，年年開賣皆造成轟動的「我與企鵝的0.1毫米」企鵝飼育照護體驗活動，今年首度全面開放2024年2月至6月活動所有名額，近期更特別推出「極度愛戀阿鵝」限時優惠專案，只要於10/28-11/12於官網同時訂購雙人（大）同行「夜宿海生館極地水域區」及「我與企鵝的0.1毫米」活動，並於夜宿訂單上備註「極度愛戀阿鵝優惠」即贈送告白企鵝布偶兩隻。

屏東海生館邀請民眾於明年活動期間走入南極企鵝棲地，不僅是近距離與企鵝面對面，更要與企鵝們相伴一整晚，再附贈可愛的企鵝玩偶帶回家，讓企鵝粉絲們跟著搖頭晃腦的企鵝們一起感受這如火如荼的愛戀。

▲去年單身應援團獲得最高票的巴布亞企鵝「小乖」。 圖：國立海洋生物博物館／提供

隨著屏東海生館季節限定活動「單身阿鵝追愛實錄」於2023/10/28-2024/1/1期間舉行，活動期間指定週末將舉辦現場遊客免費參加的科教活動「企盼！舞力全開的鵝」，透過大富翁遊戲玩法，新奇有趣的活動方式帶領民眾認識企鵝繁殖季節時的行為。

今年國慶連假前夕屏東海生館迎來頰帶企鵝雙寶以及陸續孵化的萌翻企鵝寶寶們，寶寶們「一暝大一吋」的生長速度讓牠們快要鑽不進爸媽的孵卵斑中；屏東海生館提醒民眾趁這個時節到海生館參觀時可以仔細注意企鵝缸內，就有機會看到毛茸茸的企鵝寶寶依偎在企鵝爸媽旁的可愛模樣。隨著冬天即將到來，一同到南國避寒，體驗企鵝們熱力四射的炙熱追愛故事，讓這熱情愛火溫暖冷冽的冬天吧！

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