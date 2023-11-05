必吃！ 恆春咖哩鍋燒首選「賀屋」 雙醬咖哩超濃郁 還有超豐富鍋燒系列

藏身於恆春老街的賀屋，位於恆春鎮城南里中山路上，主要販售日式咖哩、台式鍋燒以及獨門家常菜，是只有在地人才知道的獨家美味，目前是老闆夫婦兩人共同經營，料理散發滿滿的溫馨以及人情味，在用餐的時候特別能感受到放鬆愜意的舒適感。

內用空間小巧簡便，採用高腳桌的單人座椅，對於一般遊客想要小憩吃飯非常適合，牆上懸掛海釣用具作為擺設，裝潢很有海島風情，讓饕客能有放鬆自在的用餐體驗。

菜單

餐點主要分為：咖哩、鍋燒、小菜、湯品，最特別的是周三限定的隱藏料理，每周會以食材做出不同的驚喜菜色，更增添一股期待跟神秘感。

周三限定－雙菇三杯雞

薑片用麻油乾煸之後加上米酒、醬油烹調而出的三杯醬汁，散發出陣陣濃郁的香氣，再將雞腿肉、金針菇和杏鮑菇一起入鍋拌炒收汁，雞肉嫩口滑Ｑ以及吸附醬汁的菇類突顯出三杯的醬香，濃而不膩，格外下飯！

每周三會推出不同的餐點，所以三杯雞套餐也是菜單裡面一個小確幸，若喜歡三杯口感的客人可要碰碰運氣囉！店家為了確保餐點品質，周三限定的料理也是限量供應。

咖哩豬排

店內招牌的咖哩豬排是老闆的得意拿手菜，豬排用獨家醃料去腥增香，裹上麵衣酥炸，呈現外酥內軟的完美口感，一口咬下迷人的肉汁搭配香料的多種風味，極為過癮！淋上咖哩醬一起品嘗，醬汁帶點辛辣的滋味更是開胃解膩，配上白飯超級搭，讓人不禁一口接著一口，非常吸引人。

咖哩雞腿肉

如果怕辛口咖哩醬的朋友可以選擇這道咖哩雞腿肉，雞肉咖哩的醬汁偏向甜鹹口味，對於不敢吃辛辣的客人相當友好。利用高湯熬煮的咖哩醬，流露出蔬果的清甜，淋上鮮嫩的雞腿肉非常入味，醬汁給的份量很足，能夠均勻沾附在米飯上，慢慢品嘗。

鍋燒意麵

店家想要呈現最天然的食材風味，都是當天選恆春進貨的海鮮烹調，不以味精，香料提味，利用日式湯底在熬煮過程中釋放出海鮮的鮮甜，讓整個湯頭更加濃郁迷人，吸附了湯汁的意麵，格外入味飽滿，戳破蛋液流出的蛋香，讓整碗鍋燒滋味更加提升，料多味美又以天然食材製作的鍋燒系列十分迷人！

特色小菜

香濃的日式胡麻醬搭配上豆腐以及過貓，不會掩蓋掉食材本身鮮嫩清爽的口感，反而淋上醬汁後增添了許多芝麻香氣，讓小菜無論是拌飯、單吃都非常美味。

逛老街如果餓了真的不妨來賀屋休息一下，品嘗份量十足的美味佳餚，補充元氣。極力推薦兩種截然不同的咖哩醬，真的是讓人印象深刻的滋味，喜歡吃咖哩的人一定要朝聖看看喔！





賀屋

店家地址：屏東縣恆春鎮城南里中山路９號

營業時間：周一－周六11:00-14:30 17:00-19:30 周日公休

店家電話：088883220

粉絲專頁：https://bit.ly/45QxtCL





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