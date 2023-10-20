為痛風海鮮餐跑起來！澎湖跨海馬拉松11月初登場 70道海鮮料理供品嚐

觀光署澎湖國家風景區管理處今天表示，「2023菊島澎湖跨海馬拉松」11月5日登場，參賽好手達3858人，整合超過70道在地社區特色美食補給，帶領跑者深入探索澎湖特殊地景與人文風情。

觀光署澎湖國家風景區管理處今天舉行「2023菊島澎湖跨海馬拉松」記者會表示，年度壓軸馬拉松賽11月5日登場，今年參加選手達3858人，其中更有來自12個國家近50名國際選手共襄盛舉。

「2023菊島澎湖跨海馬拉松」以「痛風海鮮餐」為美食主打，今天由澎管處長許宗民與穿著日本和服的女子上演上菜秀，現場端出龍蝦沙拉、清蒸螃蟹等70道在地海鮮美食與飲料等，令人垂涎，11月5日將在9處賽道補給站上提供選手品嚐，成為馬拉松賽的最大亮點。

許宗民表示，以跑旅結合為主要特色的「菊島澎湖跨海馬拉松」是全台唯一具備「跨海+跳島」的度假型跑旅賽事，是國內跑旅的首選，所有參賽選手不是在爭取比賽的第一名，而是抱持放鬆的心情，慢慢的體驗跑旅，沿途還可品嚐海鮮美味與欣賞特殊地景與人文風情景觀，細細的感受澎湖秋冬迎風之旅。

澎管處表示，菊島澎湖跨海馬拉松，11月5日登場，區分有全馬組（42公里）、半馬組（21公里）、接力組（42公里）外，均由西嶼遊客中心出發，另外今年還加體驗組（11公里）和休閒組（5公里）。