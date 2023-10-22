墾丁遇見「絕美清水模旅宿」！週五居然算平日價 多種房型令人爆發選擇障礙

來墾丁真的是很遙遠的事了！這裡不過就在國境之南呢！我怎麼會有一種如此陌生的感覺？

當我站在南灣的時候，我心想「這裡的人好幸福啊 人生可以有一段短短的長假，可以放空腦袋待在墾丁」我覺得這真的是件很有福報的一件事！

這次來墾丁完全就是一個忙裡偷閒，原本行腳只到台南，但當我看到「光現旅宿」，身為安藤忠雄粉絲我就整個被吸引過來～

「光現旅宿」屹立在墾丁後壁湖山腰上，距離後壁湖遊客中心五分鐘腳程的位子！由建築大師徐純一設計的類清水模質感灰色建築，運用自然石材、實木、黑鐵、玻璃等元素構成，讓光影與框景互動對話，展現與大自然藝術合而為一的特色！

2013台視《遇見幸福300天》就是在「光現旅宿」拍攝的！這棟宛如美術館的清水模建築就是該劇的一大亮點！這裡可居高臨下眺望整個南太平洋，就算什麼行程都不安排，光是窩在房間裡發呆看著牆上光影變化，看著窗外一望無際從海面蔓延到天邊的墾丁藍，那輕輕的ㄧ眼都無比浪漫～

「光現旅宿」每個房間都面海並各有不同特色設計，從「春光」到「霞光」，經過「時光」到「大光」。館內擁有時尚的工業化設計風格，並採用磚頭、木材及混凝土等天然建材打造出獨具風格的住宿空間。客房內均設有落地窗，可一覽整個海岸線光景⋯⋯入住光現旅宿就是墾丁短途旅行的理想出發點。

這次入住「光現旅宿」剛好已經錯過人潮很多的七八月旺季！我在下午三天驅車來到墾丁，先去了離光現大概20分鐘車程的 But Who伯虎在二樓 用了點點心後才姍姍來遲⋯在太陽下山前進駐光現！

「光現旅宿」不只是合法民宿也是好客民宿！（墾丁有許多私人旅宿，但有執照的民宿品質是比較有保障的。）

櫃台這裡有販售備品，也有各式書籍讓住客可以帶回房間翻閱～

櫃台也擺放了附近店家名片，有需要的可以自行取用～

由於來之前一週已經預訂完成，所以也只是在櫃檯簡單辦理入住手續就由管家直接帶我進房！

光現旅宿-春光房型介紹

我這次入住「春光高級雙人房」但我也很榮幸的在其他來客到訪之前參觀了其他兩個房間參觀！（所以文末你們也能看到其他兩個截然不同的房型！）這裡的每個房型都超級挑高，給人含氧量比城市房多了好幾倍的感覺！

春光高級雙人房 房內配備：

客房面積：約 8 - 10 坪

床型資訊：雙人床 182 cm x 188 cm

加床服務：不可加床

設備：附有浴缸的房型 /一個對外陽台

看這張比例你們就知道春光高級雙人房有多寬敞跟挑高～～

春光高級雙人房 客房設備：

（南投）山享茶原葉茶包（紅玉紅茶、阿里山烏龍茶）、汽水與餅乾、（穆斯林認證） ALLEGRINI 艾格尼 - 有機精油沐浴組、雙落地窗面海景觀、無壓縮機靜音冰箱、40 吋 SONY 數位電視（支援隨身碟）、 Wi-Fi、日立變頻冷氣、PHILIPS CD 音響（支援IPHONE/IPOD/MP3），請自備音源線、冰箱、開放式衣架 、兩雙塑膠拖鞋、 瓶裝水、毛巾浴巾、明信片數張、透明資料夾（內有屏東旅遊資訊可供住宿房客參考，如果想做SPA也可以預約喔～）

這裡的呢喃是風聲⋯這裡的絮語是海濤⋯⋯而我一次次在它們的催眠下迷濛睡去又迷濛醒來⋯⋯對我而言，在墾丁的每一刻都如此奢侈！也如此不可多得！

小憩片刻我和旅伴前往墾丁用餐，餐後找了間小酒吧小酌！（飯店一樓也有販售紅酒喔）

警語 喝酒不開車開車不喝酒 未滿十八請勿飲酒

再回到 光現旅宿 已是夜深⋯夜幕低垂⋯光現在燈光烘托下更有氛圍！抬頭就能看見滿滿星空⋯週五的夜晚居然算平日價! 遠離市區讓我們坐擁了國境之南獨有的寧靜！

晨起 迎接南臺灣第一抹微光

早晨⋯「光現旅宿」年輕的管家孩子在廚房為我們料理早餐，我們放輕腳步在此眺望海岸⋯耳邊幾個小女生微小但宛如銀鈴般的笑聲讓人心情愉悅！

早餐很是豐盛，讓我們受寵若驚！餐盤中滿是堅果生菜沙拉、烤時蔬、烤地瓜、培根蛋、可頌、三種水果和優格，份量很足又營養均衡！

餐後管家腆送上兩塊甜點，很靦腆的說：「這送給妳們吃」

我想人與人之間的喜歡是不用言語就能傳遞的吧？我沒告訴她的是：「妳紅通通被陽光烤熟的雙頰實在太可愛了！但如果有看到我的文⋯請記得落實防曬，曬後別忘了去小屈買便宜又好用的蘆薈降溫啊！」

早餐後回房，我放了一缸水看書泡澡⋯⋯身體舒坦後又爬回床上耍賴！

在這裏我不想滑手機，在這裏我不想談公事⋯在這裏我只想打開迎著海面的對外窗⋯拉開上方的窗簾…止不住的發呆，看光陰放肆的在整個牆面攀爬！

突然心頭浮現我多年前寫的一首詩⋯⋯⋯⋯

「國境之南太陽之西⋯⋯愛如光似影在牆上蔓延⋯⋯⋯⋯」

突然發現⋯⋯原來我那麼多年前，心裡渴慕的就是這種場景！

從沒想過在宛如毛胚屋中，在如此極簡且沒有任何裝飾的水泥與磚牆⋯⋯能重拾平靜！光現有著一種讓人不自覺的想放空的魔力！

距離退房時間進入倒數⋯我心裡的聲音卻是：

「好喜歡這裡⋯⋯ 真的好不想退房啊⋯⋯時間怎麼就這麼的快呢！」

離開前我寫了兩張明信片⋯⋯那個紅著雙頰的可愛管家說：「要不要多給妳幾張呢？妳想寫幾張我們就幫你寄幾張」她們看著我害羞的笑著⋯從我手中收下明信片後，也誠意滿滿的說著：「很期待妳的再訪唷」

有人說：「旅途中寫下的明信片

那收件者一定是你/妳很在乎的人」

是的我寫了一張給我很愛海洋的父親⋯

而另一張我寫給自己⋯以此銘記「2023我在墾丁，遇見光現！」

光現旅宿其他房型介紹：

光現旅宿 日光兩人房

客房面積：約 8-10 坪

床型資訊：雙人床 182 cm x 188 cm

加床服務：不可加床

衛浴設備：TOTO 乾溼分離衛浴

「躺在床上就能眺望整個海岸」是 日光 房最大的特點！ 日光房型還有一處陽台～雖然沒有浴缸卻是讓我一看到就動搖的房型！下次一定要把這塊拼圖給拼上！

光現旅宿 霞光四人房

客房面積：約 12 坪

床型資訊：二張雙人床 (182 cm*188 cm)

加床服務：不可加床

衛浴設備：TOTO 乾溼分離衛浴

霞光 是全館唯一的四人房型！望出去就是後壁漁港，大夥可以聚在這裡一起發呆慵懶！ 霞光 房內的衛浴空間也設置了符合四人使用的方式～有兩個獨立廁所，就連洗手台都有兩個唷！全家人出遊霞光就是挺不錯的選擇！

文末提醒大家：

光現旅宿 屬於低碳旅宿所以沒有提供牙刷、牙膏等一次性備品，入住請自備！（如果忘了帶，大廳也有販售！） 一樓大廳有可以外借的腳踏車，有需要可以多多利用喔！

個人覺得 光現旅宿 的地點隱蔽，自駕尤其合適！這裡雖然沒有鬧區那麼方便，但絕對能獲得更多旅行的目的！

請注意，八點前要Checking喔~自駕者 光現旅宿一樓後方就有停車位！

希望你們會喜歡我的推薦～在此也祝大家～旅途愉快～～

光現旅宿-周邊景點

大光沙灘、後壁湖、後壁湖潮間帶、星砂灣、阿興生魚片、慢日子手作輕食、小巴里島岩

光現旅宿

地址：946屏東縣恆春鎮大光路78-6號

電話：088867768

交通：國道3號→下南洲交流道→左轉台一線到楓港→接台26線→恆春→南灣→右轉南光路→右轉砂尾路→大光國小前右轉大光路→光現旅宿

聯絡時間：09:00 - 20:00

入住時間：15:00 以後

退房時間：11:00 以前

光現旅宿-官方粉絲頁：https://www.facebook.com/TheLightInn

文章來源：棠小璇*低調的奢華 月之饗宴 FB：棠小璇 Lune fete

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