老店傳承的二代店「艸野人綠豆沙牛奶」香濃順口，再推酸甜冬瓜檸檬及滑溜仙草飲

喔耶！把握夏天的尾巴，來一趟每年都要履行的國境之南渡假行程！這次挖掘了一家位在恆春鎮恆南路上的【艸野人綠豆沙牛奶 Tsaö Yeh Ren】，據說從1998年就創立，到現在已經是在地經營將近30年的老店，更推出了年輕感的二代店，不管是整體裝潢視覺還是風味，都深深獲得在地人的喜愛。豬飛在墾丁恆春一帶的朋友也都很推薦他們家的綠豆沙，喝過的朋友都說口感綿密滑順，尤其搭上牛奶、珍珠更是口味豐富，還有滑溜溜的仙草飲品也值得品嚐喔。

艸野人綠豆沙牛奶 在哪裡

恆春鎮恆南路上的【艸野人綠豆沙牛奶 Tsaö Yeh Ren】以綠色、白色兩個色系打造的外觀，在這個整年都很熱情的國境之南看起來格外清爽舒服。傳承自老店「水灞綠豆冰沙專賣」，二代店更有文青風格。主打純樸古早味的綠豆沙，每天都是新鮮製作，而且超級熱賣，常常還沒到打烊時間就賣完了。

最大的地標就是恆春旅遊醫院的正對面，非常好找。

艸野人綠豆沙牛奶 菜單

【艸野人綠豆沙牛奶 Tsaö Yeh Ren】的飲品選擇有綠豆沙系列、仙草系列、珍珠先哪珍珠鮮奶茶、冬茶茶系列、純茶系列，選擇多樣。

看到門口海報推薦的這六款：沁檸愛玉、冬瓜沁檸茶、野香仙草凍奶、綠豆沙牛奶、珍珠綠豆沙牛奶、紅豆綠豆沙牛奶，每一款都很透心涼的樣子，應該就是招牌了，豬飛還沒認真看菜單，就直接決定這六款點起來就對啦。

店狗Yuki是可愛的白柴，下午1點左右這國境之南的天氣實在赤炎炎，狗狗已經耐不住高溫躲在木架招牌的後面，大概是因為太熱了（連豬飛都快受不了這熱度），Yuki連跟客人玩耍都興趣缺缺，似乎心裡在吶喊著奴才們，快給朕來杯綠豆沙降溫（笑）。

艸野人綠豆沙牛奶系列

艸野人最大的特色是所有品項都是新鮮現煮，使用的蔗糖、冬瓜茶、檸檬汁、珍珠、紅豆泥、綠豆沙、愛玉…也都是自家煮的。

靈魂人物綠豆沙是選用新鮮綠豆搭配上獨家冰沙技術，做成綿密細膩的口感，喝起來跟以往喝到的綠豆沙的確不一樣，舌尖上感受到細滑的觸感，每一口都綻放出綠豆自然香氣。尤其搭配上牛奶更是一絕。豬飛首推整杯滿滿料超多的咀嚼系飲品紅豆綠豆沙牛奶、珍珠綠豆沙。

肉眼就可以看見顆顆分明很飽滿的紅豆泥，選用在地屏東萬丹紅豆來熬煮，保留顆粒口感，毫不手軟的給上1匙、2匙、3匙，好了好了，我都怕老闆沒賺錢了。

綠豆沙的絕佳搭擋鮮奶選用的是光泉鮮奶，沒有額外再添加奶精、奶油或奶粉。

紅豆綠豆沙牛奶

整杯滿滿的料，做成漸層的樣子，像是把一朵白雲給塞在飲料中了，看起來有夠可愛。萬丹紅豆的知名度眾所皆知，品質也是一級棒。

把紅豆、綠豆、牛奶給均勻攪拌後大口吸進嘴裡，感受滑順的綠豆沙混合牛奶的豐富感，再咀嚼到紅豆泥的，不會太甜膩，越喝越滿足。綠豆沙不使用化學添加物，是純天然的綠豆沙，相對的融化速度也很快，邊走邊喝一下就喝完了，也太順口啦。

綠豆沙牛奶

記憶裡第一次喝到綠豆沙是國小的事了，每到夏天這杯純樸又讓人想念的飲品，就這樣從小時候到現在都是我心中消暑指標的第一名。有別於以往喝到的綠豆沙，艸野人的綠豆沙口感真的是很值得豎起大拇指，把甜度降低、口感提升得更加綿密滑順、不會喝到粗粗的綠豆皮，搭配上鮮奶就是簡單美味，喝一口你就會知道，那個驚艷感瞬間從嘴裡爆發出來，豆味濃郁迷人，而且順口無比。

珍珠綠豆沙牛奶

珍珠控看過來！這個黑嚕嚕的珍珠飽滿大顆，倒進杯子裡的時候還是溫溫熱熱的，再加入鮮奶蓋上綠豆沙，本來以為碰到冰沙珍珠會瞬間變硬，沒想到吃起來依舊很Ｑ耶。我覺得店家在甜度的控制抓得很剛好，這樣一杯喝起來不會太甜膩，我可以瞬間喝光光。

綠豆沙系列果然是店家的強項，點了三款都很讓人喜歡。

仙草、冬瓜、檸檬系列

最適合夏天降溫解渴的仙草也是店裡的一個特色，仙草是親手熬製，仙草茶喝起來甘醇清爽、仙草凍Ｑ彈滑順。

檸檬選用屏東小農無毒檸檬，每天手工榨汁，味道清香口感微酸不苦澀。

野香仙草凍奶

仙草凍配上鮮奶實在很搭，軟嫩咕溜的嫩仙草，喝起來有著仙草的甘甜清香跟醇厚奶香，這杯的熱量比起珍珠奶茶來的還低，獨享一杯很可以。

沁檸愛玉

大家知道全世界唯一產愛玉的地點就是台灣嗎？這個也是另一種台灣之光了（笑）。

手工鮮榨檸檬汁配上自家熬煮的蔗糖再放入純手工製作的埔里有機愛玉，你看看，這麼一杯充滿了多少用心，連愛玉都是每天動手搓製作。這杯我很推薦，有著愛玉的清香、檸檬跟冬瓜的酸甜，太舒爽啦。

冬瓜沁檸茶

人氣飲料排行榜裡的古早味冬瓜檸檬茶，也是消暑透心涼的好選擇。使用整塊冬瓜磚熬煮的冬瓜茶湯，搭配屏東小農無毒檸檬，甜度不死甜，酸Ｖ酸Ｖ的很受歡迎。

以檸檬、仙草、愛玉、冬瓜搭配的飲品簡直是百搭，不管怎麼組合都好消暑。

在國境之南巧遇的【艸野人綠豆沙牛奶 Tsaö Yeh Ren】，有讓我充滿驚艷感，光是品牌的手作堅持跟使用的天然原料，讓人喝起來超安心。綿密細滑的綠豆沙跟以往喝到的都不一樣，加上牛奶格外香甜。很值得在墾丁度假的路上來外帶幾杯消暑解渴喔。

艸野人綠豆沙牛奶Tsaö Yeh Ren | FB

營業時間：10:00-20:30

地址：屏東縣恆春鎮恒南路179號（恆春旅遊醫院對面）

電話：08 889 9009

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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