點飲料送早餐！ 高雄「客美多」美術館店 體驗名古屋朝食、重現輕軌龍貓隧道美景

日本前三大連鎖咖啡館「客美多咖啡KOMEDA'S Coffee」最新進駐高雄，帶來名古屋風格的拱型落地窗呈現復古餐飲空間，即起買1000元優惠咖啡券，能享用9杯飲品兌換無期限，還能一窺可愛的輕軌龍貓隧道場景哦。

客美多咖啡第31號店高雄美術館店。圖／客美多提供

以自家客廳般舒適放鬆的空間及真心待客服務聞名的客美多咖啡KOMEDA'S Coffee，創立於1968年日本名古屋，7月全球已突破1000家分店，目前台灣西部各大城市都有它的落腳點，近日則迎來第31號店–高雄美術館店，鄰近輕軌「C20台鐵美術館站」與台鐵「美術館站」，地理位置相當便捷。

客美多咖啡高雄美術館店是自2018來台展店後的第31號店鋪，承襲了日本名古屋コメダ珈琲店的舒適用餐環境，以木質裝潢、紅磚牆飾、紅絲絨沙發、燈具等複製日本店鋪氛圍，透過牆上的壁畫展現車窗外龍貓隧道的場景，像是坐在客美多咖啡專屬的車廂裡，有種時空交錯的特別感受。

客美多咖啡第31號店高雄美術館店。圖／客美多提供

依舊提供最道地獨特的名古屋朝食文化「點飲料送早餐」，上午11:00前點飲料即附贈早餐烤厚片吐司，並附有水煮蛋、雞蛋沙拉、紅豆泥三種美味選擇，而即起至10/6新開幕期間限定，購買咖啡券可享1,000元優惠(原價1,150元)，咖啡券內含9杯飲品兌換且無使用期限，憑咖啡券折抵飲品免服務費，也可與套餐優惠合併使用，是超值必備的選擇。

客美多咖啡第31號店高雄美術館店。圖／客美多提供

客美多咖啡–高雄美術館加盟店

電話：(07)552-7223

地址：804高雄市鼓山區青海路300號

營業： 2023年10月04日起試營運(試營運期間暫不提供訂位及外帶服務)

時間：週一~週日07:30-21:00 (試營運期間營業至17:00，最後點餐16:30)