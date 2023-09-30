離島旅遊勝地！分享7個屏東「小琉球」必玩必拍景點

屏東小琉球近幾年可說是大家的離島旅遊勝地，從屏東東港搭船的船程只要短短20分鐘就可抵達，在島內騎機車30分鐘就能夠輕鬆環島完畢，在周休二日或是連假時期不免都會讓大家安排來這遊玩一趟，而Ann和榜哥可說是十多年沒來了，原以為變化不大，殊不知小琉球變得好熱鬧，除了多了不少網美打卡名店，來這吃吃喝喝拍美照真的很不錯，當然也不錯能過小琉球的遊玩景點！當然來小琉球遊玩之前也是可以順遊東港花橋市場。

小琉球位在屏東縣東港的西南方，是台灣離島中唯一的珊瑚礁島，島上可有著不少知名景點像是花瓶石、落日亭、美人洞、烏鬼洞、山豬溝，還有小琉球威尼斯沙灘美名的蛤板灣，大自然鬼斧神工創造了島上奇岩，小琉球的美真的值得大家仔細品味，而這次Ann和榜哥就簡單介紹分享我們來到小琉球走跳的景點囉！

●花瓶岩

花瓶岩或稱花瓶石都可以，算是小琉球最顯眼且著名的地標，位在白沙觀光港出入船隻的航道旁，是不少觀光客來到小琉球必打卡拍照的景點之一，騎車前來的朋友直接把機車停在廟前廣場就可以，順著旁邊走下去就是花瓶岩沙灘！而花瓶岩這區的海水十分的清澈，戲水或是浮淺都很適合喔！但因為周邊都是珊瑚礁石，所以都要自行注意安全。

●蛤板灣（威尼斯沙灘）

蛤板灣沙灘鄰近烏鬼洞以及山豬溝，也有不少人稱它為威尼斯沙灘，因為有著白色貝殼沙海灘且綿延約有一百公尺長，來到這真的很適合散步、聽海浪聲、賞夕陽。而蛤板灣沙灘除了是絕美的沙灘之外，一旁可還有潮間帶區域，這次我們來到蛤板灣(威尼斯沙灘)跟隨著導覽解說人員就可以看到也觸摸到不少海膽、海參等，帶著小朋友來到這真的挺不錯，導覽解說人員也說這區域在漲潮時是可以看到許多海龜喔！

●山豬溝（山豬溝生態步道）

山豬溝（山豬溝生態步道）的開放時間為4月至10月：07:00-18:00；11月至3月：07:30-17:00。而這景點是要付費才能前往，目前有推出很不錯的票價就是美人洞+山豬溝+烏鬼洞一票玩到底，這三個景點只要買一次票就可以玩全部，門票費用是全票120元／半票80元／團體票100元。

來到山豬溝（山豬溝生態步道）就一定要走訪一線天以及觀海平台，其實下午時段來到山豬溝（山豬溝生態步道）這走走不會太熱，漫步走走真的挺愜意。

●烏鬼洞

烏鬼洞的開放時間為4月至10月：07:00-18:00；11月至3月：07:30-17:00，同樣也是個付費景點，而烏鬼洞位在琉球嶼西南方，是小琉球島上石灰岩洞穴遍布最出名的區域。烏鬼洞整個步道走起來大約要花30分鐘左右，沿途可以看到近海沿岸的珊瑚礁岩、望海亭、涼亭、廟前廣場等，而烏鬼洞其實有著一段哀傷的故事，在西元1636年拉美島事件中，這裡可是小琉球社人的躲藏處，在這曾發現石床、石桌、石鑼、石鼓、銀器、珠寶等等，相傳當年躲藏於洞穴中的是荷蘭帶來的黑人奴隸，才得名烏鬼洞。真心說花點的時間來這走走其實很不錯！

●美人洞

美人洞的開放時間為4月至10月：07:00-18:00；11月至3月：07:30-17:00，同樣也是個付費景點，而美人洞是位於琉球嶼西北角，是鄉公所在1975年以公共造產方式闢建而成。主要由高位珊瑚礁組成，沿途美景連連，渾然天成的礁岩洞穴處處可見，來到美人洞其實共有十三景可以走訪，像是曲徑探幽、天外天、蝙蝠洞、情人坪、仙人洞、仙人泉、怡然園、迷人陣、一線天、榕岩谷、寧靜谷、望海亭、美人洞等。但這次我們就只走訪了部分的景點，因為要走完全程體力可要很好才行！

●中澳沙灘

中澳沙灘是一處天然貝殼砂沙灘，位於小琉球的東北側，因海岸線較為平緩，這裡很適合進行戲水等水上活動，是相當受到推薦的水上活動勝地，這裡擁有多元的生態環境，晚間可在這觀察寄居蟹、鰕虎及貝類等潮間帶生物。小琉球每三年一科的迎王平安祭「請水」儀式就是在中澳沙灘舉行。而這次我們來到小琉球體驗海上SUP就是來到中澳沙灘喔！

●探索拉美-夕陽巡禮

來小琉球遊玩，真心大推薦一定要來體驗探索拉美-夕陽巡禮，搭船在海上欣賞夕陽還可以暢飲飲品及點心，拍照打卡真的超讚！票價有分全票跟半票，全票可以小酌調酒，半票也可以兌換酒精飲品，不論全票半票都可以暢飲無酒精飲品以及點心，也要說探索拉美-夕陽巡禮的調酒真的挺不錯，沒有過多的酒精味，很適合平常沒在喝酒的你們喔！

探索拉美

營業時間：08:00-17:00

營業地址：屏東縣琉球鄉碼頭15號

營業電話：08-861-4511

簡單分享了我們這次來到屏東小琉球所走跳的景點，當然也還有很多景點沒走訪到，像是龍蝦洞、白燈塔、落日亭等等，但沒事！小琉球算近，東港搭船也只要短短的20分鐘，就把殘念留到下次再訪小琉球時再繼續達標，有機會真的要來小琉球吃喝玩樂喔！

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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