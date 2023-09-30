快訊

日圓再近150關卡 專家：短期把握0.22以下換匯點

髮香區塞爆！三上悠亞將當味全龍一日啦啦隊 達人曝「原因不單純」

離島旅遊勝地！分享7個屏東「小琉球」必玩必拍景點

Ann‧榜哥‧生活事務所／ 文、圖／Ann‧榜哥‧生活事務所

udn走跳旅遊／Ann‧榜哥‧生活事務所

屏東小琉球近幾年可說是大家的離島旅遊勝地，從屏東東港搭船的船程只要短短20分鐘就可抵達，在島內騎機車30分鐘就能夠輕鬆環島完畢，在周休二日或是連假時期不免都會讓大家安排來這遊玩一趟，而Ann和榜哥可說是十多年沒來了，原以為變化不大，殊不知小琉球變得好熱鬧，除了多了不少網美打卡名店，來這吃吃喝喝拍美照真的很不錯，當然也不錯能過小琉球的遊玩景點！當然來小琉球遊玩之前也是可以順遊東港花橋市場。

小琉球位在屏東縣東港的西南方，是台灣離島中唯一的珊瑚礁島，島上可有著不少知名景點像是花瓶石、落日亭、美人洞、烏鬼洞、山豬溝，還有小琉球威尼斯沙灘美名的蛤板灣，大自然鬼斧神工創造了島上奇岩，小琉球的美真的值得大家仔細品味，而這次Ann和榜哥就簡單介紹分享我們來到小琉球走跳的景點囉！

●花瓶岩

花瓶岩或稱花瓶石都可以，算是小琉球最顯眼且著名的地標，位在白沙觀光港出入船隻的航道旁，是不少觀光客來到小琉球必打卡拍照的景點之一，騎車前來的朋友直接把機車停在廟前廣場就可以，順著旁邊走下去就是花瓶岩沙灘！而花瓶岩這區的海水十分的清澈，戲水或是浮淺都很適合喔！但因為周邊都是珊瑚礁石，所以都要自行注意安全。

●蛤板灣（威尼斯沙灘）

蛤板灣沙灘鄰近烏鬼洞以及山豬溝，也有不少人稱它為威尼斯沙灘，因為有著白色貝殼沙海灘且綿延約有一百公尺長，來到這真的很適合散步、聽海浪聲、賞夕陽。而蛤板灣沙灘除了是絕美的沙灘之外，一旁可還有潮間帶區域，這次我們來到蛤板灣(威尼斯沙灘)跟隨著導覽解說人員就可以看到也觸摸到不少海膽、海參等，帶著小朋友來到這真的挺不錯，導覽解說人員也說這區域在漲潮時是可以看到許多海龜喔！

●山豬溝（山豬溝生態步道

山豬溝（山豬溝生態步道）的開放時間為4月至10月：07:00-18:00；11月至3月：07:30-17:00。而這景點是要付費才能前往，目前有推出很不錯的票價就是美人洞+山豬溝+烏鬼洞一票玩到底，這三個景點只要買一次票就可以玩全部，門票費用是全票120元／半票80元／團體票100元。

來到山豬溝（山豬溝生態步道）就一定要走訪一線天以及觀海平台，其實下午時段來到山豬溝（山豬溝生態步道）這走走不會太熱，漫步走走真的挺愜意。

●烏鬼洞

烏鬼洞的開放時間為4月至10月：07:00-18:00；11月至3月：07:30-17:00，同樣也是個付費景點，而烏鬼洞位在琉球嶼西南方，是小琉球島上石灰岩洞穴遍布最出名的區域。烏鬼洞整個步道走起來大約要花30分鐘左右，沿途可以看到近海沿岸的珊瑚礁岩、望海亭、涼亭、廟前廣場等，而烏鬼洞其實有著一段哀傷的故事，在西元1636年拉美島事件中，這裡可是小琉球社人的躲藏處，在這曾發現石床、石桌、石鑼、石鼓、銀器、珠寶等等，相傳當年躲藏於洞穴中的是荷蘭帶來的黑人奴隸，才得名烏鬼洞。真心說花點的時間來這走走其實很不錯！

●美人洞

美人洞的開放時間為4月至10月：07:00-18:00；11月至3月：07:30-17:00，同樣也是個付費景點，而美人洞是位於琉球嶼西北角，是鄉公所在1975年以公共造產方式闢建而成。主要由高位珊瑚礁組成，沿途美景連連，渾然天成的礁岩洞穴處處可見，來到美人洞其實共有十三景可以走訪，像是曲徑探幽、天外天、蝙蝠洞、情人坪、仙人洞、仙人泉、怡然園、迷人陣、一線天、榕岩谷、寧靜谷、望海亭、美人洞等。但這次我們就只走訪了部分的景點，因為要走完全程體力可要很好才行！

●中澳沙灘

中澳沙灘是一處天然貝殼砂沙灘，位於小琉球的東北側，因海岸線較為平緩，這裡很適合進行戲水等水上活動，是相當受到推薦的水上活動勝地，這裡擁有多元的生態環境，晚間可在這觀察寄居蟹、鰕虎及貝類等潮間帶生物。小琉球每三年一科的迎王平安祭「請水」儀式就是在中澳沙灘舉行。而這次我們來到小琉球體驗海上SUP就是來到中澳沙灘喔！

●探索拉美-夕陽巡禮

來小琉球遊玩，真心大推薦一定要來體驗探索拉美-夕陽巡禮，搭船在海上欣賞夕陽還可以暢飲飲品及點心，拍照打卡真的超讚！票價有分全票跟半票，全票可以小酌調酒，半票也可以兌換酒精飲品，不論全票半票都可以暢飲無酒精飲品以及點心，也要說探索拉美-夕陽巡禮的調酒真的挺不錯，沒有過多的酒精味，很適合平常沒在喝酒的你們喔！

探索拉美

營業時間：08:00-17:00

營業地址：屏東縣琉球鄉碼頭15號

營業電話：08-861-4511

簡單分享了我們這次來到屏東小琉球所走跳的景點，當然也還有很多景點沒走訪到，像是龍蝦洞、白燈塔、落日亭等等，但沒事！小琉球算近，東港搭船也只要短短的20分鐘，就把殘念留到下次再訪小琉球時再繼續達標，有機會真的要來小琉球吃喝玩樂喔！

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

小琉球 步道 觀光 水上活動 屏東旅遊

相關新聞

離島旅遊勝地！分享7個屏東「小琉球」必玩必拍景點

udn走跳旅遊／Ann‧榜哥‧生活事務所 屏東小琉球近幾年可說是大家的離島旅遊勝地，從屏東東港搭船的船程只要短短20分鐘就可抵達，在島內騎機車30分鐘就能夠輕鬆環島完畢，在周休二日或是連假時期不

國境之南六天五夜怎麼玩？ 入住5間超優「寵物友善民宿」 帶狗狗墾丁玩水、享受陽光沙灘比基尼

跟著 我是女友陳阿容 於 2023-03-05 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 6 天，一共去了 18 個景點，其中包含 木鋤造樸咖啡/枋寮披薩餐廳/庭園咖啡館、晨之丘、O2 Deli 丹邒旗艦店 早餐 午餐 晚餐 下午茶 飲料 餐廳。 每年的 3 月 8 日是阿美的生日，2023 年我們規畫了一趟南向之旅，前往我始終嚮往，卻因為距離遙遠沒有勇氣開車前往的墾丁。這一趟旅程，我們玩了六天五夜，簡直突破我們家國內旅行的極限；住了五間不同的優質寵物友善民宿，還體驗了幾家有特色、值得推薦的餐廳，這次要不藏私一次分享給大家哦！

可以吃的幽浮！風靡韓國的「幽浮漢堡」高雄也吃得到 另類Burger新吃法

udn走跳美食／Miss V 晒早餐~高雄平價早午餐 每到周末老是想著早餐要來點特別的~在google地圖上意外發現以前的連鎖早餐點換人做，而且新店家-晒早餐還有特別的幽浮漢堡~馬上安排去用餐

你沒看過的澎湖風貌！「好澎遊 Chill 嗨嗨」 澎湖主題特色遊程正式登場

澎湖，這片寶地處處充滿了大自然的禮讚， 除了擁有得天獨厚的水產資源和全球少有的玄武岩地質景觀，還有許多傳統技藝文化值得細細品味。為推廣珍貴的人文特色，交通部觀光署澎湖國家風景區管理處（以下簡稱澎管處）

澎湖馬公最夯的文青咖啡廳「nikoni」　魅力與美味的絕佳結合

在澎湖的熱鬧市區馬公裡，藏著一家迷人的甜點店，那就是2021年開幕的文青風咖啡廳nikoni。步入這家木質調的文青咖啡廳，彷彿穿越到了一個獨特而精緻的世界。這家小而溫馨的店鋪，以提供各式各樣的美味甜點和特調飲品聞名。無論你是甜品愛好者、咖啡迷還是單純想找個地方躲避熱情太陽，nikoni都能滿足你的味蕾和心靈的渴望。讓我們一同踏進這個繽紛的甜點世界，探索nikoni所帶來的甜蜜驚喜吧！

每一道都銷魂！ 高雄「和牛賀」炭火燒肉專門店 日本產地直送A5和牛 美味和牛燒烤天花板

udn走跳美食／美食好芃友 一年去日本旅遊三次以上的我，要說日本和牛也吃過不少，但高雄美術館周邊開了五年的高雄和牛燒肉專門店–和牛賀，真的是高雄和牛燒肉天花板欸！不僅堅持進有證書的日本A5和牛，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦