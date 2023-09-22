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貨櫃星巴克+1！ 高雄港「小港中安星巴克」貨櫃堆疊+結合車道 開幕慶第2杯半價

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／星巴克提供
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星巴克又有新門市了！ 說到貨櫃特色門市，優先映入腦海的應該是花蓮洄瀾門市的白色貨櫃屋，而星巴克最新進駐高雄港的「小港中安門市」，也是以貨櫃型外觀結合車道型服務，現已於9/22開幕，最新門市活動還有打卡開幕慶「第二杯半價」優惠喝起來！

圖／星巴克提供
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高雄小港過往有小港宏平門市打造以「飛機機翼」造型，是當時首間以機場造型與概念的星巴克門市主題門市，而小港中安門市則以「貨櫃」為主題，以貨櫃意象堆疊打造港口貨櫃門市，向高雄港都榮景致敬，強化小港區是大港雙港中心的特色，並且結合車道型門市(Drive-Thru)，提供給長途開車的顧客無須下車即能點購咖啡的便利服務。

圖／星巴克提供
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門市外觀概念來自高雄港口的貨櫃箱體，使用深色的平滑鋼板與混凝土的粗糙紋理形成鮮明對比，木紋色調的框架凸顯入口處的溫暖調性，提供給顧客在港口能隨時享用星巴克美味咖啡，勢必吸引在地人或旅客前來打卡拍照。

圖／星巴克提供
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門市內部以大量的木紋面材調和成沉穩的深色調性，後區空間則以綠色牆面搭配海洋波浪及鱗片意象，透過鏤空格柵分割創造出明快清爽空間；而限定首賣商品，有以繽紛亮眼的幾何方形色塊呈現的「小港中安隨行卡」，以色塊、幾何圖形堆疊的門市經典「小港中安馬克杯」，另有「DT女神帆布提袋」以黑灰色調滿版印刷方式，搭配電繡精緻小圖案呼應門市DT特色，時尚且具質感。

圖／星巴克提供
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即日起至10/22，連續一個月慶祝開幕活動：
．活動一：凡於星巴克小港中安門市打卡”Meet Me @Starbucks-小港中安”並上傳FB、IG成功，即享點購兩杯相同口味/容量/冰熱皆一致的飲料，第二杯半價優惠。
．活動二：凡原價點購任一大杯(含)以上飲料即可獲1點，集滿3點即可獲得特大杯好友分享電子券乙張。
．活動三：凡原價購新鮮現烤(Baked Fresh Here Now)系列三個，即可贈限定品項乙個。
．活動四：憑當日單筆消費滿800元發票，即可獲得星巴克帆布隨行袋乙個；當日單筆消費滿2,000元發票，即可獲得星巴克雙層野餐盒乙個，數量有限，兌換完為止。
．活動五：購買小港中安特色商品套組(小港中安隨行卡+DT女神帆布提袋+小港中安馬克杯)，即可獲贈星巴克零錢包乙個。
．活動六：凡購買紙本飲料券乙本，即可獲得星巴克餐具組乙組。

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