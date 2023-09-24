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你沒看過的澎湖風貌！「好澎遊 Chill 嗨嗨」 澎湖主題特色遊程正式登場

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澎湖，這片寶地處處充滿了大自然的禮讚， 除了擁有得天獨厚的水產資源和全球少有的玄武岩地質景觀，還有許多傳統技藝文化值得細細品味。為推廣珍貴的人文特色，交通部觀光澎湖國家風景區管理處（以下簡稱澎管處）特別於本（112）年9至12月推出「好澎遊Chill嗨嗨」澎湖主題特色遊程，包括「林投牽罟趣」、「成功擼魚栽樂」、「花菜干玩花枝」、「草鞋編織潮」、「南寮雞母狗捏捏樂」和「莳氛香氛調」等六大主題遊程，歡迎大家在秋冬之際深度探索澎湖。

「草鞋編織潮」復刻即將失傳的澎湖編織技藝，以明信片的形式重獲新生、傳送祝福。
「草鞋編織潮」復刻即將失傳的澎湖編織技藝，以明信片的形式重獲新生、傳送祝福。

「林投牽罟趣」和「成功擼魚栽樂」都是先民傳承下來的古老漁法，差別在於前者捕獲大海中的海洋生物，而後者捕獲的是魚苗，如果想體驗成為一日漁民，那就一定要嘗試這兩個活動。來到澎湖，在琳瑯滿目的海產面前，您絕對不能錯過「花菜干玩花枝」，有玩又有吃，發揮創意、用最新鮮的花枝製作屬於自己的花枝排吧！

早期的澎湖居民不僅有一身捕魚絕活，還精通編織技藝，穿著獨一無二的自製草鞋四處走跳，「草鞋編織潮」復刻這項即將失傳的手工技藝，以明信片的形式重獲新生、傳送祝福。到了冬至，先民以糯米製作米漿， 捏出雞、狗、豬等家畜家禽的造型作為祭品，參加「南寮雞母狗捏捏樂」，一同重溫這個傳統習俗，捏出您的作品吧。「莳氛香氛調」利用獨家的萃取技術，將危害生態的外來植物－銀合歡調製成特有的海島香氛，不僅能親手製作海洋手工香氛皂，還可以為環境出一份心力。

有玩又有吃的「花菜干玩花枝」，發揮創意、用最新鮮的花枝製作屬於自己的花枝排吧！
有玩又有吃的「花菜干玩花枝」，發揮創意、用最新鮮的花枝製作屬於自己的花枝排吧！
「莳氛香氛調」利用獨家的萃取技術，將危害生態的外來植物－銀合歡調製成特有的海島香氛。
「莳氛香氛調」利用獨家的萃取技術，將危害生態的外來植物－銀合歡調製成特有的海島香氛。

澎管處許宗民處長表示，澎湖不僅有舒爽的海風、壯麗的玄武岩、最鮮的海味，期望透過人文特色與觀光的結合，引領旅客深入探索澎湖的五鄉一市，讓豐富的傳統技藝與文化得以被保留並傳承，也為旅客呈現另一個風貌的澎湖，精彩的六大主題活動大小朋友都適合，詳情請持續關注澎湖國家風景區管理處粉絲專頁。

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/214203

澎湖 觀光

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