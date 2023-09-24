你沒看過的澎湖風貌！「好澎遊 Chill 嗨嗨」 澎湖主題特色遊程正式登場
澎湖，這片寶地處處充滿了大自然的禮讚， 除了擁有得天獨厚的水產資源和全球少有的玄武岩地質景觀，還有許多傳統技藝文化值得細細品味。為推廣珍貴的人文特色，交通部觀光署澎湖國家風景區管理處（以下簡稱澎管處）特別於本（112）年9至12月推出「好澎遊Chill嗨嗨」澎湖主題特色遊程，包括「林投牽罟趣」、「成功擼魚栽樂」、「花菜干玩花枝」、「草鞋編織潮」、「南寮雞母狗捏捏樂」和「莳氛香氛調」等六大主題遊程，歡迎大家在秋冬之際深度探索澎湖。
「林投牽罟趣」和「成功擼魚栽樂」都是先民傳承下來的古老漁法，差別在於前者捕獲大海中的海洋生物，而後者捕獲的是魚苗，如果想體驗成為一日漁民，那就一定要嘗試這兩個活動。來到澎湖，在琳瑯滿目的海產面前，您絕對不能錯過「花菜干玩花枝」，有玩又有吃，發揮創意、用最新鮮的花枝製作屬於自己的花枝排吧！
早期的澎湖居民不僅有一身捕魚絕活，還精通編織技藝，穿著獨一無二的自製草鞋四處走跳，「草鞋編織潮」復刻這項即將失傳的手工技藝，以明信片的形式重獲新生、傳送祝福。到了冬至，先民以糯米製作米漿， 捏出雞、狗、豬等家畜家禽的造型作為祭品，參加「南寮雞母狗捏捏樂」，一同重溫這個傳統習俗，捏出您的作品吧。「莳氛香氛調」利用獨家的萃取技術，將危害生態的外來植物－銀合歡調製成特有的海島香氛，不僅能親手製作海洋手工香氛皂，還可以為環境出一份心力。
澎管處許宗民處長表示，澎湖不僅有舒爽的海風、壯麗的玄武岩、最鮮的海味，期望透過人文特色與觀光的結合，引領旅客深入探索澎湖的五鄉一市，讓豐富的傳統技藝與文化得以被保留並傳承，也為旅客呈現另一個風貌的澎湖，精彩的六大主題活動大小朋友都適合，詳情請持續關注澎湖國家風景區管理處粉絲專頁。
欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/214203
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言