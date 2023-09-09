別動怒！買不到「霸氣龍蝦堡」爆氣刷負評 老闆鞠躬致歉：請多體諒

麥當勞螯龍蝦堡掀起熱議，高雄「光頭龍蝦沙拉堡」也跟著爆紅起來，店家表示「近期因新聞報導的關係，讓原本無人問津的小店造成排隊及電話點餐的人數爆增」，生意好到忙不過來，老闆也因此發文對買不到的顧客表示抱歉。而今(9)日份餐點也已售完，由此看出店家直升的超強人氣。

圖／光頭龍蝦沙拉堡 鳳山總店粉絲專頁

龍蝦堡當道！高雄隱藏版「光頭龍蝦沙拉堡」搭上麥當勞熱潮，經過報導介紹瞬間爆紅，老闆發文致歉並表示「排隊及電話點餐的人數爆增，目前已超出老闆人手能力範圍」，如至現場點餐須等待較長時間，可自行斟酌。另外，老闆也提到若打電話訂餐無人接聽，建議耐心撥打幾次，若是已關機則代表今日已售完，另建議可待熱潮稍退再來品嘗，主要希望顧客不要因為訂餐而傷了和氣。

圖／光頭龍蝦沙拉堡 鳳山總店粉絲專頁

圖／光頭龍蝦沙拉堡 鳳山總店粉絲專頁

而該貼文一出，吸引超過兩千則留言，網友們紛紛向老闆致意「老闆加油」、「辛苦了」。此外，今(9)日餐點也皆已售完，老闆貼心提醒大家不要前往購買，欲購買者也可關注店家臉書，老闆都會貼出通知販售狀況唷！

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