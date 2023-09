「澎湖輪」內部空間開箱！融入大海形象 打造網美最愛文青度假風

自「澎湖輪」去年發布外觀設計圖,高雅亮麗的造型就引起關注,負責操刀設計的「柏成設計 JC. Architecture & Design」創辦人邱柏文(Johnny Chiu),同時也是觀光列車「鳴日號」的設計者,因此今年9月開航備受關注,日前航港局發表海上運輸與海洋觀光的全新品牌「Taiwan Hi」,即釋出澎湖輪內艙的設計圖照片,設色淺雅、迥然不同一般交通船,讓人驚艷,最新的完工成品照片出爐,預料將掀新一波的熱潮!

在澎湖輪上就有度假的FU,預料將成為網美打卡新熱點;圖片/柏成設計JC. Architecture & Design - 攝影:李國民

來到澎湖輪上,人還未抵達澎湖,就讓人感覺放鬆、有度假的FU!藍、白、原木色系,將大海形象及澎湖意象融入澎湖輪,並與在地元素結合,例如馬鞍藤、仙人掌等視覺、觸感等。

澎湖輪VIP艙;圖片/柏成設計JC. Architecture & Design - 攝影:李國民

澎湖輪設置VIP艙、頭等艙、貴賓艙、經濟臥艙,均以淺色原木色呈現,讓人宛若來到渡假飯店、又是少見的夢幻文青風,VIP艙只有兩間,有著氣派的起居空間、高級飯店般的盥洗設施,即使是經濟臥艙,也具有無印良品風格般的質感,相信將成為許多網美的新打卡點。

內部設有餐廳、咖啡廳、販賣部、親子遊戲間及電話亭KTV等娛樂設施,整體設計猶如海上航行的高級郵輪。

澎湖輪餐廳;圖片/柏成設計JC. Architecture & Design - 攝影:李國民

在船上泡泡海上的浴缸,啜飲仙人掌汁,在甲板上愜意吹拂海風和欣賞日出,享受片刻的餘裕,這樣優雅慢節奏的類郵輪旅遊,將成為除了搭飛機和高速船之外,前往澎湖的新選擇與方法。

澎湖輪甲板;圖片/柏成設計JC. Architecture & Design - 攝影:李國民

柏成設計創辦人邱柏文表示,當有機會參與澎湖輪設計案時,他們希望打破「船舶只是一種從一個地方到另一個地方的交通工具」的傳統觀念,想要為海上運輸帶來顛覆性的搭乘體驗,讓航行在慢美學的境界中,成為一種新的生活方式。

澎湖輪經濟臥艙,將成為許多網美的新打卡點;圖片/柏成設計JC. Architecture & Design - 攝影:李國民

「澎湖輪的設計思想為澎湖群島的延伸。」邱柏文闡釋。白色的船體以藍色輪廓圖塊點綴著,將船與海面輕輕分開,營造出優雅而精緻的外觀。旅客在踏上澎湖島前便可感受到澎湖的特性。同時,橙色線條象徵黎明的到來,讓人聯想向前運行的前進感與下一次旅行的可能性。

澎湖輪可以看到大海意象,從沙灘到深海的顏色;圖片/柏成設計JC. Architecture & Design - 攝影:李國民

「大海、仙人掌、日出」都是在澎湖輪可以看到的意象。澎湖輪的核心精神在於喚起人們赤腳在澎湖沙灘上行走、在清澈見底的海水中悠閒地游泳、潛入海中欣賞珊瑚礁或慢速度划獨木舟,整體色調從柔軟沙灘的灰白色,過渡到深海藍色,與澎湖的恬靜相映成趣。

柏成設計期許澎湖居民為澎湖輪的在地文化元素感到自豪;圖片/柏成設計JC. Architecture & Design - 攝影:李國民

邱柏文進一步表示,希望藉由澎湖輪來啟發其他交通運輸單位及業者,將文化元素融入到產品中,進而提升地方政府對設計力量的認識:如何提高在地的生活品質、以及如何透過設計傳遞並展現自己的土地和文化的資訊。柏成設計的期許是,希望能讓島嶼上的居民感到自豪,讓居民樂於分享他們的土地和文化是如何影響澎湖輪的設計。

澎湖輪

.業主:交通部航港局 台灣航業股份有限公司

.整合:台灣設計研究院

.主設計師:邱柏文、王菱檥

.助理設計師:陳聖諺、陳皙、李韋岑李尹誠、游廸凱

.當地設計廠商:長崎船舶裝備株式會社

.品牌設計:本質設計顧問有限公司

.指標設計:博瀚設計工作室

.地點:台灣海峽

.空間性質:交通工具 船舶

.面積大小:3,537 m2/1,070坪

.開始時間:2021/9

.完工日期:2023/9

.施工廠商:日本內海造船廠

.空間攝影師:李國民

柏成設計集結世界各地充滿幻想及熱情的夥伴,承襲 studio think tank 的概念,重視實驗精神,將創意實踐於住宅、商業空間、公共建築、行旅,甚至挑戰火車、輪船、家具及展覽等,合作對象遍及不同國家與產業,其中:鳴日廚房、不只是圖書館、Bloom 椅子、北美館藝術商店與 JC 生活實驗所等作品,更屢獲許多國際知名設計獎項,如 iF DESIGN AWARD Gold, IIDA Interior Design Competition, World Architecture Festival/INSIDE World Interior of the Year, IFI GAP Gold Award, 日本的 GOOD DESIGN AWARD, 金點設計獎等。

【延伸閱讀】

﹥澎湖輪的緩慢設計美學 邱柏文挑戰把交通船變為目的地!

﹥如何搭澎湖輪? 票價、艙等、車位、行程一次看

﹥搭澎湖輪品嚐在地小吃:澎湖仙人掌冰、牛雜湯、燒餅、炸粿、海鮮、仙草豆花…好料別錯過!

===================

撰文/方雯玲

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/213980