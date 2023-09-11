「澎湖輪」內部空間開箱！融入大海形象 打造網美最愛文青度假風

自「澎湖輪」去年發布外觀設計圖，高雅亮麗的造型就引起關注，負責操刀設計的「柏成設計 JC. Architecture & Design」創辦人邱柏文（Johnny Chiu），同時也是觀光列車「鳴日號」的設計者，因此今年9月開航備受關注，日前航港局發表海上運輸與海洋觀光的全新品牌「Taiwan Hi」，即釋出澎湖輪內艙的設計圖照片，設色淺雅、迥然不同一般交通船，讓人驚艷，最新的完工成品照片出爐，預料將掀新一波的熱潮！

在澎湖輪上就有度假的FU，預料將成為網美打卡新熱點；圖片／柏成設計JC. Architecture & Design - 攝影：李國民

來到澎湖輪上，人還未抵達澎湖，就讓人感覺放鬆、有度假的FU！藍、白、原木色系，將大海形象及澎湖意象融入澎湖輪，並與在地元素結合，例如馬鞍藤、仙人掌等視覺、觸感等。

澎湖輪VIP艙；圖片／柏成設計JC. Architecture & Design - 攝影：李國民

澎湖輪設置VIP艙、頭等艙、貴賓艙、經濟臥艙，均以淺色原木色呈現，讓人宛若來到渡假飯店、又是少見的夢幻文青風，VIP艙只有兩間，有著氣派的起居空間、高級飯店般的盥洗設施，即使是經濟臥艙，也具有無印良品風格般的質感，相信將成為許多網美的新打卡點。

內部設有餐廳、咖啡廳、販賣部、親子遊戲間及電話亭KTV等娛樂設施，整體設計猶如海上航行的高級郵輪。

澎湖輪餐廳；圖片／柏成設計JC. Architecture & Design - 攝影：李國民

在船上泡泡海上的浴缸，啜飲仙人掌汁，在甲板上愜意吹拂海風和欣賞日出，享受片刻的餘裕，這樣優雅慢節奏的類郵輪旅遊，將成為除了搭飛機和高速船之外，前往澎湖的新選擇與方法。

澎湖輪甲板；圖片／柏成設計JC. Architecture & Design - 攝影：李國民

柏成設計創辦人邱柏文表示，當有機會參與澎湖輪設計案時，他們希望打破「船舶只是一種從一個地方到另一個地方的交通工具」的傳統觀念，想要為海上運輸帶來顛覆性的搭乘體驗，讓航行在慢美學的境界中，成為一種新的生活方式。

澎湖輪經濟臥艙，將成為許多網美的新打卡點；圖片／柏成設計JC. Architecture & Design - 攝影：李國民

「澎湖輪的設計思想為澎湖群島的延伸。」邱柏文闡釋。白色的船體以藍色輪廓圖塊點綴著，將船與海面輕輕分開，營造出優雅而精緻的外觀。旅客在踏上澎湖島前便可感受到澎湖的特性。同時，橙色線條象徵黎明的到來，讓人聯想向前運行的前進感與下一次旅行的可能性。

澎湖輪可以看到大海意象，從沙灘到深海的顏色；圖片／柏成設計JC. Architecture & Design - 攝影：李國民

「大海、仙人掌、日出」都是在澎湖輪可以看到的意象。澎湖輪的核心精神在於喚起人們赤腳在澎湖沙灘上行走、在清澈見底的海水中悠閒地游泳、潛入海中欣賞珊瑚礁或慢速度划獨木舟，整體色調從柔軟沙灘的灰白色，過渡到深海藍色，與澎湖的恬靜相映成趣。

柏成設計期許澎湖居民為澎湖輪的在地文化元素感到自豪；圖片／柏成設計JC. Architecture & Design - 攝影：李國民

邱柏文進一步表示，希望藉由澎湖輪來啟發其他交通運輸單位及業者，將文化元素融入到產品中，進而提升地方政府對設計力量的認識：如何提高在地的生活品質、以及如何透過設計傳遞並展現自己的土地和文化的資訊。柏成設計的期許是，希望能讓島嶼上的居民感到自豪，讓居民樂於分享他們的土地和文化是如何影響澎湖輪的設計。

澎湖輪

．業主：交通部航港局 台灣航業股份有限公司

．整合：台灣設計研究院

．主設計師：邱柏文、王菱檥

．助理設計師：陳聖諺、陳皙、李韋岑李尹誠、游廸凱

．當地設計廠商：長崎船舶裝備株式會社

．品牌設計：本質設計顧問有限公司

．指標設計：博瀚設計工作室

．地點：台灣海峽

．空間性質：交通工具 船舶

．面積大小：3,537 m2/1,070坪

．開始時間：2021/9

．完工日期：2023/9

．施工廠商：日本內海造船廠

．空間攝影師：李國民

柏成設計集結世界各地充滿幻想及熱情的夥伴，承襲 studio think tank 的概念，重視實驗精神，將創意實踐於住宅、商業空間、公共建築、行旅，甚至挑戰火車、輪船、家具及展覽等，合作對象遍及不同國家與產業，其中：鳴日廚房、不只是圖書館、Bloom 椅子、北美館藝術商店與 JC 生活實驗所等作品，更屢獲許多國際知名設計獎項，如 iF DESIGN AWARD Gold, IIDA Interior Design Competition, World Architecture Festival/INSIDE World Interior of the Year, IFI GAP Gold Award, 日本的 GOOD DESIGN AWARD, 金點設計獎等。

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撰文／方雯玲

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