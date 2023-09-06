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切割藝人NONO仍收攤！ 高雄旗艦店「虎霸雞排」突倒閉

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝NONO FB
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演藝圈掀起MeToo運動，藝人NONO（陳宣裕）深陷性騷風暴，遭網紅「小紅老師」提告性侵、性騷擾多罪，全案進入司法流程。而NONO之前重操雞排副業，在高雄裕誠商圈開設的「虎霸」雞排旗艦店也慘遭殃，除了被抵制拒買，Google評論慘被洗到剩1.4，最新驚爆日前已悄悄停業，房東目前已開出9萬元重新招租。

NONO繼退出艋舺雞排後，2022年底重操舊業，NONO和具有餐飲專業背景的創立「虎霸 魷魚、雞排、炸物連鎖餐飲企業」，首店插旗高雄裕誠商圈，開幕時NONO曾親自前來站台。

圖／翻攝NONO FB
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未料，6月在NONO爆出性侵、性騷擾疑雲後，遭「虎霸炸物」火速切割並聲明，「即刻起，與藝人NONO暫停品牌合作計畫。」但當時仍受到不少網友發起抵制「虎霸」雞排不消費，甚至猛洗Google地圖評論，讓五星評分慘剩1.4星。

儘管已在第一時間發出聲明，「虎霸炸物」仍不敵虧損倒閉，日前悄悄拉下鐵門停止營業，臉書粉專《虎霸 高雄裕誠旗艦店 魷魚 雞排 炸物專賣店》都關閉，官網停止運營，連Google地圖等資訊也都消失。而近期屋主已掛出紅布條重新招租。

圖／翻攝NONO FB
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