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台灣原創插畫快閃店進駐夢時代！挑戰全台最大，還有人氣weiweiboy簽名會

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／耀誠文創提供
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喜歡插畫的讀者看過來！台灣原創插畫家weiweiboy、以及雞與鴨、醜白兔這三位頂尖插畫家攜手進駐高雄夢時代快閃店，挑戰全台最大！這個快閃店包含多種主題，如「可愛大王甜甜時光」、 「趕雞鴨(夜市)」、 以及「醜白兔的森林奇遇」，帶來百種愉悅商品，還有各種主題機台。此外，也有APP會員專屬禮物和粉絲見面會等，台灣原創插畫快閃店即將在高雄展開，誓言要擄獲所有人的心！

圖／耀誠文創提供
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「weiweiboy」是台灣知名的插畫品牌，10年以來作者持續不斷地創作出令人驚艷的插畫作品，作者透過這些作品的力量傳遞「可愛」的力量。這次特別以甜點為主題，致力於讓大家享受到甜蜜的幸福，這也是夢時代限定活動的一部分：於09/09(六)和09/10(日)，可愛大王將現身與粉絲見面，而作者也將在09/16(六)親筆簽名，喜愛的粉絲一定要不要錯過這個機會囉！

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另一位台灣原創插畫家「伸縮自如的雞與鴨」，以最貼近民眾生活的夜市主題進行了獨特的展示，他們立志分享和推廣最純粹的台灣文化。夢時代同樣推出了限定活動：於09/24(日)，只需在快閃店消費滿$499元，即可獲得限量的明信片一張，並可當場加蓋夢時代快閃店限定郵戳，數量有限一定要把握。

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不僅如此，台灣原創插畫「醜白兔」，同樣也是Line原創貼圖的常勝軍，受到很多讀者喜愛。此次首次舉辦了森林系快閃店，推出各式露營主題的周邊商品。而夢時代再度為粉絲們帶來驚喜，於09/17(日)將舉辦醜白兔人偶見面會。當日只要在快閃店購物，不論金額多寡，都可以獲得一張拍照券(限量30張)。精力充沛的醜白兔即將和大家見面，快揪團一起支持台灣原創插畫家吧！

圖／耀誠文創提供
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可愛大王甜甜時光、趕雞鴨、醜白兔的森林奇遇 快閃店

活動日期：2023/09/01(五)-2023/10/02(一) 免費入場

活動地點：高雄 統一夢時代購物中心 8F時代會館

營業時間：週一至週四 11:00-22:00 / 週五、假日前一天 11:00-22:30 / 週六、週日及連續假日 10:30-22:30

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