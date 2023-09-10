秋冬遊澎湖！ 搭澎湖輪追風音樂節、訪奇岩玩牽罟、跳島馬拉松…這些活動等你來

澎湖輪9/5首航！搭乘全新客滾輪「澎湖輪」可以到澎湖自駕遊的話題引起許多人關注。其中，有毛小孩的家庭最開心，這回可以用愛車載毛小孩，跨海到澎湖旅遊了！提醒現行規範中，貓狗仍要裝箱籠進入且不能進客艙（導盲犬除外）；大型犬需戴口罩。秋冬去澎湖，除了必嚐的海鮮美食，還有哪些活動和體驗值得關注？一起來看看！

現在去澎湖怎麼玩？第一件事，建議先加入澎湖LINE＠下載澎湖「觀光優惠護照」，這是澎湖配合「澎湖秋瘋季」整合合食、宿、遊、購、行等百間在地優質特約商家推出的優惠配套，11/30前都適用！下船後，遊客可以善用觀光智慧導覽，掃描QR code抓亮點，喜歡保留紙本紀念的民眾，也可以現場索取景點介紹折頁。此外，澎湖縣政府旅遊處正規劃搭配台灣好行的交通接駁，讓遊客用套票的形式輕鬆遊澎湖，自由行也隨性。由於澎湖輪等夜航班是第二天早上5點多抵達澎湖，體力好的稍事休息，甚至可以直接開始一天的旅遊行程！秋冬澎湖活動豐富，比夏季的洶湧人潮略少，卻有當令海鮮如小管加持，到澎湖嚐鮮正是時候！

除了欣賞澎湖自然風光，9月底前每週六有「澎湖追風音樂節」開唱，周圍打造成嘉年華會般繽紛，夜晚絕美！那白天要去哪呢？推薦參加澎湖國家風景區管理處（下稱澎管處）規劃的「秋之奇岩季-千岩奇秀探索趣」地質探索，在澎湖本島或虎井桶盤跳島遊，欣賞澎湖著名的玄武岩奇景與時光雕琢下的變化！

今年澎湖有燈光與花車加持，越夜越美麗。此外，9、10澎管處也會在林投海灘舉辦「林投牽罟趣」體驗活動，想要體驗捕魚樂，不用出海！林投海灘還有7月開幕的米其林推薦餐廳「Origen by Molino de Urdániz」進駐，到林投別忘了去品嚐！

今年9/17還有2023澎湖跳島自行車101k活動，沿途經過嵵裡沙灘、鎖港自行車休憩站、北寮摩西分海、跨海大橋及漁翁島燈塔等知名景點，除了車道沿線人文與自然景緻，車友可在車道補給站享用澎湖黑糖糕和鹹餅等特色名產，終點站更提供包含以高檔海鱺魚與現採牡蠣熬成之鮮味海鮮粥、花枝丸、月亮蝦餅及丁香魚等澎湖風味美食！雖然現在報名已經截止，但看競賽也很好玩！想參與邊運動邊吃美食的民眾，不妨考慮11/5舉辦的2023菊島澎湖跨海馬拉松，9月底截止報名！ 2023澎湖跳島自行車有不同里程與路線，親子也可以來玩玩休閒版！

音樂燈光嘉年華花車秀週六晚觀音亭園區見

2023澎湖追風音樂節8／19（六）～9／30（六）舉辦，連續7週共17組藝人在澎湖觀音亭園區開唱！9月起有周蕙、李千娜、A-Lin等大咖藝人接力登場！觀音亭園區周邊以「光島盛典」為主題點亮氛圍，這次是首次結合澎湖地景文化製成會移動的燈藝，打造嘉年華花車，讓遊客彷彿置身在巴西嘉年華，光影布置的海底世界，也使菊島元素更加耀眼，沉浸式的燈光體驗方式，讓涼夜晚裡光影耀眼的美麗澎湖，成為回憶裡的閃光點。遊客還可至服務台領取乙張摸彩券（每人每週限領1次），有機會抽中「觀光優惠護照」特約商家消費抵用券，每場次將抽出2,000、3,000及5,000元消費抵用券各1名幸運得主，在特約商家或現場的追風市集消費都可以抵用。

2023澎湖四季旅遊秋之奇岩季送好康

展現四季特色，澎管處每季有精彩活動。為建立澎湖休閒旅遊價值與永續思維，塑造在地生活、產業社區、文化旅遊、環境保護等新亮點，澎管處在秋高氣爽之際，推出「2023年澎湖四季旅遊」系列之「秋之奇岩季-千岩奇秀探索趣」澎湖地質之旅活動。遍布群島的玄武岩，經過大自然鬼斧神工風雨雕琢，地質學者也為之驚嘆，譽為「上帝的石雕公園」！

澎管處表示，凡報名且參與秋之奇岩季經典遊程遊客，至澎湖國家風景區管理處FB粉絲專頁或澎管處官方IG追蹤，並於個人FB動態時報或IG貼文分享體驗即可獲得《秋奇岩贈品-玄武岩印章乙個》；另邀請親朋好友對貼文按讚及分享，於每梯次結束後七天結算按讚數，貼文按讚數若為該梯次前五名，將可獲得「7-11禮劵價值200元」或「全聯禮劵價值200元」；除此之外，另參加《2023澎湖四季旅遊》其中2季之主題旅遊活動者，即贈送「不鏽鋼環保杯」1個。詳細內容請見澎管處官網公告。

澎湖輪已經抵達澎湖試航調校，預計9/5正式啟用。澎湖縣政府也會搭配台灣好行的交通接駁規劃，讓遊客用套票的形式輕鬆遊澎湖；圖/澎湖縣政府

2023菊島澎湖跨海馬拉松痛風餐＋跳島運動＋放風箏

「2023菊島澎湖跨海馬拉松」已經邁入第6年，活動將在11/5（日）盛大舉辦，結合美麗的海岸線賽道、豐富的特色海鮮補給、多元的人文特色，打造別具特色的馬拉松賽事，邀請更多跑者前來共襄盛舉！除此之外，強勁東北季風也有別於其它路跑，進一步增添了跑者的挑戰度，今年更呼應菊島馬特色slogan「迎風奔Fun」，特別邀請澎湖風箏協會於活動路線及終點會場施放多種特殊風箏，為跑者加油打氣。今年報名截止期限到9/30，報名網址：https://bao-ming.com/eb/content/5550#26747。

「2023菊島澎湖跨海馬拉松」不只透過賽事深度體驗當地獨特地景及人文風情，還設有許多澎湖在地美食打造的「特色美食補給站」，包含產地新鮮直送的大龍蝦、花枝丸、小管、丁香、龍虎石斑海鮮粥、黑糖糕、冬瓜糕、仙人掌汁等澎湖豐富美食讓跑者捨不得完賽，賽道沿線的加油團更將澎湖居民滿滿熱情直接傳遞給每個跑者！ 2023菊島澎湖跨海馬拉松邀你邊跑邊吃，真的不誇張！

「2023菊島澎湖跨海馬拉松」具備 IAAF/AIMS 國際專業賽道認證，是全台唯一具備「跨海+跳島」的度假型跑旅賽事，賽道特色為「AB 點」不折返、不繞圈、沿途美景不重複之經典馬拉松賽事，賽道路線融合澎湖離島的特有元素，在主要路線上會行經澎湖眾多的著名景點，有漁翁島燈塔、牛心灣、大菓葉柱狀玄武岩、再經跨海大橋抵達通梁古榕，而全馬跑者更可以跑過許家彩繪村抵達有三百年歷史的觀音亭等諸多旅遊超夯景點，看見澎湖絕美景象。

編輯/廖苡安

圖片/澎管處

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