貓奴要拍好拍滿！矢延憲司「船仔貓」台灣首展 現身屏東看海美術館

矢延憲司（左）首次在台灣個展，和屏東縣縣長周春米開心與作品合影。 圖：屏東縣政府／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】日本當代藝術家矢延憲司（Kenji Yanobe）首次來台展出，帶來被譽為「大阪三寶」之一的個人代表作「SHIPʼS CAT」系列，即日起在屏東縣車城鄉海口港的「看海美術館」登場。

屏東縣縣長周春米表示，矢延憲司是享譽國際的藝術大師，不必出國就可以欣賞到他的獨特藝術，實屬難得，歡迎遊客把握機會，並感受屏東縣政府改造看海美術館的努力與成果。看海美術館目前安排一年一次的落山風藝術季及年度二次特展，除了支持國內藝術家，並積極和國際接軌，繼日裔巴西籍藝術家 Oscar Oiwa（大岩奧斯卡）「眠夢－感官浮游」特展、荷蘭雕塑大師 Theo Jansen 的「仿生獸」後，此次又邀請到國際級藝術大師矢延憲司，帶來不一樣的視覺藝術，也展現屏東縣政府認真經營的態度。

這是鬼才藝術家矢延憲司在台灣的首展，他十分重視，屏東縣政府在2023年年初提出邀請時，他4月份就特地先飛來勘察看海美術館的場地，發現看海美術館位在漁港邊，與「船貓」的創作理念相符，因為船貓就是船舶上的貓，保護船貨免於老鼠的侵害，也陪伴水手渡過海上漫長寂寞的日子，於是同意展出，並提早於展覽前一週就抵台佈展，並於日前現身開幕茶會分享他的創作理念。

▲矢延憲司（左）首次在台灣個展，和屏東縣縣長周春米開心賣萌。 圖：屏東縣政府／提供

此次矢延憲司特別創作三個全新的「SHIPʼS CAT」船仔貓作品，其中在屏東首次亮相的巨型雕塑「SHIPʼS CAT（Ultra Muse）」，以鏡面不銹鋼覆蓋全身，高達3.7公尺，全身發出金屬光芒，這也是失延憲司首次嚐試金屬素材創作。矢延憲司表示，透過金屬能夠鮮明地反映出周圍的風景，除了彰顯地方的風景之美，更深層的意義是，希望大家不論來屏東幾次都想再來；而作品的回頭姿勢，象徵如果回顧地方和傳統，福氣將會降臨，也含有「報恩」的意義。這三件作品創作時間正好在全球疫情趨緩後，也蘊含祈福、和平的意思。

縣長周春米也感謝矢延憲司將首展機會給了屏東，為台灣觀眾帶來一場夢幻科幻與療癒心靈的藝術體驗，更謝謝矢延憲司的慧眼肯定，海口港從一個落寞漁港到轉身為「落山風之吹風看海地」，閒置的候船室變成「看海美術館」，大膽帶入藝術，從落山風藝術季到年度藝文特展，已經成為南台灣一個重要的藝術旅遊品牌。近年屏東縣在恆春半島劃設落山風風景特定區，涵括車城鄉、牡丹鄉及滿州鄉部分區域，海口港就是進入的重要門戶，歡迎遊客到看海美術館參觀，可以安排周邊遊程，體驗不同的國境之南風情。

▲屏東縣縣長周春米（前）和日本藝術家矢延憲司共同為「船仔貓屏東特展」開展。 圖：屏東縣政府／提供

矢延憲司「船仔貓屏東特展（SHIPʼS CAT in Pingtung）」總共展出12件雕塑品、藝術家手稿及畫作35幅，矢延憲司擅長用幽默的藝術手法來表達社會議題，關心科技可能帶給人類未來末日，所創作的船貓系列總是戴著防護面罩，傳達出他對未來的思考和情感。

除了最大的「SHIPʼS CAT（Ultra Muse）」外，看海美術館屋頂展示了純白夢幻的船貓「船首像」，看海美術館本身為船型建築，將看海美術館比作為一艘船，SHIP’S CAT 站在屋頂作為守護之神，祝福著跨越海洋與世界各地的人們相遇，透過此作品寄託透過文化和藝術的交流來加深友好關係的希望。另一新作是在待 (呆)．風樓一樓展出的小型作品～慵懶的「黑漆宇宙睡貓」，神秘又療癒。這些作品不僅展現了他的創意和技巧，並充滿寓意。而矢延憲司的作品外層塗有日本生漆，精緻華麗，為了保持作品完整性，特別以冷藏貨櫃從日本運送來台展出，避免在海運過程中因溫度過高而破壞作品，非常謹慎，也顯示屏東縣政府對藝術家及作品的尊重。

▲「船仔貓屏東特展」展期自即日起至11/19止，歡迎遊客到海口港欣賞船仔貓，感受當代藝術的魅力。 圖：屏東縣政府／提供

船貓系列作品展覽包含兩個室內展館，分別是看海美術館與待（呆）．風樓，展期自即日起至11/19止，歡迎大家遊客到海口港欣賞船仔貓，感受當代藝術的魅力。展覽館內同步販售藝術家日本官方的扭蛋船貓、多款台灣展專屬紀念商品。此外，還有特製貓掌燒，歡迎遊客品嚐。更多展覽資訊請參閱「船仔貓屏東特展」官網：https://www.amazing-pingtung.com/ships-cat。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野