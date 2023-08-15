你所不知道的南台灣！高雄觀光圈山海秘境之旅，細品山海好療癒

十八羅漢山。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】想規劃一趟獨特的家庭旅遊嗎? 高雄觀光圈推出四大旅遊品牌概念，分別依據境內地理及人文特色，規劃「山．海．城．原」等鮮明旅遊軸線，將陸續上線服務，讓大家輕鬆規劃南臺灣療癒之旅。

主題體驗之「海－港風光」以茄萣濕地生態旅遊，及亞洲新灣區大型展覽、以體驗在地藝文及都會水岸、海港遊憩為主。「城－市百味」包括左營區舊城文化協會，蓮池潭與在地歷史古蹟及廟宇導覽、鳳山區跨蝦米文化創意，以藝術家帶領走入鳳山市場見學、岡山區志斌食品推出豆瓣醬伴手禮親子DIY、燕巢區甜蜜蜂坊之蜂場生態導覽與蜂蜜可麗餅DIY…等。

▲神山瀑布。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

來到東高雄「山－境秘遊」，走訪旗山、美濃、茂林、六龜、桃源等山境，如：六龜區十八羅漢山自然人文協會帶領的U型谷導覽、美濃區樂愛餵羊，提供里山環境導覽及食農體驗，以及位於旗山區的琉創工園玻璃工藝推廣教學中心，提供環保玻璃微波窯燒體驗。

▲興達漁港。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

想更深入屏北三鄉山區的「原－民日常」，推薦部落三大亮點：手工藝、服飾及餐點之遊程，包括屏東瑪家鄉禮納里部落的姥瑰工坊手工藝皮雕DIY、屏東霧台鄉神山部落廚藝學校、屏東三地門鄉安坡部落超華麗的排灣族服體驗。

▲駁二大港橋。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

茂林國家風景區管理處柯建興處長表示，高雄觀光圈以結合「山．海．城．原」各區域的觀光產業特色，提供在地友善雙語環境與產業數位轉型，同時聯合各產業公協會代表與業者、大眾交通運輸業者、通路商及旅遊同業等，共同推廣觀光圈旅遊品牌知名度，透過不斷提升在地產業服務品質與創新內容，熱情邀約國內外旅客親身造訪高雄觀光圈，細細品味山海 FLOW～療癒之旅。更多高雄觀光圈業者資搜尋與介紹，請參閱：https://theme.maolin-nsa.gov.tw/DMO/。

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