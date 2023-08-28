超狂19元炙燒鮭魚丼！高雄超平價居酒屋「手捲、握壽司」只要19元，內用滿999元清酒免費喝

不敢相信！怎麼會有高雄居酒屋竟然敢賣「一個19元炙燒鮭魚丼」啦！新開幕位在興中一路的旭久居酒屋，主打超平價的握壽司、手捲、丼飯，像是19元的炙燒鮭魚親子丼、19元生魚握壽司和19元海苔手捲，都是店內超熱門的平價餐點！喜歡吃熟食，也有串燒、日式煎餃、壽司捲等可以點。現在旭久居酒屋內用消費滿999元，還直接送你清酒免費喝，有夠划算，大家快點手刀衝起來～～

旭久居酒屋是今年五月新開在苓雅區興中路上的高雄居酒屋。坦白說我平常吃居酒屋很少來這，朋友揪團時本來我也覺得興趣缺缺，但看朋友開口「生魚握壽司一個19元」，我想說是爭鮮嗎？這個價格？真的是半信半疑跟著去欸！

平價高雄居酒屋推薦：旭久居酒屋

旭久居酒屋招牌蠻大的，基本上走過路過不會錯過。附近也有個收費平面停車場，停車不算太困難。

旭久居酒屋一樓是板前座位，一人或兩人來，或不喜歡吵雜，這個板前座位非常適合喲！

二樓就是四人雅座為主，明亮乾淨，還有很多招財貓，很適合親朋好友在這聚餐小酌。

超平價高雄丼飯、壽司：旭久居酒屋

這次來旭久居酒屋，第一個迫不及待要來跟大家分享的，就是一碗19元的炙燒鮭魚丼！

▼炙燒鮭魚丼 $19（一人限購一碗）

聽店員說時想說怎麼可能這麼便宜，結果上桌看到嚇掉下巴哈哈哈哈！就算是飯碗大小，放這樣的炙燒鮭魚和鮭魚卵，賣19元也真的誇張，甚至懷疑老闆有賺嗎這樣！！

這天因為鮭魚太多，也塞太滿，後來一挖下就鮭魚卵大山崩，只能給大家鮭魚卵開始土石流的畫面。我覺得以19元真的沒啥好挑惕，就是吃一個爽度！！！吃下來大概是3個炙燒鮭魚握壽司的飽足感。

▼海苔手捲 $19/個

這些海苔手捲也是走一個19元的路線，這天有鮮蝦、蟹肉棒、蘆筍、蝦卵、鮪魚和馬鈴薯手捲，總共六種口味。

要說划算當然推蝦卵和鮪魚、鮮蝦，但這天同行朋友也有人專挑蘆筍手捲吃。

▼握壽司 $19/個

握壽司也是朋友推薦的必點，像我們這天三人來點，5個口味各點2個，總共10個，店家還幫我們用金色籠子裝，超像吃下午茶，很有儀式感欸！！（後來問，其他客人也有籠子裝喔～）

這天點了鮪魚、尼信（金色魚卵那個）、旗魚、鮮蝦、深海章魚共五種，我覺得就是平價壽司水準，是一種怎麼吃也不用怕荷包破洞的安心感～

▼盛合刺身 $280

這盤就是就是綜合生魚片啦！鮭魚、旗魚、鮪魚、海鱺，份量足，厚度和鮮度也都不錯，喜歡吃生魚片可以點！

前面都是很平價的生食部份，但其實旭久居酒屋也有很多熟食喔！像是熟食壽司、煎物、烤物等等。

▼招牌炸壽司 $160

乍看到以為是蛋皮壽司，後來才知道是炸海苔壽司啦！其實就是把海苔壽司裹上麵衣炸，皮超酥，大口咬下還有ＱＱ米飯以及海苔和肉鬆下鹹香，這道意外好吃！！算是這次來除了炙燒鮭魚丼飯之外的小黑馬～

來居酒屋不點個幾串串燒就覺得不像吃居酒屋的大家，也可以點幾串旭久的串燒啦！

▼炭烤土雞心 $2串/240（圖片是兩份）

土雞心烤過後蠻Ｑ蠻有嚼勁，刷的烤醬不會太鹹，搭上蔥花後吃起來非常涮嘴！我喜歡～

▼炙燒牛肋串 $2串/320

牛肋串相比之下醬味比較重些，肉蠻Ｑ但不會乾柴，還蠻好吃的。

▼日式煎餃燒 $160

這份煎餃也是我們當天前三名，一份上來10顆份量，很大器捏！（很多日式煎餃都只有6-8顆）

煎餃的料用料非常實在，塞滿滿豬肉餡，咬下噴汁～

▼蒜頭茶壺湯 $160

用蝦頭、蜆和大蒜去熬，打開壺蓋就聞到好鮮的香味～

而這茶壺湯的正確喝法是倒進杯中，湯的大蒜味雖濃卻不嗆口，搭上海鮮的鮮味，當作一餐的收尾剛好～

消費滿999元送免費清酒一壺！

旭久居酒屋目前有超划算的消費送，內用消費滿999元就送清酒免費喝，給這樣一壺很有誠意捏～

（未滿18歲請勿飲酒，喝酒不開車）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

不過店家有時很忙，大家點完餐收到點菜單，看金額超過999元，可以直接提醒店員請他們出清酒喔！

旭久居酒屋

地址：高雄市苓雅區興中一路441號

電話：07 338 6232

營業時間：17:00-2:00（凌晨）

臉書粉絲團：旭久居酒屋FB

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康