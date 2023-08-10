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平價松露料理、獨門手工醬料！ 高雄「綠饌食」素食推薦 開創蔬食新風貌

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

隨著健康與環保意識抬頭，素食已逐漸演變成一種當代文化，成為許多人用餐的首選。坐落於高雄左營的【綠饌食】便是一家極具特色的素食餐館，提供以天然食材製作的米飯、麵食及多種台灣的特色小吃，除了吉利系列、魯蛋為蛋奶素之外，其他餐點均是純素。

店家主打與坊間傳統素食店不一樣的餐點，不僅堅持使用手工製作的獨門醬料，招牌的松露系列料理更是來店必吃的好味道。

▲老闆將販售的品項直接印製在布簾上，讓人一目瞭然。
▲老闆將販售的品項直接印製在布簾上，讓人一目瞭然。

店內的裝潢極具日式清新感，室內不僅明亮，且檯面上的小菜皆特地用網布蓋住隔絕髒空氣，為的就是讓顧客能吃得美味又安心。

店內的醬料可說是餐點中的靈魂，捨棄快速方便的手工醬料，親手做出「松露菇菇醬」、「XO植物肉醬」、「鮮辣椒醬」等超人氣醬料，同時也有販售獨立包裝，不論拌飯拌麵都十分入味。

碗粿

使用100%在來米製作，長時間蒸煮後磨成細緻的米漿，並將傳統的菜圃替換成菇類後加入高湯，使碗粿的香甜更為突出。入口後的軟Q米香搭配特製醬油膏的淡淡中藥香氣，多層次的迷人口感讓人久久難以忘懷。

米糕

內含紅蘿蔔、土豆、菇類三種配料，米飯粒粒分明、紮實彈牙，底部沉澱著滿滿的香菇塊，用料十分飽滿大方，可以嚐得到食材的自然鮮甜，不用額外加醬，單吃就非常入味。

松露菇菇飯

店內的招牌料理，以香菇、杏鮑菇、金針菇三種菇類調製醬料，並加入松露提味，每口都能品味到松露的迷人香氣，菇類的Q彈口感搭配手炒酸菜的酸脆，吃起來層次豐富不油膩，十分清爽。

▲餐點還有植物素肉燥口味的醬料可以做選擇。
▲餐點還有植物素肉燥口味的醬料可以做選擇。

雙醬拌拌麵

店內的人氣麵食，麵體選用容易吸附醬汁的汕頭麵，口感Q彈帶勁不軟爛，青醬與麻醬的「雙醬」搭配，能夠同時品味麻醬的濃郁與青醬的香氣，麵體與醬汁的份量恰當好處，完整拌勻後享用美味更加分。

【綠饌食】運用天然的食材，以蔬食和高湯料理出素食版的台灣小吃，擺脫民眾對調味素料的刻板印象，僅保留食材特有的鮮甜原味。店家將熱情與細心注入料理，創造出對身體沒有負擔，健康又不膩口的美味。


綠饌食-至聖店

店家地址：高雄市左營區至聖路165號1樓

店家電話：075507558

營業時間：週二-週六10：30-19：30

週日10：00-14：00，週一公休

粉絲專頁：https://pse.is/4zhbe9


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醬料 素食 台灣小吃

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