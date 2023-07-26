非去澎湖不可的理由再＋1「舞．漁網」澎湖海廢地景藝術節登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】盛夏時節，擁有近百座美麗島嶼及浪漫沙灘的澎湖，是解封後民眾外出旅遊的首選，今年暑假交通部觀光局澎湖國家風景區管理處（澎管處）更隆重推出「舞．漁網」2023澎湖海廢地景藝術節，為熱情的澎湖旅遊再加溫！

▲《Jellyfish》由小小藝術家吳昊翰、吳際共同完成，以海廢玻璃為素材進行馬賽克拼貼。 圖：澎管處／提供

今夏暢遊澎湖，又多了不可不去的好理由。交通部觀光局澎湖國家風景區管理處在今年暑假舉辦「舞．漁網」2023澎湖海廢地景藝術節，共展出9項作品。「舞．漁網」的諧音是「有魚網」，台語發音近似「有希望」，以環境關懷作為核心理念，集藝術、旅行、教育和環保於一身，並與藝術家攜手創作，共同支持海洋保護運動，推動可持續的海洋利用方式。

▲海廢藝術品闡述了人與土地、海洋的親密。 圖：澎管處／提供

群體創作 共同愛護海洋環境

透過策展活動、藝術創作、結合生態旅遊等方式，澎湖國家風景區管理處請藝術家們為廢棄物注入新的生命，藉由作品的意象與活動，啟發觀者對於人與海洋、廢棄物與藝術的連結與想像。藝術家們運用廢棄漁網、保特瓶、浮球、牡蠣殼（灰）、浮標、保麗龍、漂流木、玻璃瓶及碎玻璃等垃圾，創作出9件作品，包括林舜龍《方舟》、吳成夫《洄游心海》、吳昊翰及吳際《Jellyfish》、莊能通《重生》、鄭美珠《陽光下的微笑》、江孟禧《里海》、黃柏翔《自由魚神》、林以婷及黃程業《多彩海蛞蝓》、朱軒農《網裡找龜》，精湛作品分別在北寮奎壁山、漁翁島遊客中心、員貝嶼環島步道、東昌營區、七美島雙心石滬等5處展出。

其中，設置於北寮奎壁山的《方舟》，是國際藝術家林舜龍的大型藝術地景作品，方舟承載著人類繼續游向淨土純海中，也寓意澎湖成為國際海廢地景藝術活動的起始點。另外，在地藝術家吳成夫為策展人，其作品《洄游心海》來自群眾與遊客共同蒐集的海廢浮標等素材，參與創作的人數超過一萬人，共創的地景，讓人反思作為地球上的生命共同體，每個人都有責任保護和關懷海洋。

▲澎湖海廢地景藝術節有許多共創的地景，令人省思到每個人都有責任保護和關懷海洋。 圖：澎管處／提供

【拍照打卡抽大獎】

「舞．漁網」2023澎湖海廢地景藝術節，自即日起至8/30舉行，除海廢藝術品創作分別於5個地景展場展出之外，展期內的每個星期假日，皆辧理海廢、海洋、永續等相關活動，到場參觀、拍照打卡還有抽獎活動，獎品超過10萬元，包含鄭美珠老師的油畫與參展藝術家們的相關藝術品、獎品。

▲請藝術家們為廢棄物注入新生命，啟發觀者對於人與海洋、廢棄物與藝術的連結與想像。 圖：澎管處／提供

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