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水陸齊開趴！ 高雄「海洋派對」自由入場 金曲天團「滅火器」7/22登場再掀高潮

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
海洋派對AR濾鏡畫面。　圖：高雄市政府海洋局／提供
海洋派對AR濾鏡畫面。　圖：高雄市政府海洋局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】炎炎夏日，高雄海洋派對水陸齊開趴，7月22日將有天團「滅火器」幫歌迷聽眾消消暑，喜愛「滅火器」的歌迷朋友們，千萬別錯過本週六自由入場的高雄海洋派對演唱會！

▲滅火器樂團（滅火器樂團授權提供）。　圖：高雄市政府海洋局／提供
▲滅火器樂團（滅火器樂團授權提供）。　圖：高雄市政府海洋局／提供

高雄市政府海洋局表示，「2023高雄海洋派對」7月22、23日即將迎來最後的派對時光，本週末的活動與市集，將轉移陣地來到大港橋旁的大港倉410棧庫群周邊，精采內容包括由專業運動賽事團隊 Challenge Taiwan 所舉辦的「小鐵人兩項賽暨SUP水陸趣味挑戰」、人氣持續攀升的「Hi Young 市集」以及高雄熊與海洋生物的AR實境遊戲。

當然最不可錯過的，就是7月22日下午，由超人氣金曲天團「滅火器」、原民饒舌搖滾「FOCUS樂團」，以及 DJ KEN LIN ft.DJ Justin Chen 所帶來的熱唱演出！

▲小小鐵人划步車比賽畫面。　圖：高雄市政府海洋局／提供
▲小小鐵人划步車比賽畫面。　圖：高雄市政府海洋局／提供

2023高雄海洋派對首次與專業運動賽事品牌 Challenge Taiwan 合作，在港區範圍推出結合水陸域的親子運動賽事。7月22日下午在大港橋旁，首先由「SUP水陸趣味挑戰賽」登場，這場趣味賽以4人團體報名，將考驗親子、朋友間的合作默契，只要完賽即可獲得完賽禮。

7月23日的「小鐵人兩項賽」則是提供3-6歲及7-15歲的小朋友分組參賽，展現最歡樂、可愛的小鐵人賽事魅力，也讓運動的興趣從小紮根。歡迎已報名參賽的親子或親友，本週六一起划進大港，體驗不一樣的夏日風采，也歡迎市民朋友們來現場觀摩今夏最 Hit 的水域遊憩活動。

▲史努比橫躺大港倉耍廢萌拍。　圖：高雄市政府海洋局／提供
▲史努比橫躺大港倉耍廢萌拍。　圖：高雄市政府海洋局／提供

配合高雄海洋派對轉移陣地來到大港倉周邊，派對期間限定的高雄熊與海洋生活的AR實境遊戲，仍將持續陪伴您可愛地度過這一夏。在愛河灣周邊以至大港倉一帶，只要以手機掃碼，就可以用AR實境召喚高雄熊和多樣海洋生物陪你漫遊高雄海洋之都。同時間大港倉庫群還有史奴比特展，史奴比控也不要忘記快來尋覓他的可愛身影。

2023高雄海洋派對將以最可愛有趣的方式結束今夏這回合，打造趣味滿點的水陸嘉年華，讓大小朋友們玩翻高雄，留下難忘的夏日回憶。詳情請參閱「2023高雄海洋派對」活動官網（https://2023kop.com.tw/）或搜尋「高雄海味地圖」粉絲專頁。

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派對 市集 消暑

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