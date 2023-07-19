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身分證拿出來！ 對中「小、墾、丁」加諧音任一字 入住度假村最高折2200元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／小墾丁渡假村官網
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身分證拿出來！ 趁著暑假遊玩南台灣、入住屏東渡假村有好康，即日起至7/31，凡是名字有「小、墾、丁」任一字或諧音，入住渡假村最高可折抵2200元入宿費用，呼叫「小、墾、丁」來兌獎！

圖／小墾丁渡假村官網
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屏東滿州的「小墾丁渡假村」園區內還有保齡球、釣魚、餵羊、游泳池、撞球、兒童遊戲室等多種體驗設施，讓人輕鬆在村內悠遊一整天。業者最新推出姓名對對碰，只要姓名有「小、墾、丁」任一字，諧音也可以，入住時出示證件，平日減免1200元/假日減免2200元，難得在夏日旅遊旺季還能省荷包。

圖／小墾丁渡假村官網
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圖／小墾丁渡假村官網
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入住小墾丁渡假村真的讓你免收暑假加價費用，專案內含小木屋住一晚、早餐、三選一設施體驗券(保齡球、釣魚、手作DIY課程)及星空導覽，即日起至7/31開放電話一般訂房，每日限量5間需事先預訂，限來電預約訂房，且不可與任何優惠或訂房通路合併，呼叫小墾丁粉絲們手刀卡位囉。

圖／小墾丁渡假村官網
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小墾丁渡假村

地址：屏東縣滿州鄉中山路205號

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