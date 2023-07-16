蘭嶼懶人包！徜徉在專屬於蘭嶼的美，享受不同於其他離島的特色

說到台灣離島，第一個會想去的雖然不一定是蘭嶼，但蘭嶼絕對是去過還想再去的離島。這裡的自然美景與人文特色，和我們熟悉的台灣風景不同，蘭嶼的海有著獨特的藍，有時神秘有時療癒；蘭嶼的景看不膩，島上的每個角落，都像帶領我們用不同角度看世界，然而在享受美景與美食的同時，也要尊重當地的文化，不隨便碰觸拼板舟、拍照前先詢問、穿的得體，才能在感受蘭嶼之時，不打擾當地的人喔！到底去蘭嶼該怎麼玩要吃什麼，就讓我們繼續看下去吧～

蘭嶼下午茶推薦

角落 Bais

蘭嶼最隱密的店沒有之一！在店外常常可見徘徊的客人，因為沒有人找得到路口，因此若想吃個甜點放鬆一下，這裡絕對是首選。樓中樓的店裡，入內要拖鞋，沒有椅子大家都是席地而坐，因為空間不大，所有人都降低了音量，享用甜點之餘也享受蘭嶼的時光。

圖 / IG@mo_llly___h

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蘭嶼美食

蘭嶼東清-好好cafe

在蘭嶼除了隨處美景，美食的店也很多，這間好好cafe主要以披薩、咖啡為主，店內環境使用木頭和石牆相當有原始風情，半戶外的座位配上美味的披薩和陣陣海聲，實在太chill啦～窯烤披薩很受年輕人喜愛，開店五分鐘隨即客滿，動作要快啊！

圖 / IG @peggy_525

圖 / IG @tiger.eat

蘭嶼 東清三十三號

東清三十三號是一間擁有無敵海景的早餐店，在蘭嶼的每一刻都分秒必爭，也就成為看完日出的人聚集的早餐店。這裡的蛋餅口感酥脆，有點像是蔥抓餅，份量又大吃起來超滿足。

圖 / IG@aaronchun0711

人魚和貓

蘭嶼最美的風景是處處可見的海，以及貓咪！沒錯，來到蘭嶼會發現隨處可見貓咪，而這間店更是有成群結隊的貓，人魚和貓販售著蘭嶼風味的定食，幾樣配菜和主餐，是島上基本的套餐形式，這裡的特色還有「小米酒奶茶」特殊的風味一定要記得點一杯來品嚐。

圖 / IG@choyuwenn

東清以斯拉雜貨店

店名雖然寫著雜貨店，但別懷疑他真的有賣吃的！東清以斯拉雜貨店過去是一間貨真價實的雜貨店，不過隨著時間推進，也開始轉型加賣了餐食來維持生計，因此一樓還是有販售手作、明信片及衣服，而二樓的榻榻米即戶外區就是用餐的空間，餐點的份量很夠，酸辣清爽的口味也很適合蘭嶼的天氣呢！

圖 / IG@33_eater

圖 / IG @ling_eat154

蘭嶼反核bar

這是一間充滿理念且溫柔堅定的店，老闆娘是個有故事的人，對於文化、生活都有自己的想法，且不吝與客人分享，在夜晚的酒吧透過酒的名字來表達對「核能」的看法；另外值得一提的還有反核bar的餐食，主廚用最簡單的料理方式，將蘭嶼在地的食材烹調出它的美味，將蘭嶼的特色透過美食印在旅人的腦海中，回訪率超高的店！

圖 / IG@aci431

蘭嶼景點

蘭嶼青青草原

蘭嶼著名的日落觀賞景點，就在青青草原，從入口處開始，就非常熱鬧，許多店家會在這裡擺攤，跟著人群走進山裡，爬一小段路就會抵達遼闊的草原，一望無際的草原，一邊是山壁一邊是大海，壯闊的景色實在是美呆了，隨手一拍都像電腦桌布，日落的時間很快，建議提早上山，找個好位置靜靜的坐在草原上，享受美景吧！

圖 / IG@angelaywei

圖 / IG@clairelin_18

蘭嶼東清秘境

來蘭嶼的人，怎麼能不知道東清秘境，這個「人很多」的秘境，是隱身在珊瑚礁岩里的天然泳池，翠綠的池子，清澈見底，算準潮汐可以在退潮時拍美照，漲潮時玩水，不過因為是珊瑚礁岩多半很銳利，爬上爬下時有小心別劃傷囉～

圖 / IG@peggy_525

蘭嶼情人洞

情人洞是東清三大秘境之一，是由海浪日積月累拍打而形成的天然海蝕洞，看上去就像一座拱門，選對時間從門望出去，還能看見太陽在海上波光粼粼的樣子，閃閃發亮。不過想看到這美景，你可先要付出一小段體力，從入口到情人洞需要走一小段路，沿途像是步道與大自然相襯著，然後就會看到一個涼亭，空間大到可以躺下好幾個人，太適合蘭嶼慵懶的氛圍啦～

圖 / IG@shihyusun

圖 / IG@audrey.lovelife

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