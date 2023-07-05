歡迎光臨「我的海生館」！暑期限定 來去免費夜宿、餵食企鵝

30公尺長的「魚你的事」木藝插畫廊道療癒人心。 圖：屏東海生館／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】除了夢幻的海底隧道、壯闊的海藻森林，以及萌樣的白鯨和企鵝，提到屏東海生館，還會讓人想起什麼經典畫面？屏東海生館於即日起至10/10推出的暑期全新活動「歡迎光臨我的海生館！」，透過10組館內員工及旅人的獨特視角，公開他們私藏的海生館角落；包含彷彿墜入繽紛珊瑚無邊宇宙的南灣缸一隅、或是閃著銀白色光芒迷惑眼球的牡蠣缸下，帶領遊客以不同視角認識他們眼中的湛藍夢幻奇景。這些海生館的小角落，就像是隱藏版的秘境，引人重新探索海生館。

▲萌版迷你解說員的笑容彷彿是海中的耀眼星星。 圖：屏東海生館／提供

除此之外，本次活動力邀屏東在地木藝師潘辰皓限期展覽「魚你的事」，展出漂流木形塑而成的各種海洋生物，透過二十餘座生動的木藝作品，搭配繪畫家潘于睫長達30公尺的插畫牆，以及樂壇新聲阮惠瑄的真摯嗓音，彷彿一道道直入人心的溫暖力量療癒每個來往的旅人。

除了現場展示，屏東海生館暑期限定活動，更邀請民眾翻開記憶中的篇章，找尋相簿裡屬於海生館的每一刻，參加「募集你的海生館一刻」活動，只要在海生館官方FB粉絲專頁指定貼文下方，留下於海生館拍攝的美照，或是在個人IG寫出專屬自己與海生館的故事貼文，就有機會獲得免費體驗夜宿海生館或是近距離餵食企鵝等多項體驗好禮。

▲漂流木形塑而成的各種海洋生物真摯動人。 圖：屏東海生館／提供

活動期間，在現場加入海生館官方LINE帳號，至每個「歡迎光臨我的海生館！」隱藏景點的活動展版掃描集點，集滿10點即可於現場兌換精美小禮。詳情請至官方活動網站查詢：https://aquarium.com.tw/event.asp?ID=399

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