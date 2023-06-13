大武山下最好玩的森林基地！林木廢材新美學「林學校」聯手山村部落玩創意體驗

來森林玩耍吧！讓瞭解森林的人帶你探索山林奧秘和部落文化！手做傳遞心意的「情柴」或排灣族雕刻，摘草藥自製足浴包、或跟著自然霆沅姥姥旦學私房菜、製作小米釀，由國家森林志工隊帶你探索園區昆蟲、水域等有趣生態，或走讀二峰圳傳說…內容豐富的「林學校」～你的森林學校，是樂在探索的暑假週末鮮課堂，開心招生中。

行政院農業委員會林務局屏東林區管理處（以下簡稱屏東林管處）將「林後四林平地森林園區」這個擁有大武山系、二峰圳、平地森林自然資源及文化資產的多元生態園區，打造成「向森林學習」的友善基地，推出「林學校」品牌，近期和來義鄉、泰武鄉合作，規劃暑假週末的「林學校」課程體驗，6/10-11設計了「招生園遊會」，參加體驗版遊程還能集點換取校園周邊商品，吸引眾多民眾參加，大小朋友在園區內開心度過一下午，活動2天內還開放9折預購優惠，邀請更多人來感受完整的課程。

「林學校」以永續概念出發，運用園區枯枝廢材料的應用美學設計，童趣可愛又令人印象深刻。

對山林最瞭解的人，或者就是世居山林的山村部落。他們靠山近山，世代傳承與山林共生的智慧與敬仰之心，深諳永續之道，知足常樂。屏東林管處整合和「林後四林平地森林園區」生態資源和部落文化特色，以永續概念規劃「山、水、園、林」4大學院，推出12種特色課程，6場故事書分享，4場生態導覽走讀，還有2場林下野餐，打破學校教育的框架，讓大家可以在輕鬆、有趣的氛圍中學習原住民的文化知識，一起挖掘學校沒有教的事！

林學校透過繪本故事和參加活動的成員分享部落文化。

屏東林管處把森林里的「林學校」，營造成「向森林學習」的友善基地，除了暑假的專案，未來還會有更多的森林體驗遊程。

來義泰武山村創意大集合每種體驗都好玩

「林學校招生園遊會」，有別於一般市集形式，設計多種巧而美的體驗小活動，每場次只有15分鐘，以無負擔的百元價格，濃縮8個不同部落的文化體驗行程，創新精緻的設計，讓大小朋友大呼好玩。

園遊會啟動活動中，校長與老師們一起宣布「林學校開學了」！

遊程帶著小朋友認識排灣族確認婚戀關係的「情柴文化」，動手向部落學習製作排灣族的小米釀、擴香石等山村文化知識，讓民眾在園區森林淺嘗原住民的生活智慧，除了林下食堂，還有知名的「厚禮家」小林師傅的手做歐式麵包、部落蔬店的在地輕食餐盒、來義蔬菜產銷班第四班的紅藜饅頭、小米桂圓包、金銀花系列產品、文樂部落推出足浴體驗、其他還有冷泡茶、有山手/棕櫚糖生吐司、吾藝良品的原民特色編織手工藝品，好玩又特殊的體驗，迴響熱烈。 林學校結合部落文化，推出多項體驗活動，讓更多人發揮創意的同時，也能瞭解到部落的故事。

首創永續美學概念回收廢材布置林學校校園

屏東林管處處長楊瑞芬以林學校的校長身分為活動開學典禮致詞，並宣示將與山村業者共同合作，推動「產業共好」計畫，讓「林後四林平地森林園區」成為一個多元永續的產業發展平台。她指出從園區推出可食地景、導入部落食農教育、再透過文化遊程體驗設計後，整合為「林學校」品牌共同行銷。為了響應綠色永續的旅遊模式，每個佈展攤位都能具體符合永續發展目標（SDGs）的核心理念設計體驗活動，場地皆以園區廢材進行創意發想並重新利用布置。

屏東林管處處長楊瑞芬以林學校的校長身分為活動開學典禮致詞，期待更多人來參加林學校活動。

周邊部落結合永續發展目標（SDGs）的核心理念推廣山村經濟，設計相關體驗活動。

其中有以廢棄米袋製作成椅子、疏伐林木枯枝做成大武山的意向背景舞台；活動集點方式以木棒印章設計成紀念品、落葉也成為招牌設計的道具、將永續概念融入美學設計，而參與業者也紛紛響應皆不使用一次性包材販售商品，期望透過林學校的號召，帶領遊客們一起加入守護環境愛護土地的行列。參加民眾拿到集章魔法棒直呼好可愛，集滿全部學院印章還能獲得林學校設計書包。

暑期深入山村體驗好吃好玩好有趣「林學校招生園遊會」的暑假體驗已陸續上架，像是「撒彌令工藝社_Pulima排灣手版雕DIY」、「吾藝良品_原民擴香石」、「走讀二峰圳 ari ma siljevavav」、「自然霆沅姥姥旦的私房菜」等，費用350元起。詳情請搜尋關鍵字『林學校』、或上林後四林平地森林園區臉書粉絲專業洽詢。票卷報名：https://forest040.rezio.shop/zh-TW

林學校的創意活動設計，讓小朋友們開心體驗各種項目。

編輯/／廖苡安

圖片／行政院農業委員會林務局屏東林區管理處

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