老饕必推一鴨多吃預約美食　融合古法與創新，不怕被模仿的經典

【圖／文：行遍天下】

鳳山超級美味的「鴨寮街-烤鴨點心坊」讓美食家胡天蘭念念不忘！每每想到烤鴨，必定想到鴨寮街！在高雄極受歡迎的「鴨寮街」從高雄鳳山一號店、悅誠二號店開到台南的南紡旗艦店，就連防疫期間都滿場，備受老饕推崇。鳳山一號店位於南高雄鳳山，全店採復古風格裝潢，用餐視野寬廣愜意。

鴨寮街融合古法與創新，不同於一般港式飲茶，鴨寮街主打烤櫻桃鴨的一鴨多吃，也推出主廚特製、港式點心、古法料理、粥粉麵飯、川式水煮、限量豆花、創意快炒，口味清爽或濃郁，辣或不辣，大宴小點，主廚精心搭配的包廂桌菜還有隱藏版菜色，在鴨寮街都吃得到！

▲烤櫻桃片皮鴨／1,650 元。含鴨片皮、烤鴨餅12片、青蔥、小黃瓜、秘醬，可加價享菜片炒鴨鬆、高麗菜炒鴨件、銀芽芋絲炒鴨條、鴨絲芋頭粥、雙菜煮鴨骨湯。

採預訂制的限量烤鴨，每日由廚師精心料理，並堅持從宜蘭運進最好的櫻桃鴨，燒製完成的櫻桃鴨不但外皮酥脆、富含滑順油脂，肉質更細緻彈嫩，配上特製醬汁及Q彈餅皮，令人驚豔！此外，鮑魚芋蓉盞、仿膳賽螃蟹、陳醋五花骨、粥水煮生蠔帶子、鴨絲芋頭煮粥、水煮辣公牛、針孔蝦餃皇、蘿蔔絲酥餅、鬆化雞蛋塔、古早味木桶豆花......都是經典菜色。

▲鮑魚芋蓉盞／桌菜。以芋蓉炸成香酥芋盞，鮑魚肉香醬醇，香口不油膩。嚴選芋頭中的極品「甲仙芋頭」，口感綿密軟Q、芳香濃郁。

▲仿膳賽螃蟹／桌菜。宮廷御膳賽螃蟹以雞蛋扮螃蟹， 媲美真蟹味！這道還加入蟹肉及干貝，將生蛋拌入熱騰騰的蛋白中拌開，鮮甜細嫩。





店家資訊

鴨寮街-烤鴨點心坊(鳳山一號店)

地址：高雄市鳳山區文化路139號

電話：07-799-2998

FB：ApliuStreet

時間：平日11:00-14:00、17:00-21:00；假日午餐11:00-12:40、13:00-14:30，假日晚餐17:00-18:50、19:10-21:00





行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」