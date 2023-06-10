快訊

NBA／約柯奇領銜3人破20分 金塊撲滅熱火3勝聽牌

幼兒園「餵毒」案家長揚言告市府 侯友宜：持續溝通

房貸族想喘「息」 展延、轉貸或補貼 哪招最有利

老饕必推一鴨多吃預約美食　融合古法與創新，不怕被模仿的經典

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

鳳山超級美味的「鴨寮街-烤鴨點心坊」讓美食家胡天蘭念念不忘！每每想到烤鴨，必定想到鴨寮街！在高雄極受歡迎的「鴨寮街」從高雄鳳山一號店、悅誠二號店開到台南的南紡旗艦店，就連防疫期間都滿場，備受老饕推崇。鳳山一號店位於南高雄鳳山，全店採復古風格裝潢，用餐視野寬廣愜意。

鴨寮街融合古法與創新，不同於一般港式飲茶，鴨寮街主打烤櫻桃鴨的一鴨多吃，也推出主廚特製、港式點心、古法料理、粥粉麵飯、川式水煮、限量豆花、創意快炒，口味清爽或濃郁，辣或不辣，大宴小點，主廚精心搭配的包廂桌菜還有隱藏版菜色，在鴨寮街都吃得到！

▲烤櫻桃片皮鴨／1,650 元。含鴨片皮、烤鴨餅12片、青蔥、小黃瓜、秘醬，可加價享菜片炒鴨鬆、高麗菜炒鴨件、銀芽芋絲炒鴨條、鴨絲芋頭粥、雙菜煮鴨骨湯。
▲烤櫻桃片皮鴨／1,650 元。含鴨片皮、烤鴨餅12片、青蔥、小黃瓜、秘醬，可加價享菜片炒鴨鬆、高麗菜炒鴨件、銀芽芋絲炒鴨條、鴨絲芋頭粥、雙菜煮鴨骨湯。

採預訂制的限量烤鴨，每日由廚師精心料理，並堅持從宜蘭運進最好的櫻桃鴨，燒製完成的櫻桃鴨不但外皮酥脆、富含滑順油脂，肉質更細緻彈嫩，配上特製醬汁及Q彈餅皮，令人驚豔！此外，鮑魚芋蓉盞、仿膳賽螃蟹、陳醋五花骨、粥水煮生蠔帶子、鴨絲芋頭煮粥、水煮辣公牛、針孔蝦餃皇、蘿蔔絲酥餅、鬆化雞蛋塔、古早味木桶豆花......都是經典菜色。

▲鮑魚芋蓉盞／桌菜。以芋蓉炸成香酥芋盞，鮑魚肉香醬醇，香口不油膩。嚴選芋頭中的極品「甲仙芋頭」，口感綿密軟Q、芳香濃郁。
▲鮑魚芋蓉盞／桌菜。以芋蓉炸成香酥芋盞，鮑魚肉香醬醇，香口不油膩。嚴選芋頭中的極品「甲仙芋頭」，口感綿密軟Q、芳香濃郁。

▲仿膳賽螃蟹／桌菜。宮廷御膳賽螃蟹以雞蛋扮螃蟹， 媲美真蟹味！這道還加入蟹肉及干貝，將生蛋拌入熱騰騰的蛋白中拌開，鮮甜細嫩。
▲仿膳賽螃蟹／桌菜。宮廷御膳賽螃蟹以雞蛋扮螃蟹， 媲美真蟹味！這道還加入蟹肉及干貝，將生蛋拌入熱騰騰的蛋白中拌開，鮮甜細嫩。

　

店家資訊

鴨寮街-烤鴨點心坊(鳳山一號店)

地址：高雄市鳳山區文化路139號

電話：07-799-2998

FB：ApliuStreet

時間：平日11:00-14:00、17:00-21:00；假日午餐11:00-12:40、13:00-14:30，假日晚餐17:00-18:50、19:10-21:00

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

烤鴨 豆花 鮑魚

延伸閱讀

持卡人最愛信用卡餐飲優惠 逾一成優惠時才會叫外送

統一超商拿下松機二航廈美食商場經營權 營運權至多10年

松機美食商場換新裝 11知名餐飲進駐拚業績漲7成

海景第一排配美食！三芝童話咖啡館＆芝蘭公園：「整隻軟殼蟹的牛肉漢堡」及各種創意料理必嘗

相關新聞

老饕必推一鴨多吃預約美食　融合古法與創新，不怕被模仿的經典

鳳山超級美味的「鴨寮街-烤鴨點心坊」讓美食家胡天蘭念念不忘！每每想到烤鴨，必定想到鴨寮街！

小琉球怎麼玩？在地人帶路不踩雷　小琉球好玩景點、必吃美食一次收

udn走跳旅遊／商妮吃喝遊樂 位於屏東縣東港西南方的小琉球，是臺灣離島中唯一的珊瑚礁島，海底景觀豐富多樣，以海龜、珊瑚聞名，是台灣著名的潛水勝地，不受冬天東北季風侵襲，四季如夏，連冬天都是下

楠梓超過15公分高「掉下巴無敵海陸堡」等你挑戰！ 還有麵線+飲料無限續

以美式炸雞為招牌的安口安口炸雞，店面就位在楠梓藍昌路上。儘管附近有多家連鎖速食品牌，但安口安口仍然能用美味的炸雞和餐點擄獲大家挑剔的味蕾，炸雞、漢堡和麵線羹都是必點的品項。

台灣首見！「高雄承億酒店」全新開幕　每個房間都能眺望港灣＋市景

2022年全新開幕的高雄「承億酒店TAI Urban Resort」現身山海河港匯集的亞洲新灣區，斥資近10億元，以台灣首見的城市度假主題酒店形式，引領旅客以全新視角欣賞港都高雄。

全台最美味蔬食！以天然食材演繹跨國界食藝　美食家盛讚：至今無人超越

餐飲界南霸天漢來美食餐飲集團旗下的「漢來蔬食」被美食界滅絕師太胡天蘭盛讚為「全台灣最美味蔬食，至今無人超越！」

堪稱高質感IKEA！高雄家居美學館咖啡館：百元甜點與平易近人的飲品怎麼拍都美

udn走跳美食／班班 寫在造訪De.Light x Coffee 家居美學館咖啡館之前 三多商圈的星巴克大概是高雄歷史數一數二悠久的門市，最近進入了整修期，也讓附近的獨立咖啡廳可以趁機搶占一下

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦