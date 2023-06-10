老饕必推一鴨多吃預約美食 融合古法與創新，不怕被模仿的經典
【圖／文：行遍天下】
鳳山超級美味的「鴨寮街-烤鴨點心坊」讓美食家胡天蘭念念不忘！每每想到烤鴨，必定想到鴨寮街！在高雄極受歡迎的「鴨寮街」從高雄鳳山一號店、悅誠二號店開到台南的南紡旗艦店，就連防疫期間都滿場，備受老饕推崇。鳳山一號店位於南高雄鳳山，全店採復古風格裝潢，用餐視野寬廣愜意。
鴨寮街融合古法與創新，不同於一般港式飲茶，鴨寮街主打烤櫻桃鴨的一鴨多吃，也推出主廚特製、港式點心、古法料理、粥粉麵飯、川式水煮、限量豆花、創意快炒，口味清爽或濃郁，辣或不辣，大宴小點，主廚精心搭配的包廂桌菜還有隱藏版菜色，在鴨寮街都吃得到！
採預訂制的限量烤鴨，每日由廚師精心料理，並堅持從宜蘭運進最好的櫻桃鴨，燒製完成的櫻桃鴨不但外皮酥脆、富含滑順油脂，肉質更細緻彈嫩，配上特製醬汁及Q彈餅皮，令人驚豔！此外，鮑魚芋蓉盞、仿膳賽螃蟹、陳醋五花骨、粥水煮生蠔帶子、鴨絲芋頭煮粥、水煮辣公牛、針孔蝦餃皇、蘿蔔絲酥餅、鬆化雞蛋塔、古早味木桶豆花......都是經典菜色。
店家資訊
鴨寮街-烤鴨點心坊(鳳山一號店)
地址：高雄市鳳山區文化路139號
電話：07-799-2998
FB：ApliuStreet
時間：平日11:00-14:00、17:00-21:00；假日午餐11:00-12:40、13:00-14:30，假日晚餐17:00-18:50、19:10-21:00
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