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左營最美散步路徑！高雄新景點「見城之道」串連大小龜山 重現左營舊城風華美景

Miss V／ 文、圖／V 寶

udn走跳旅遊／Miss V

高雄新景點——見城之道～登步道遠望龍虎塔

感受古城歷經300年時光淘洗的歷史風華，見城之道連接大小龜山，白天夜晚風貌大不同，傍晚適合散步運動看夕陽～晚上欣賞點燈後的美景，一起來去探索屬於左營舊城的美景！

左營見城之道～高雄全新旅遊景點，到訪蓮池潭必訪景點之一，全長約770公尺，是許多人喜歡安排在傍晚時分的散步路徑。

從地面層往見城之道看，步道掛滿了紅燈籠~入夜後點燈很有氛圍唷。

晚上是不是也很美呢？推薦大家可以在傍晚時來散步，欣賞下白天的風貌。左營蓮池潭這邊也是許多美食小吃的集散地，直接在這邊吃晚餐，餐後可以順便欣賞夜晚點燈後的景色。

見城之道散步地圖

四通八達的見城之道～還可以遠眺壯觀的龍虎塔。

走上龜山觀景台，視野很好，可以看得更遠，讓人感覺很放鬆。

抵達龜山步道口，可以再繼續往上走到北門，也可以通往樓頂媽，有體力想要運動的朋友，也可以持續在往上走喔。

走在見城之道，不同的路線還可以欣賞不同的美景。龜山八景～你們看過嗎？？

走著走著，意外走到以前的軍事重點——龜山戰略地位，雖說四通八達都可以回到平地，但~建議對周邊不熟的朋友，原路來回會比較安全喔。

下山後，順便從高處欣賞點燈後的夜間美景，偶爾離開冷氣房~流流汗接近大自然，也是很不錯的選擇，還可以帶著小朋友認識歷史，增進親子感情唷！

消耗完熱量肚子也餓了～三牛牛肉麵，是我們來到左營蓮池潭都會想來吃一下的餐館。點碗大碗的牛肉麵、配點青菜滷味～簡單吃也可以很幸福。高雄新景點-見城之道，推薦大家可以來走走。

見城之道

地址：高雄市左營區龜山巷69號

營業時間：全天候開放

附設收費停車場

海光站停車場

小客車：每六小時30元/當日最高60元

大客車：每六小時60元/當日最高120元

文章來源：Miss V FB：Miss V

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