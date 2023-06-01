快訊

「一兆男」黃仁勳親民逛夜市「不帶保鑣」？輝達：砸2000萬做維安

連千毅「直播主之亂」判7年 親友開勞斯萊斯送他報到入監

北市第三副市長人選確定了？ 蔣萬安這麼說

全台最美味蔬食！以天然食材演繹跨國界食藝　美食家盛讚：至今無人超越

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

餐飲界南霸天漢來美食餐飲集團旗下的「漢來蔬食」被美食界滅絕師太胡天蘭盛讚為「全台灣最美味蔬食，至今無人超越！」強調天然食材、生產履歷、產地直送、新鮮時令的「漢來蔬食」，以天然食材演繹跨國界食藝，九大類餐食包含：沙拉/涼菜、麵飯類、湯類、有機時菜、異國風味、蒸籠點心、煎炸點心及甜品類。堅持現點現做供應最新鮮的食材，「色、香、味、形、器」兼具，現場採開放式廚房設計，讓消費者吃得更安心。

從產地到餐桌，「漢來蔬食」嚴選食材，與各地有機農場契作，採購有機稻米、葉菜、豆類及瓜果，從苗栗百壽芽菜農場進用有機黑豆芽，更不惜成本選用有機豆腐、智利進口藜麥和手工黑豆醬油。老饕必吃的藜麥八寶菜飯、金沙彩蔬、藤椒酸菜缽，以及三色藜麥蔬果沙拉、手工胡麻豆腐、百合松子燜黃豆、宮保猴菇素丁、甘味海蔘菇燉盅、千層蘿蔔絲酥角、蜜汁叉燒酥、陳醋香椿脆三絲、熔岩黑金包、木桶有機豆花都是經典美味，好吃到葷食主義者和無肉不歡的胡姊都驚嘆：「美味蔬食天花板」。

▲藜麥八寶菜飯／208元。以港式煲仔飯做法將炒香的筊白筍、芋頭、豆薯等蔬菜丁鋪於蒸熟糯米上，慢煮出脆口鍋巴，醬油拌炒出香濃美味。
▲藜麥八寶菜飯／208元。以港式煲仔飯做法將炒香的筊白筍、芋頭、豆薯等蔬菜丁鋪於蒸熟糯米上，慢煮出脆口鍋巴，醬油拌炒出香濃美味。

▲金沙彩蔬／340元。將蘆筍、栗子南瓜、豆腐及爆米花切塊油炸，均勻拌炒鹹香蛋黃，口感酥脆鹹香，堪稱零罪惡感的蔬食版鹹酥雞。
▲金沙彩蔬／340元。將蘆筍、栗子南瓜、豆腐及爆米花切塊油炸，均勻拌炒鹹香蛋黃，口感酥脆鹹香，堪稱零罪惡感的蔬食版鹹酥雞。

▲藤椒酸菜缽／320元。「蔬食版酸菜魚」以酸菜、小米椒、金針菇、黃豆芽多種食材熬製湯底，加入未來肉捲、粉絲，酸辣甘甜超帶勁！
▲藤椒酸菜缽／320元。「蔬食版酸菜魚」以酸菜、小米椒、金針菇、黃豆芽多種食材熬製湯底，加入未來肉捲、粉絲，酸辣甘甜超帶勁！

　

店家資訊

漢來蔬食（巨蛋店）

地址：高雄市左營區博愛二路777號5樓

電話：07-555-2882

網址：www.hilai-foods.com/brand-content/5

時間：平日午餐11:30-14:30、假日午餐11:00-15:30，晚餐17:30-21:00

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

蔬食 沙拉 智利

延伸閱讀

三立台八男星現身居酒屋打工 他出面說出真實情況

獲「蔬食界米其林」二星 光焙若蔬食指定新品85折優惠

「蔬食界米其林」出爐！ 全台46間蔬食餐廳摘星

侯友宜浴佛祈福 肯定蔬食文化節

相關新聞

全台最美味蔬食！以天然食材演繹跨國界食藝　美食家盛讚：至今無人超越

餐飲界南霸天漢來美食餐飲集團旗下的「漢來蔬食」被美食界滅絕師太胡天蘭盛讚為「全台灣最美味蔬食，至今無人超越！」

堪稱高質感IKEA！高雄家居美學館咖啡館：百元甜點與平易近人的飲品怎麼拍都美

udn走跳美食／班班 寫在造訪De.Light x Coffee 家居美學館咖啡館之前 三多商圈的星巴克大概是高雄歷史數一數二悠久的門市，最近進入了整修期，也讓附近的獨立咖啡廳可以趁機搶占一下

5樣配料任選！ 高雄旗山文青冰品店「冰一點」 消暑爽吃古早味黑糖剉冰

來到高雄旗山最不能錯過的冰品勝地，絕對是連在地人都極度推薦的「冰一點」，招牌的黑糖剉冰、傳統豆花、夏日限定芒果冰等，與自家特製的多種配料選擇，讓你在酷熱的炎夏之餘，感受另一番清涼享受。

深夜食堂咖啡館！ 高雄「二木咖啡夜間部」充滿日本昭和風 銅板價餐點嘗到滿滿用心

udn走跳美食／班班 寫在造訪二木咖啡夜間部之前 早上7點就開門的咖啡廳高雄應該是屈指可數， 兩年前在高醫商圈的孝順街開始了咖啡旅程的二木咖啡，在疫情過後的現在竟然出現了夜間部的消息，對於

超狂蚵仔披薩！結合咖啡的披薩店「See U 手作披薩」　還有少見的鮭魚披薩攏底加

udn走跳美食／痴吃的玩 高雄美食｜高雄左營區美食『See U 手作披薩』最狂的手作創意披薩在這裡！竟然有蚵仔披薩、鮭魚披薩！蒼蠅頭披薩等口味，一般外面少見的口味這間披薩店都有欸，還結合了手作甜

「MOTOMACHIYA元町家」市集限定版高雄吃得到！全新包裝首推醬油杯只要150元

拉麵控的必嚐美食之一，一定要推薦「元町家橫濱家系拉麵」啦！這款家系拉麵以其獨特的層次豐富味道而聞名，現在，他們推出了全新的子品牌「MOTOMACHIYA元町家」，並首次在市集活動上快閃亮相，且提供迷你版的「拉麵杯、炸餃子」，並結合全新包裝，既能享受美食，又能捕捉美好時刻，真的要試試了！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦