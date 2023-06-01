全台最美味蔬食！以天然食材演繹跨國界食藝　美食家盛讚：至今無人超越

【圖／文：行遍天下】

餐飲界南霸天漢來美食餐飲集團旗下的「漢來蔬食」被美食界滅絕師太胡天蘭盛讚為「全台灣最美味蔬食，至今無人超越！」強調天然食材、生產履歷、產地直送、新鮮時令的「漢來蔬食」，以天然食材演繹跨國界食藝，九大類餐食包含：沙拉/涼菜、麵飯類、湯類、有機時菜、異國風味、蒸籠點心、煎炸點心及甜品類。堅持現點現做供應最新鮮的食材，「色、香、味、形、器」兼具，現場採開放式廚房設計，讓消費者吃得更安心。

從產地到餐桌，「漢來蔬食」嚴選食材，與各地有機農場契作，採購有機稻米、葉菜、豆類及瓜果，從苗栗百壽芽菜農場進用有機黑豆芽，更不惜成本選用有機豆腐、智利進口藜麥和手工黑豆醬油。老饕必吃的藜麥八寶菜飯、金沙彩蔬、藤椒酸菜缽，以及三色藜麥蔬果沙拉、手工胡麻豆腐、百合松子燜黃豆、宮保猴菇素丁、甘味海蔘菇燉盅、千層蘿蔔絲酥角、蜜汁叉燒酥、陳醋香椿脆三絲、熔岩黑金包、木桶有機豆花都是經典美味，好吃到葷食主義者和無肉不歡的胡姊都驚嘆：「美味蔬食天花板」。

▲藜麥八寶菜飯／208元。以港式煲仔飯做法將炒香的筊白筍、芋頭、豆薯等蔬菜丁鋪於蒸熟糯米上，慢煮出脆口鍋巴，醬油拌炒出香濃美味。

▲金沙彩蔬／340元。將蘆筍、栗子南瓜、豆腐及爆米花切塊油炸，均勻拌炒鹹香蛋黃，口感酥脆鹹香，堪稱零罪惡感的蔬食版鹹酥雞。

▲藤椒酸菜缽／320元。「蔬食版酸菜魚」以酸菜、小米椒、金針菇、黃豆芽多種食材熬製湯底，加入未來肉捲、粉絲，酸辣甘甜超帶勁！





店家資訊

漢來蔬食（巨蛋店）

地址：高雄市左營區博愛二路777號5樓

電話：07-555-2882

網址：www.hilai-foods.com/brand-content/5

時間：平日午餐11:30-14:30、假日午餐11:00-15:30，晚餐17:30-21:00





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