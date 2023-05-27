5樣配料任選！ 高雄旗山文青冰品店「冰一點」 消暑爽吃古早味黑糖剉冰
四季如夏的高雄，冰品永遠是來到高雄旅遊時必嚐的甜點之一，而來到旗山最不能錯過的冰品勝地，絕對是連在地人都極度推薦的「冰一點」，招牌的黑糖剉冰﹑傳統豆花﹑夏日限定芒果冰，與自家特製的多種配料選擇，讓你在酷熱炎夏之餘，感受另一番清涼享受。
位處於延平一路上的【冰一點】，隔壁緊鄰著旗山老街，很適合在老街遊玩之後，來上一碗沁涼的冰品消暑解熱。店內整體裝潢以文青風打造，深受當地學生族群青睞，環境乾淨整潔、採光明亮還有冷氣迎面而來，一走入令人心曠神怡！
菜單上的冰品飲料非常多元，有經典的黑糖剉冰、各式口味牛奶冰、手作豆花等，喜歡喝甜品的朋友更是不能錯過濃郁香甜的黑糖鮮奶！
其中每日提供的配料多達20款，所有配料都是老闆當日現做熬煮而成，用料嚴謹、堅持新鮮，也非常講究衛生，用心把關客人的食安問題，因此許多配料也都是限量供應，賣完就沒了。
經典黑糖剉冰
經典的招牌特色冰品，配料可依個人喜好任選五種搭配，整碗用料實在，豐富度非常高，加上自家熬煮的黑糖蜜，風味濃郁香醇，沁涼爽口非常值得一試！
芒果冰
夏天就是要來一碗芒果冰消消暑！滿滿的果肉光看就令人食指大動，酸甜多汁的芒果搭配香草冰淇淋的絲滑口感，淋上新鮮熬煮的芒果醬提升整碗的風味，加上沁涼的剉冰，整個份量超足又過癮。
綜合豆花
濃郁的黑糖蜜加上白嫩嫩的豆花，是許多在地人飯後都要來一碗的甜點。店內的綜合豆花能任選三種配料，豆花綿密滑嫩的口感，細品能嚐到淡雅的豆香味，搭配清甜順口的糖水，與依照個人喜好選擇的配料，每一碗都能迸發出不同的層次口感。
黑糖仙草鮮奶
招牌的黑糖蜜加上鮮奶的黃金比例，濃郁的鮮奶無論是搭配滑嫩的仙草凍，或是Q彈的珍珠都十分適合，喜歡鮮奶飲品的你絕對不能錯過。
冰一點黑糖剉冰旗山店
店家地址：高雄市旗山區延平一路607號
店家電話：076621159
營業時間：13:00-21:00(公休日可查看粉專公告)
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