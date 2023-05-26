深夜食堂咖啡館！ 高雄「二木咖啡夜間部」充滿日本昭和風 銅板價餐點嘗到滿滿用心

班班美食生活圈／ 文、圖／班班

udn走跳美食／班班

寫在造訪二木咖啡夜間部之前

早上7點就開門的咖啡廳高雄應該是屈指可數， 兩年前在高醫商圈的孝順街開始了咖啡旅程的二木咖啡，在疫情過後的現在竟然出現了夜間部的消息，對於許多夜貓子而言夜間咖啡根本就是欣喜若狂的消息，最瘋狂的是這裡直接從早上7點開到晚上12點，夜間部位於六合夜市附近的巷弄之中，有年紀的房屋加上了一些木質的裝潢，天黑了之後有的完全不一樣的街景風貌，老闆龍哥非常喜歡日本老街的風味，於是這次直接把夜間不做成了他理想中的樣子，雖然二樓的空間還在努力的裝潢中，但我已經迫不及待的想要來分享給大家。

二木咖啡夜間部環境

這天來到這裡的時候門口外好像是來到一盞咖啡一樣，從門口外熱鬧到裡面，於是很幸運的被安排在了擁有搖滾區座位的最前排。

包含磨石子的地板，及屋中保留下來許多有年紀的裝潢，通通都讓你走進來彷彿走入時光隧道一樣。

走上了小閣樓，座位採用榻榻米的方式配置，以拍照的角度來說，整家店的每一個位置都是王位，怎麼拍都很漂亮，燈飾也相當用心，真的是一個殺底片的地方，每個角落都好好拍。

連自取的飲水台，都是很有昭和風情的老電視櫃，不過也讓他賦予了全新的生命。

二木咖啡夜間部菜單

品嘗在二木咖啡夜間部

日式焦糖布丁（65元）

這幾個月滑 Instagram的時候常常都會看到一個老爺爺在將布丁脫模的短影片，看了真的很療癒人心，雖然在這裡他們沒有辦法一樣給你這樣的脫模方式，但是從盛裝的容器就很迷人，而那帶著一點大人苦味的焦糖，襯托出了濃郁的奶香及雞蛋香味，一份卻只賣你銅板價，只能說唯一回報老闆的方式就是多吃幾個了。

鳳梨氣泡飲（70元）

對晚上怕喝咖啡睡不著覺的人來說，二木咖啡夜間部根本就是非常友善，無咖啡因的飲品選項不少，而我看到了酸酸甜甜的鳳梨氣泡飲，舊不爭氣的直接給他點下去，不到百元的價格，就可以喝到一杯這麼漂亮的氣泡飲，上頭裝飾的是芳香萬壽菊，讓你在飲用之前就先刺激嗅覺，在高雄熱熱的天真的是透心涼。

造訪二木咖啡夜間部後記

現在每天上班到很晚的上班族而言，只有在白天營業的咖啡廳，好像只能趁著假日才有機會造訪，於是深夜咖啡廳就成了大家夢想中的理想，二木咖啡的老闆聽到了大家的敲碗，將夜間部的每個角落都化身成了美麗的構圖，讓你在下班之後可以約這三五好友一起來到這裡訴訴苦，喝杯飲料吃吃甜點卻不用花大錢，而且更把這裡打造成了日式昭和風的氛圍，沒有時間限制還提供WiFi及插座的服務，真的是不用新台幣下架很對不起自己。

二木咖啡夜間部

FBIG

地址：高雄市新興區民主橫路29號

電話：07-2852518

營業時間：07：00 – 00：00

備註：寵物友善、親子友善

文章來源：班班美食生活圈 FB：班班美食生活圈

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