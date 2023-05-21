這是洞穴咖啡館？台電紅磚老宿舍變身質感咖啡廳！擁有自家烘焙豆迷人魅力，難怪滿滿人潮

若生靜巷咖啡好美啊！這天和朋友約在附近，沒有塞車的情況下我提早到了，打開地圖，赫然發現若生靜巷咖啡就在附近，想說還有點時間，所以就推門進去問問看是否還有座位，很幸運的，還有一個位置，就在吧檯。也是因為這樣，所以才能欣賞到咖啡師在泡製咖啡，美麗的臉龐，還有熟捻的技巧，看起來確實賞心悅目。

若生靜巷咖啡：隱藏巷弄間

這若生靜巷咖啡真的有夠隱密，要不是之前在新聞上看過他們家的消息，還真不知道小巷弄間也有這麼一間咖啡館。巷弄內人不多，和外頭大馬路上的人聲鼎沸有種兩個世界的感覺，因為這裡好幽靜。

雖說幽靜，不過也停了不少摩托車，大家都是慕名而來的吧！

若生靜巷咖啡：哇！內室空間

一推開門就在右手邊的角落擺放了雅致的咖啡杯和空靈的樹枝，在櫃子旁就是一個拱門，或是山洞。

剛才大家看到的是右手邊的空間，我一入內後就有服務人員帶著我走向吧檯邊的座椅。吧檯是在左手邊，這天便是坐在這個地方等朋友的。將包包放置於置物籃內後，又回到入口處朝向吧檯方向拍了張照。若生靜巷咖啡用餐空間真的很引人入勝，因為它有種空寂之美，也有種玩躲貓貓的感覺。這裡的每個角落都有不同的美，就待我們慢慢欣賞。

這裡的座位很不一樣，有Vicky坐的吧檯區，也有榻榻米的區域，雖小巧但精緻。

若生靜巷咖啡真的是一個很好拍照的地方，不少物件都是不經意地被瞧見，可是卻都帶著吸引人的氣息。

若生靜巷咖啡：用餐須知

這是若生靜巷咖啡的用餐須知，這裡只接受現金消費，用餐時間為兩個鐘頭，也因為空間比較小，所以不接受五人以上的訂位。

若生靜巷咖啡：特色菜單

若生靜巷咖啡咖啡品項很多，其中有一項是川式手沖法很特別，想品嘗的朋友得至吧檯挑選豆子，所以價格是不固定的。

為什麼說咖啡是這裡的招牌，那是因為Vicky在餐廳內拍照的時候，曾看到了一部超大的咖啡豆水洗處理機，我想這樣才能呈現精品豆的風味。

因為吧檯陳列了好幾款豆子讓顧客們挑選，剛才所提到的要到吧檯去選豆子，也正是這個道理。

雖然咖啡類算是這裡的招牌，可是也貼心的提供無咖啡因的飲品，而且甜點也蠻多選項的，大福和布丁等皆有提供。

若想吃鹹食，還有咖哩系列和三明治，選擇比我想像中的還要多。

若生靜巷咖啡：黑糖牛奶

由於是在這邊等朋友的，所以想說喝杯簡單的黑糖牛奶就好。所以點了杯去冰的黑糖牛奶，黑糖很道地，搭配上的牛奶也好喝，比例搭配的好就是美味的黑糖牛奶，喜歡。

雅致的杯墊上繡了這朵花，不知道是代表什麼花，甚是好看。

因為恰巧坐在吧檯前，所以可以看到全景，這牆面似乎是利用魚鱗磁磚拼貼而成，接著在抹上水泥，有種若隱若現的視覺感，這樣好像施工未完成的感覺，可是超好看。

也正因坐在吧檯前，所以可仔細欣賞泡咖啡的過程，從秤豆子再到煮咖啡，這一系列的過程好細緻，令人看得目不轉睛，我告訴自己，好想來一杯。這時朋友來電話了，於是起身前往和朋友相聚。美美的，也好好的若生靜巷咖啡下回見了。

若生靜巷咖啡

電話：07-334-5685

地址：高雄市前鎮區桂林街58巷8號

營業時間：10:00-18:00，週一和週四休息

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」