藍眼淚追了嗎？秀出你眼中的馬祖微光　2023發現馬祖之美攝影比賽募集中

說到馬祖微光，許多人第一印象可能是季節性超夯的藍眼淚。其實「微光」不只有藍眼淚，還有馬祖暗空計畫下能看到的的璀璨銀河、坑道裡水道與泉水映照出的閃爍光芒、夜裡芹壁盤山建築裡透出的燈光…都展現出馬祖獨有的自然人文特質。從2020開始舉辦的發現馬祖之美攝影徵選，今年以「微光」為題，邀請造訪馬祖的民眾分享精彩照片，總獎金高達10.5萬元，還有多項好禮等著旅人來贏大獎。

馬祖的戰地風情與璀璨銀河相映，是獨一無二的感動。圖為去年微光馬祖第1名作品：戰車銀河；圖／交通部觀光局馬祖國家風景區管理處提供。

小小亮光，大大感動。攝影是一種聚焦的藝術，也讓更多人得以看見更多攝影者「眼中的微光」。交通部觀光局馬祖國家風景區管理處（以下簡稱馬管處）以「發現馬祖微光之美」為題，邀請各路高手分享自己在馬祖拍攝的精彩照片。只要能展現馬祖常態風光與特有文化習俗，在馬祖全區列島拍攝，都是此次攝影徵選期待看到的「微光」主題，「期間限定」的裝置品則不在本次評分標準內，拍攝時間則限於2022年5月1日至2023年8月31日（以EXIF認定之，不得修改）。報名表單連結 請至https://forms.gle/7hsY9WDfyHJDcvSZ7下載。

馬祖的藍眼淚與燈塔相互呼喚。攝影人周治孝（周小馬）說：「燈塔的指引，呼喚湛藍的眼淚夜色。」 圖／馬祖有個周小馬 追淚人粉專

五大主題 四季風情秀你眼中的馬祖微光

本次徵選共分為「自然景象類」、「人文景色類」、「家鄉美食類」、「動植物生態類」、「慶典活動類」5大類主題。其中又各有主軸，自然景象類為「訪˙心之景」，邀旅客關注到馬祖四季自然景象、天然特色或景致為題，像是藍眼淚微光、閃爍星空、沙灘星砂、清晨曙光、黃昏 霞光…等；人文景色類邀請民眾「探˙文之情」，以馬祖獨特人文景觀、傳統建築、戰地風貌或文化古蹟為主，像是燈塔曙光、坑道石隙射入內的微光、建築藝術之光、 四鄉五島聚落燈火與富含人文色彩的活力之光。

芹壁夜間光影，和白晝的明朗清和完全不同；圖／交通部觀光局馬祖國家風景區管理處提供。

馬祖特有美食，也是本次的重點之一。家鄉美食類主軸為「嚐˙家之情」，除了以當地特色傳統美食為主角，也期待展現食物和人之間的關係，捕捉生活樣貌，推廣在地美食；動植物生態類著重「觀˙物之意」，以鏡頭中紀錄馬祖陸地、海洋多元生態，多樣化展現豐沛其生命力及獨特性。第５大主題的節慶活動，包含馬祖國際馬拉松、鐵板燒塔節、馬祖昇天祭…等各色在馬祖舉辦的慶典，不論是傳統習俗和慶典中出現的燭光或煙火、鞭炮火光、燈籠透出的微光、甚至是活動裡揮灑出的淚光與汗水的反光…

馬管處表示：為鼓勵民眾踴躍探索馬祖之美，本次投稿一律採網路投稿，徵件時間從即日起至8月31日止，總獎金高達10.5萬元，5大主題合計錄取特優1名（獨得3萬元及相關贈禮）、前三名各1名、馬祖美食、馬祖生態、馬祖動物、馬祖慶典、馬祖人文景色獎各1名，另有佳作及優選獎項。投稿前100名並符合投稿規範者，另可獲得限量微光馬祖活動好禮一份。更多訊息請見馬管處官網、粉絲團及攝影徵選活動網站。

交通部觀光局馬祖國家風景區管理處官網：https://www.matsu-nsa.gov.tw/index.aspx?l=1

2023微光馬祖攝影徵選活動網站：https://2023matsuphoto.weebly.com

編輯／廖苡安

圖片／馬管處提供

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/211689