快訊

泰國大選反對派擊敗軍權 「99％選票結果已出爐」為何勝負仍未定？

作家張經宏逝世享年54歲 作品《摩鐵路之城》被譽為台版麥田捕手

佛祖有保佑！「彰化林克」念經配1關鍵 真解鎖免費拿《薩爾達傳說王國之淚》

藍眼淚追了嗎？秀出你眼中的馬祖微光　2023發現馬祖之美攝影比賽募集中

欣傳媒／ 欣傳媒
圖／交通部觀光局馬祖國家風景區管理處提供、馬祖有個周小馬 追淚人粉專。
圖／交通部觀光局馬祖國家風景區管理處提供、馬祖有個周小馬 追淚人粉專。

說到馬祖微光，許多人第一印象可能是季節性超夯的藍眼淚。其實「微光」不只有藍眼淚，還有馬祖暗空計畫下能看到的的璀璨銀河、坑道裡水道與泉水映照出的閃爍光芒、夜裡芹壁盤山建築裡透出的燈光…都展現出馬祖獨有的自然人文特質。從2020開始舉辦的發現馬祖之美攝影徵選，今年以「微光」為題，邀請造訪馬祖的民眾分享精彩照片，總獎金高達10.5萬元，還有多項好禮等著旅人來贏大獎。

馬祖的戰地風情與璀璨銀河相映，是獨一無二的感動。圖為去年微光馬祖第1名作品：戰車銀河；圖／交通部觀光局馬祖國家風景區管理處提供。
馬祖的戰地風情與璀璨銀河相映，是獨一無二的感動。圖為去年微光馬祖第1名作品：戰車銀河；圖／交通部觀光局馬祖國家風景區管理處提供。

小小亮光，大大感動。攝影是一種聚焦的藝術，也讓更多人得以看見更多攝影者「眼中的微光」。交通部觀光局馬祖國家風景區管理處（以下簡稱馬管處）以「發現馬祖微光之美」為題，邀請各路高手分享自己在馬祖拍攝的精彩照片。只要能展現馬祖常態風光與特有文化習俗，在馬祖全區列島拍攝，都是此次攝影徵選期待看到的「微光」主題，「期間限定」的裝置品則不在本次評分標準內，拍攝時間則限於2022年5月1日至2023年8月31日（以EXIF認定之，不得修改）。報名表單連結 請至https://forms.gle/7hsY9WDfyHJDcvSZ7下載。

馬祖的藍眼淚與燈塔相互呼喚。攝影人周治孝（周小馬）說：「燈塔的指引，呼喚湛藍的眼淚夜色。」　圖／馬祖有個周小馬 追淚人粉專
馬祖的藍眼淚與燈塔相互呼喚。攝影人周治孝（周小馬）說：「燈塔的指引，呼喚湛藍的眼淚夜色。」　圖／馬祖有個周小馬 追淚人粉專

五大主題　四季風情秀你眼中的馬祖微光

本次徵選共分為「自然景象類」、「人文景色類」、「家鄉美食類」、「動植物生態類」、「慶典活動類」5大類主題。其中又各有主軸，自然景象類為「訪˙心之景」，邀旅客關注到馬祖四季自然景象、天然特色或景致為題，像是藍眼淚微光、閃爍星空、沙灘星砂、清晨曙光、黃昏 霞光…等；人文景色類邀請民眾「探˙文之情」，以馬祖獨特人文景觀、傳統建築、戰地風貌或文化古蹟為主，像是燈塔曙光、坑道石隙射入內的微光、建築藝術之光、 四鄉五島聚落燈火與富含人文色彩的活力之光。

芹壁夜間光影，和白晝的明朗清和完全不同；圖／交通部觀光局馬祖國家風景區管理處提供。
芹壁夜間光影，和白晝的明朗清和完全不同；圖／交通部觀光局馬祖國家風景區管理處提供。

馬祖特有美食，也是本次的重點之一。家鄉美食類主軸為「嚐˙家之情」，除了以當地特色傳統美食為主角，也期待展現食物和人之間的關係，捕捉生活樣貌，推廣在地美食；動植物生態類著重「觀˙物之意」，以鏡頭中紀錄馬祖陸地、海洋多元生態，多樣化展現豐沛其生命力及獨特性。第５大主題的節慶活動，包含馬祖國際馬拉松、鐵板燒塔節、馬祖昇天祭…等各色在馬祖舉辦的慶典，不論是傳統習俗和慶典中出現的燭光或煙火、鞭炮火光、燈籠透出的微光、甚至是活動裡揮灑出的淚光與汗水的反光…

馬管處表示：為鼓勵民眾踴躍探索馬祖之美，本次投稿一律採網路投稿，徵件時間從即日起至8月31日止，總獎金高達10.5萬元，5大主題合計錄取特優1名（獨得3萬元及相關贈禮）、前三名各1名、馬祖美食、馬祖生態、馬祖動物、馬祖慶典、馬祖人文景色獎各1名，另有佳作及優選獎項。投稿前100名並符合投稿規範者，另可獲得限量微光馬祖活動好禮一份。更多訊息請見馬管處官網、粉絲團及攝影徵選活動網站。

交通部觀光局馬祖國家風景區管理處官網：https://www.matsu-nsa.gov.tw/index.aspx?l=1

2023微光馬祖攝影徵選活動網站：https://2023matsuphoto.weebly.com

編輯／廖苡安

圖片／馬管處提供

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/211689

馬祖 觀光 藍眼淚

延伸閱讀

響應澎湖花火節 七美嶼燈塔限時2天開放參觀、看煙火

NBA／泰托姆末節16分壓過76人逼出G7 綠衫軍教頭真情告白

馬祖黃金餃玩創意 地方創生點燃活力與商機

梅雨季第二波鋒面周六逼近 母親節全台整天有雨

相關新聞

暑假親子旅遊推薦！ 獨特海鮮、歷史建築、大海美景　讓專屬導遊帶你三天兩夜遊馬祖

在這個出國旅遊旺季，也別忘了台灣也有很漂亮的地方值得你去看看 馬祖這個島嶼，跟台灣本島其實差很多，獨特的海鮮、歷史故事、當地的閩南式建築、還有寧靜如畫的大海，都令人耳目一新。 很適合帶著長輩品嚐海鮮、看看海、走走晃晃，帶著小朋友了解台灣的戰略位置與歷史故事，也很適合放鬆度假，在芹壁聚落喝杯咖啡欣賞夕陽，都是很推薦的方式！

看花火節別忘了嘗鮮！ 澎湖「純愛製氷所」冰品新開店 再送限定迪士尼造型馬林糖

2023年澎湖花火節搭配迪士尼100周年慶典，推出無人機燈光秀、璀璨煙火秀及花火電影院等一連串活動，這個夏天準備好要到澎湖了嗎？可別錯過馬公新開幕的冰店「純愛製氷所」推出的特色冰品，5/14前還有機會拿到免費的迪士尼角色造型馬林糖，記得排進行程裡去一趟～

千年徽派建築中醫診所「太丞醫家」＋餐酒館　搶眼又衝突的二代情

中國二千年的中醫源流，一次於中國旅行時徽派建築白牆黑瓦的印象在腦中旋繞不止，讓太丞醫家的設計打翻了傳統醫院建築的刻板印象。以白牆、水池、瓦等東方建築元素構出了中國斜屋頂、冰裂紋飾藝術花窗及貫穿三層樓的

開窗就見藍眼淚！「5間馬祖追淚旅宿」一次看

馬祖藍眼淚曾被CNN評選為世界15大奇景之一，最佳觀賞期間為每年的春夏交替之際，漆黑的海面此時閃爍唯美藍光，彷彿銀河星空...

夏日旅遊「小琉球美食」特搜！古早相思麵.蜂巢蝦鬼頭刀人氣必吃

夏天大家都喜歡到離島享受大海的清涼，其中風光明媚的小琉球更是熱門選擇，玩樂之餘美食當然也不能落下，本文精選了16家小琉球的必吃美食，從海鮮到燒烤應有盡有，為你的旅途補充滿滿的能量，趕緊把這些店家安排進旅遊清單吧！

15家「澎湖特色民宿」推薦！入住暖心民宿與無敵海景共度花火節

一年一度的澎湖花火節開跑了，長達兩個多月的活動加上澎湖豐富的遊樂景點，讓許多人都會選擇安排三天兩夜以上的行程，而在旅途中有個可以養足精力的小窩最為重要，本文幫大家整理了澎湖15家各具特色的民宿，讓你能精神滿滿暢玩澎湖！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦