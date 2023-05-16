高雄唯一！超必吃「古早味粳粽冰、季節限定芒果冰」，佛心價一張鈔票就開吃

好吃的高雄冰店推薦！從左營自由市場起家的–美滿冰菓室，在鼎山家樂福附近新開了分店-美滿冰菓室鼎山店！冰品選項多，最招牌的包含四菓冰，以及55元選可八種料的八寶冰。最近超人氣的是新推出的「粳粽冰」！美滿冰菓室自己研發的粳粽口感更軟，配上自熬黑糖水和自選料，每一口都是大大滿足～而馬上進入夏天，也別錯過季節限定芒果冰！兩大芒果招牌新鮮芒果冰90元，芒果雪花冰只要100元，超級佛心價，今年夏天一定要吃起來啦！！

鼎山美食推薦：美滿冰菓室鼎山店

左營自由市場起家，主打料好實在的高雄冰店美滿冰菓室，今年二月在鼎山家樂福附近的鼎山街開分店囉！

美滿冰菓室鼎山店點餐台在這，冰品所有配料也放在冰櫃中讓大家自由挑選，不得不說，這一字排開料真的超級多欸～

除了常態的剉冰料，美滿冰菓室也常有當日限定的冰品配料喔！像這天比較特別的有芝麻圓，還有泰式奶茶粉粿！

很多人到美滿冰菓室都是外帶剉冰，但美滿冰菓室鼎山店也有內用座位啦！我們家當天是在現場吃，總覺得吃冰就是要現場吃才正點啊！！

美滿冰菓室菜單（2023年版）

美滿冰菓室主打各項刨冰、雪花冰，像是大家最愛，超高C/P值的八寶冰，招牌四果冰、酸Ｖ的鳳梨情人果冰，也有芋頭西米露、果汁、豆花、仙草等多樣甜品。反正來美滿冰菓室只怕選擇障礙，不怕你吃啦！！

最近美滿冰菓室更是推出「粳粽冰」。這是台灣中部古早味冰品，店員說之前到中部玩吃過覺得難忘，便決定來研發自己喜歡口感的梗粽，自己做粳粽冰。

冰品等都是現點現刨，看現場人潮，像我們這天早去大概等個3-5分鐘。

店員淋糖水的畫面也非常療癒，順帶一提，美滿冰菓室的冰品糖水是自家熬煮的低甜度黑糖喔！

看粳粽冰淋糖水時我一直吞口水，閃閃發光的是粳粽畫面也太療癒了吧！

平價好吃高雄冰店推薦：美滿冰菓室

這天我們是一家人一起來吃冰，原本點四碗冰，結果老闆娘跟我們聊著聊著又招待了飲料，來跟大家分享一下這天吃到的冰。

▼粳粽冰＋粳粽一顆 $55+25（梗粽手工製作，每日限量）

這次在美滿冰菓室吃到最喜歡的，就是這個粳粽冰！這是目前唯一一間賣粳粽冰的高雄冰店喔！粳粽冰可以選三種配料，但因為太喜歡粳粽了，除了選紅豆、小湯圓和茶凍之外，這一份我們又多單點一顆粳粽來加，所以這份量是兩顆粳粽的量喔！

這個粳粽可不是批發梗粽，是美滿冰菓室自己手工製做！也因為非常費時費工，數量有限，週末常常下午四點前就賣完。

比起傳統粳粽，美滿冰菓室的梗粽改良得更軟一些，但還是保有彈牙口感。而且！！鹼的味道不會太重，之前吃有傳統粳粽鹼味太重，這裡的完全不會。

很喜歡粳粽與黑糖水的組合，簡單樸實的味道。配上紅豆、小湯圓中種古早味配料也很對味。

▼鳳梨情人果冰 $90

這份是我媽選的，她超愛情人果！一看到菜單上有，立刻說她要吃這位。

美滿冰菓室的情人果不是工廠批發，是自己拿芒果青自己醃。吃起來不會覺得那種工廠刺激香精味，而是很舒服的酸味。我媽很愛，我覺得太酸（可能我很少吃情人果），但基本上喜歡情人果的人應該都會愛。

▼八寶冰（可選8種料） $55

可以選8種料的八寶冰一碗才55！而且料是自己到配料區任選喔～～我們選了花生、柳橙蒟蒻、薏仁、仙草、花豆、芋頭、珍珠、泰奶粉粿。

芋頭、花豆和泰奶粉粿大推，花豆和芋頭那種鬆鬆口感尤其迷人。

薏仁也不錯，口感粒粒分明，配仙草也超級退火！

▼芒果雪花冰（季節限定） $100

芒果季開始！當然要來個芒果冰～老闆娘招待我們這碗芒果雪花冰，請我們吃完給她一些建議。

基本上也沒什麼建議，芒果雪花冰加上新鮮芒果還有爆漿珠珠，大口咬下就是爽快！！芒果用的是台灣的愛文芒果喔！

我還蠻喜歡爆漿珠珠，跟雪花冰一起含入口時，爆漿珠珠爆漿，噴出的果汁讓雪花冰吃起來更有層次。

▼芋頭西米露 $55

打成泥的芋頭沙、鮮奶與西米露，料滿滿，芋頭味十足的一杯。但也因為這杯料很滿，加上芋頭跟西米露本身就非常易飽，整杯一下喝完超～飽！

▼嫩仙草凍 $55（五種料）

我爸說想吃仙草退火，點了這份可以選五種料的嫩仙草凍，還有附上一小杯鮮奶喔！

講真的，這碗仙草凍料給很滿欸！上頭那個彩色ＱＱ的蒟蒻是店員建議，說搭起來會有特別的味道。

這個彩色蒟蒻加入鮮奶，再配上西米露㤧，整個吃起來超像南洋甜點摩摩渣渣！！一開始我爸跟我們講我們還不相信，直到後來吃了他一口才發現真的欸～加牛奶後完全是摩摩渣渣味道！

美滿冰菓室的仙草凍也好吃，軟嫩但保有一些彈性，不會太說軟到直接整個碎掉。

美滿冰果室鼎山店 評價 用餐心得

本來為著美滿冰菓室是粳粽冰而來，想不到這次吃下來，全部的冰都蠻好吃的欸！！這天邊吃冰邊跟美滿冰果室鼎山店店員聊，聊到她跟闆娘在配料研發做了蠻多甜度調整，希望呈現食材的剛好甜味但不會讓吃到膩口。加上價格平實，難怪蠻多客人一吃成老主顧，一週來買個兩三次。接下來要準備迎接超炎熱的夏天，時不時想到可以來美滿冰菓室享受一下好吃的剉冰消消暑啦！

美滿冰菓室 鼎山店

地址：高雄市三民區鼎山街636號

電話：0989-537618

營業時間：週一至週日 12:00-21:00

臉書粉絲團：美滿冰菓室FB粉絲團

美滿冰菓室 自由店

地址：高雄市左營區自由三路261號(自由黃昏市場外圍)

營業時間：週一至週日 12:00-21:00

電話：0916-288281

美滿冰菓室 小港店

地址：高雄市小港區康莊路97號(近捷運小港站)

營業時間：週一至週日 12:00-21:30

電話：0981-811281

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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