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千年徽派建築中醫診所「太丞醫家」＋餐酒館　搶眼又衝突的二代情

欣傳媒／ 欣傳媒
圖片提供／良悅建築
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太丞醫家中醫診所；圖片提供／良悅建築
太丞醫家中醫診所；圖片提供／良悅建築

中國二千年的中醫源流，一次於中國旅行時徽派建築白牆黑瓦的印象在腦中旋繞不止，讓太丞醫家的設計打翻了傳統醫院建築的刻板印象。以白牆、水池、瓦等東方建築元素構出了中國斜屋頂、冰裂紋飾藝術花窗及貫穿三層樓的天井，以木紋清水模帶出江南建築的歷史感、引入陽光的通透設計，及靜謐舒適的等待空間，讓看診多了份溫暖，也帶出了呼應中醫追求帶給人們身心平衡與安定的精神。

太丞醫家中醫診所；圖片提供／良悅建築
太丞醫家中醫診所；圖片提供／良悅建築

太丞醫家中醫診所；圖片提供／良悅建築
太丞醫家中醫診所；圖片提供／良悅建築

太丞醫家中醫診所；圖片提供／良悅建築
太丞醫家中醫診所；圖片提供／良悅建築

太丞醫家中醫診所；圖片提供／良悅建築
太丞醫家中醫診所；圖片提供／良悅建築

以看診機能為優先，並在傳統建築與現代形式間定調出「東方的現代建築形式」。碩大的白牆與高低參差屋頂曲線，呼應了屏東當地聖山大武山山脈樣，也讓太丞醫家成了如當地民眾心中具保護感的大武山。外立面以挑出大小露台增加雕塑感及美麗光影，而三樓小露台正好可遠眺大武山。入口的鏡面水池、清水模圍塑出的明亮廊道、寬敞明亮的候診間、菱格狀書櫃的閱讀空間及與建築主體脫開的獨立廁所配置，提供了就診者優雅、寧靜與衛生的等候空間。

太丞醫家中醫診所；圖片提供／良悅建築
太丞醫家中醫診所；圖片提供／良悅建築

太丞醫家中醫診所；圖片提供／良悅建築
太丞醫家中醫診所；圖片提供／良悅建築

太丞醫家中醫診所；圖片提供／良悅建築
太丞醫家中醫診所；圖片提供／良悅建築

太丞醫家中醫診所；圖片提供／良悅建築
太丞醫家中醫診所；圖片提供／良悅建築

太丞醫家亦是二代合力打拼的故事。二樓由二代經營，並以獨立通道設計的酒吧區「阡陌一肆」看似衝突地結合在中醫診所，但在由一樓延伸而上的清水模牆柱、溫暖的木質與黑色調鐵件設計下反而創造出不同於一般喧嘩的餐酒館氛圍，帶出一種低調的休閒感。這是父子經營理念不同卻又彼此支持的最佳親情合作，倒也創造出如此的複合功能空間。

獨立通往餐酒館區「阡陌一肆」的外部通道；圖片提供／良悅建築
獨立通往餐酒館區「阡陌一肆」的外部通道；圖片提供／良悅建築

餐酒館區「阡陌一肆」；圖片提供／良悅建築
餐酒館區「阡陌一肆」；圖片提供／良悅建築

餐酒館區「阡陌一肆」；圖片提供／良悅建築
餐酒館區「阡陌一肆」；圖片提供／良悅建築

餐酒館區「阡陌一肆」；圖片提供／良悅建築
餐酒館區「阡陌一肆」；圖片提供／良悅建築

餐酒館區「阡陌一肆」；圖片提供／良悅建築
餐酒館區「阡陌一肆」；圖片提供／良悅建築

太丞醫家以木紋清水模外牆及長條鏡面水池帶出了寧靜感與對中國徽派建築歷史的尊重，不僅一次次吸引每位路人的目光，也兼顧了牆後病人看診區的隱私，讓太承醫家成了一處融合中國千年醫學與建築的最佳空間。

太丞醫家中醫診所；圖片提供／良悅建築
太丞醫家中醫診所；圖片提供／良悅建築

太丞醫家中醫診所；圖片提供／良悅建築
太丞醫家中醫診所；圖片提供／良悅建築

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編輯／蘇琨峰

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