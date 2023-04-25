奇幻藍眼淚、獨特天文奇景！馬祖達人帶你潮間帶親手採海產　探索有趣玩法一次玩不完

在馬祖可同時看見銀河及藍眼淚的奇景；圖片提供／鄭智新

於今年4 /16啟用的「新臺馬輪」，在可載運642名旅客並同時搭載45輛小客車等大噸位容量下，除滿足馬祖離島地區當地民眾的車輛運送及生鮮蔬果載運外，更成為往返馬祖和台灣本島之間媲美郵輪級豪華艙等的客船。2022年首屆的「馬祖國際藝術島」也讓馬祖成為以10年為願景的島上建設與國際藝術島規劃。而被CNN列為世界15大奇景之一，此生必看得奇幻美景「藍眼淚」，及獨特歷史古蹟馬祖古厝聚落風情，或是南、北竿、東莒、東引島等遺留下的戰地歷史痕跡及豐富天文及海洋文化資源，讓馬祖的旅遊方式不但多元且得天獨厚。這次就讓我們跟著馬祖著名旅遊達人導覽員鄭智新大哥，一同來探索馬祖獨特且有趣的玩法吧！

新臺馬輪船身以藍、白色為基調，加上橘色的線條，視覺上讓船的外觀變得更加立體；圖片提供／航港局

馬祖獨特的風土人文 「擺暝祭」馬祖早期的居民多由福州沿海的漁村或農村移民而來，在最初的短暫定居下形成了像是大浦聚落等具特色的建築與人文聚落。而其廟宇文化除了信仰的媽祖外，「白馬尊王廟」可說是馬祖獨特的信仰並延伸出每年2月中最著名的傳統慶典「擺暝祭」，從農曆初九開始，在馬祖四鄉五島中除了各個宮廟的神明開始出巡至其他宮廟「拜年」外，最精采的就是「白馬尊王」的繞境活動，沿途除了常有幾百位信徒隨「白馬尊王」繞境外，也會看到像是「拱乩」及「燒馬糧」等特有的祭祀活動，這從下午到凌晨的「擺暝祭」活動，可說是馬祖人視為比過年更重要的節慶與團聚時刻，因此想體驗的旅客們可要早早規劃行程喔！

北芉擺暝祭自下午開始時各個宮廟的神明開始出巡至其他宮廟「拜年」；圖片提供／蘇琨峰

「白馬尊王廟」可說是馬祖獨特的信仰並延伸出每年2月中最著名的傳統慶典「擺暝祭」；圖片提供／蘇琨峰

而馬祖居民也以漁業生活為主，加上豐富的海洋資源，因此漁產豐富。因補獲的數量多，也常以鹽來保存漁獲作為存糧。馬祖因冬季天冷，有著冬釀酒的文化，也創造出獨特的老酒，著名的老酒麵線、老酒淡菜及魚麵線等料理隨之而生。而當地盛產的地瓜也做成了最家喻戶曉的「黃金地瓜餃」，既可鹹食也可甜食、既可油炸也可做成消暑冰品，相當受到遊客的喜愛。

因漁產豐富魚麵線成為當地特殊的產品；圖片提供／蘇琨峰

老酒麵線；圖片提供／蘇琨峰

多元化節慶與旅遊活動提到馬祖著名的節慶活動滿，除了上述的「擺暝祭」外，「燒塔節」也值得一看喔。馬祖燒塔的習俗源自福建省東部一帶的中秋民俗，相傳原本是元末抗元之士為了推翻蒙古人統治，而以燒塔作為信號，之後演變成告別不順去除厄運的習俗。再來是冬季的老酒節、北竿硬地馬拉松等都是近來很歡迎的活動。

2023馬祖北竿硬地超級馬拉松；圖片提供／馬祖北竿硬地超級馬拉松

而必看的藍眼淚則推薦南竿北海坑道內搭乘搖櫓船看藍眼淚，以及六～九月在北竿馬鼻灣在沙灘上便可看到的星沙藍眼淚。四～五月在莒光鄉因梅雨季時天色較暗，像是在東莒的長達1000公尺東羊山步道等無路燈光害情況下，就能看見藍眼淚的大景，同時在四月起晚上11點後（五月是9點，六月是7點）從東邊的海平面上便可用肉眼看見以低角度升上的銀河，同時可看見藍眼淚及銀河，相當難得的美景。

馬祖藍眼淚；圖片提供／鄭智新

在馬祖的四鄉五島中，以東莒的藍眼淚，其次是南竿（主推搖櫓船看藍眼淚），而目前北竿則已有四艘娛樂船可搭乘出海觀賞藍眼淚，以避開陸上光害嚴重的地方，而東莒也有娛樂船出海看藍眼淚的服務。達人鄭大哥說著，船一出海在螺旋漿的轉動下，旅客很快就會看到藍眼淚，且用手機就可清楚地拍下及錄影，而船上的微光剛好可當成拍攝時的補光效果，常可拍下美麗藍眼淚照片。更棒的是，在七月時也會是流星雨的季節，在農曆12～22日期間，若找對地點並在銀河剛升起時段，就可同時看見藍眼淚、銀河、月亮及流星雨，這可說是世界級獨一無二的景象！

馬祖銀河；圖片提供／鄭智新

還有哪些地方可玩達人鄭大哥還推薦一些馬祖必玩的景點，像是潮間帶退潮時大約300公尺長的「摩西分海」，一路上可讓遊客親手採集龍膽、佛手、觀音螺、蚵岩螺及珠螺等野生海產，回去後再一起分煮享用，相當難得的體驗。

潮間帶一路上可讓遊客親手採集龍膽、佛手、觀音螺、蚵岩螺及珠螺等野生海產；圖片提供／鄭智新

另外還有西莒島的40分鐘藍色公路賞燕鷗之旅，可至蛇山欣賞在2003年發現神話之鳥（黑嘴端鳳頭燕鷗）等，或是立漿運動、獨木舟、出海在船上看日出及夕陽，而體驗型海釣可釣獲像是花飛、黃雞、石斑及石狗公等美味魚種。

立漿運動；圖片提供／鄭智新

體驗型海釣可釣獲像是花飛、黃雞、石斑及石狗公等美味魚種；圖片提供／鄭智新

陸上景點方面則可參訪閔東式聚落，像是芹壁村、南竿津沙及、大浦聚落等，而著名的雙塔－東引島燈塔及東莒島燈塔和二級古蹟東洋山步道，或是馬祖軍事觀光景點大砲連也相當值得走走喔！

馬祖軍事觀光景點大砲連；圖片提供／鄭智新

馬祖的季節性玩法4-5月：藍眼淚（適合攝影，較少受到風、雨、霧的影響)5-8月：體驗目見藍眼淚、日出、日落及銀河9-10月：氣候好，海象好、賞鳥（白絲，牛背鷺、燕鷗、戴勝等），賞花（黃花、蘭花、馬祖海、馬祖紫珠、龍蛇蘭）、吃魚（最肥美季節）10-3月：磯釣、石斑（夢幻之魚）、黑毛（魚中之后）、午魚、春子，烏魚等

在馬祖東莒島開設船老大民宿的達人導覽員鄭智新大哥介紹下，是否讓大家更能了解在馬祖到底能玩什麼？及何時來玩最最棒的呢？從特殊的節日慶典、獨特的天文景象、豐富的海洋資源到珍貴的戰地古蹟等，讓馬祖可說是也成了世界級的旅遊景點之一！

位於馬祖東莒島的船老大民宿；圖片提供／鄭智新

東莒島燈塔；圖片提供／鄭智新

馬祖藍眼淚；圖片提供／鄭智新

=========編 輯／蘇琨峰

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