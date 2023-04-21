星野餐飲集團跨海構築「青嶼」　綠島值得一座高質感旅宿！

與海為鄰的「青嶼味旅行館」；圖片提供／青嶼味旅行館

綠島，50分鐘客船航程的離島，環綠島一圈只需要40分鐘車程，島上綠意蔥鬱，舉世聞名的清澈碧水藍天，終年海水溫暖，春季開始吸引大批熱愛潛水客從世界各地到來。潛水資歷超過30年的「星野餐飲集團」董事長曲聲揚，近年幾次進出綠島潛水後，他認為擁有世界級海底景觀的綠島，更值得擁有一家高質感的旅宿空間，平時高壓忙碌的人們來到綠島海裡放鬆，回到岸上後，可以入住在一座聆聽浪聲，海風吹拂的舒服自在空間。因此集結自家餐飲集團首度跨足旅宿業，在新冠疫情期間克服跨海構築的多重挑戰，342天內完工，在2022年開幕。

青嶼外觀有著深綠色石毯披覆的外立面；圖片提供／青嶼味旅行館

與大海只有一個露台的距離

落腳在綠島大街上，推開窗可眺望海洋與本島中央山脈的青嶼，外觀披覆深綠石毯，搭配鏽鐵色鋼構件、結合木構層，在大露台上種植耐風的綠色植栽，同時也在頂樓置入小面積的鏡面水池波光映天色，並且為樓板降溫及調節頂樓的微氣候，整棟青嶼低調內斂地融入一旁的潮間帶、海洋景觀中。

海天一色的露台絕景；圖片提供／青嶼味旅行館

享受在海洋暮色中醒來的氛圍；圖片提供／青嶼味旅行館

離島上與海為伍的高質感風格旅宿；圖片提供／青嶼味旅行館

與海潮聲為伍的旅宿；圖片提供／青嶼味旅行館

負責建築規劃的拾微設計魏孟宜提到：「與島上其他常民建築不同，青嶼建築量體外掛大開窗、大露台，因為一般離島旅客來自都會區，難得有機會能隨時眺望海洋，在露台可以感受陽光及海風，應該提供更多擁抱大自然的時光給大家。」在這樣的訴求背後，建築的安全機能，也在結構技師以最高級抗颱防風的結構計算後，以防風木門、防撞網、補強鋼索等強化結構，並且巧妙的與立面材料整合，是綠島大街上獨樹一格的建築。

梯間頂部以採光罩引入天光；圖片提供／青嶼味旅行館

潮間帶旁的青色建築

此外，青嶼完工至今，剛渡過第一年四季的離島氣候洗禮，設計時為了呼應地景上的天然材料，以及設計團隊觀察到這些材質與天地共存下所形成的質感，在建材的使用策略上，大量使用天然材質，從立面外觀延伸至室內設計，卵石石毯、木材、稻稈糯米泥牆、鏽鐵色的不銹鋼構件，以及金工藝術家專屬創作的銅製壁燈，一方面耐候，也讓青嶼展現獨有風格。客房內也刻意加大衛浴空間以及一應俱全的貼心設備，讓人們來到綠島可以真正的渡假放鬆。

金工藝術家創作的戶外銅製壁燈；圖片提供／青嶼味旅行館

運用各種天然材料；圖片提供／青嶼味旅行館

運用在地風土食材的餐酒館

在全台擁有多家知名餐廳的星野餐飲集團插旗綠島後，也在青嶼一樓設置餐酒館，提供給旅客更全面的旅行品質，運用綠島當地零時差的新鮮漁獲入菜，每日當地漁民潛入海中撈捕的龍蝦、花枝、剝皮魚等，共同感受小島的節氣風土。為了減少島上廢棄物處理的負擔，客房不提供瓶裝水以及擦手紙，反而入住時提供可帶回家的冷水瓶、隨身方巾，旅客在綠島旅行後也可在日常生活中響應愛惜環境。

餐廳配色彷彿潛入海中山珊瑚帶來繽紛的色彩；圖片提供／青嶼味旅行館

在海邊享用風土佳餚；圖片提供／青嶼味旅行館

獨立發行綠島旅遊指南

2023年青嶼開幕滿週年之際，集結這些年在綠島的新發現，董事長自掏腰包發行獨立旅遊指南，他認為除了知名的潛水、溫泉等外，綠島仍有諸多直得探索的美好，例如有兩條登山步道、潮間帶海域，非常適合健行與生態探索，近年許多新店家進駐綠島，與海為伍的新生活風格，多元且閃亮，一定要推薦給大家！

青嶼亦獨立發行旅遊指南，帶給旅客更加價的服務；圖片提供／青嶼味旅行館

青嶼獨立發行的旅遊指南；圖片提供／青嶼味旅行館

【青嶼味旅行館】

地址：台東縣綠島鄉南寮137號

訂房電話：0978-127356

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編 輯／蘇琨峰

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