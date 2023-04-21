南台灣夢幻景點！「海上教堂咖啡館」矗立於大鵬灣 內裝空間超氣派、看海下午茶好唯美

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涼子是也／ 文、圖／涼子

udn走跳美食／涼子是也

海上教堂咖啡是去年才新開幕的屏東海景咖啡館，矗立於大鵬灣海上的絕美教堂，非常有異國風情，從一開放後立刻變成IG熱門打卡點。身為海景控，這次墾丁行當然要把海上教堂咖啡納入行程啦～

海上教堂咖啡目前不接受預定座位，為管制人數有區分用餐時段，需提前到場拿取該時段的號碼牌，待時間到就能開放入場，一個場次限時70分鐘。

海上教堂咖啡停車場

海上教堂咖啡位於大鵬灣國際休閒特區，開車進來直走經過景觀台不久就可以看到「海上教堂咖啡」招牌，停車場在左側，附近有公廁，因海上教堂咖啡只有一間廁所，有想如廁可以先在公廁上比較不會遇到排隊久候。

海上教堂咖啡營業時間與開放時段

海上教堂咖啡營業時間中午11:00-下午18:50，內用最後點餐時間是18:20，採分批入場、場次時間如下圖，可提前到場拿號碼牌。

海上教堂咖啡是全台第一座位於海面上的「教堂咖啡館」，要前往教堂得先走過304.5公尺長的海堤，鵝黃的鮮豔配色讓人聯想到西班牙的教堂建築，非常有特色。

海上教堂咖啡用餐環境

走入海上教堂咖啡，挑高的內部空間寬敞舒適，四週牆面以簡約質樸的水泥灰為主色，海洋的蔚藍會從窗戶透進來，搭配植栽綠意，寧靜愜意～

從人的對比可以看出來海上教堂咖啡挑高有多～高，至少是兩層樓的高度很開闊。而圓柱栱門設計讓我想起去義大利時參觀的古蹟建築，有種古羅馬的氛圍～

我最愛的座位就是窗前有托盤的位置啦！可以邊吃下午茶邊看海超Chill～

海上教堂咖啡用餐採自助式，選好座位後需自行到櫃檯點餐結帳，拿到呼叫器等候取餐，用餐完畢也需自行回收餐盤餐具喔～

海上教堂咖啡菜單

海上教堂咖啡菜單如下，主要提供咖啡茶飲與甜點蛋糕，想吃鹹的點心也有法式鹹派。(以下價格不用加一成服務費)

海上教堂咖啡餐點

黑糖肉桂捲，一份120元。自從前陣子迷上肉桂卷之後，只要看到菜單有就忍不住會點一個來吃。它們家肉桂醬雖然不到很多，不過每口麵包都可以吃到肉桂的香甜濃郁還不賴。

梨山高冷茶，一份120元。早上在民宿連喝兩杯拿鐵之後，我覺得精神超好，所以這次就不點咖啡選冷泡茶XD 想不到梨山高冷茶用玻璃瓶裝送過來，感覺好高級呀！茶香不會太淡，清香不苦澀，冰冰涼涼的很清爽～

最後從遠處再回望一下海上教堂咖啡吧！真的是矗立在海中央，特別有神秘感呀～

我很喜歡海上教堂咖啡的環境，好拍有質感，這次是平日來人不會太多，還蠻愜意舒適的。目前海上教堂咖啡很熱門，採分時段制入場、限時而且不能預約，建議平日早點來比較不會因客滿或拿不到號碼牌而撲空喔。

海上教堂咖啡常見問題

Q1. 海上教堂咖啡入場需要門票嗎？
A1. 海上教堂咖啡入場不用門票，但時段人數有管制，需提前拿取號碼牌。

Q2. 海上教堂咖啡用餐有限時嗎？
A2. 海上教堂咖啡用餐限時70分鐘。

Q3. 海上教堂咖啡可以訂位嗎？
A3. 海上教堂咖啡不提供訂位服務，需現場拿號碼牌候位。

【消費資訊】

用餐時間：2023年3月

海上教堂咖啡

電話：0966 883 827

地址：928屏東縣東港鎮鵬灣大道2段9號

營業時間：中午11:00-下午18:50

公休日：週二

海上教堂咖啡 FB 粉絲頁

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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