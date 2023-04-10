別再只有玩墾丁！歷史園區、文化基地、異國風咖啡館帶你走入人文南國

【圖／文：行遍天下】

前進屏東，除了恆春墾丁一邊聽海濤聲沙灘愜意野餐之外，更有許多新鮮事發生著，鐵道園區、海上教堂感受一秒到南法的風光，以菸葉為主題的博物館都正嶄新等待遊客光臨，春日就到南方來趟旅行吧！

▲大鵬灣海上教堂咖啡





大鵬灣海上教堂咖啡

大鵬灣國家風景區的新景點，淡雅黃色的小教堂座落在海上，踏入裡頭更讓人驚訝，不同於外表的南歐風情感，裡頭是清水模挑高設計，六隻從天花板而下佇立的圓弧柱子搭配拱形樑，一道道延伸至頂端的橢圓形窗孔成了光影與海水照耀進室內的弧線。每個人都想在光影窗前留下互動剪影。大武山咖啡、阿里山咖啡、台灣原生寶山紅茶等滋味，更有自信拉花的熱拿鐵與每日限定的蛋糕也成了要與海景互相呼應拍照的主角，幸運的話還能看見大鵬灣帆船乘風而過呢！

DATA

地址：屏東縣東港鎮大鵬灣環灣道路二段9號

電話：0966-883-827

FB：海上教堂咖啡 Maritime Building café

時間：11:00-18:50（僅能現場排隊無提供訂位，週二休），每梯次用餐約70分鐘

消費：熱拿鐵咖啡140元、季節限定草莓塔180元





屏菸1936文化基地

改造建於1936年的「屏東支局葉菸草再乾燥場」，將菸葉故事、製菸捲菸等機器、工廠痕跡保留下來。2022年重新以「屏菸1936文化基地」展現過往「金葉」的魅力。用沉浸式五感體驗方式來融入歷史痕跡中，第一階段開放的菸業館、客家館、8、9號倉庫（大武山特展）與10號倉庫內，透過光影虛實與科技的結合，還可走上菸廠貓道，就近欣賞菸廠特有的山形窗的壯觀，讓人穿梭於屏東與過往菸廠的過往之間。

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DATA

地址：屏東縣屏東市菸廠路1號

電話：08-721-0234

時間：週二至日園區09:00-22:00。館舍週二至四09:00-18:00、週五至日至21:00（週一休）

網址：www.cultural.pthg.gov.tw/pt1936/Default.aspx

費用：館舍入場券199元，屏東縣民免費





潮州鐵道園區

全台唯一鐵路維修觀光機廠就在屏東潮州，2022年12月開幕的新園區，更直接在入口處展示了全台僅存1輛、過往用來專送大型貨物的「50D大物車」。另外，整座鐵道園區更展示了14輛具有歷史意義的文物車輛，藍皮列車、舊式莒光號等還能攀爬上車輛，透過玻璃窗瞧見過往車廂配置。也能走入鐵道文物館內，看過往鐵道歷史文物，昭和年間貨車車軸、舊月台座位、搖頭晃腦旋轉的車頂電風扇，每一處都讓人懷念起過往的火車時光啊。

DATA

地址：屏東縣潮州鎮光復路461號

電話：08-780-6555

時間：09:00-20:00

FB：潮州鐵道園區

費用：全票100元、潮州鎮民50元可抵消費





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