最在地的南台灣綠蔭文青風景！3+2 Design Studio－高雄內惟藝術中心Akau Coffee 猻物咖啡館

Akau Coffee 猻物咖啡(馬卡店)的空間規劃由3+2 Design Studio操刀；圖片提供／3+2 Design Studio

高雄內惟藝術中心，主要由知名建築師劉培森設計與規劃，整體白色外觀呼應柴山綿延起伏山形狀狀態，以帶狀式輕量建築群設計，工法選用剪力牆無柱，與周邊自然景觀共構共融共生。地點位於美術館園區西側的內惟藝術中心，同時為高雄市立美術館、高雄市立歷史博物館、高雄市電影館三所專業館舍，共同營運的新場館。內惟藝術中心以文化平權作為理念，將大門敞開迎向內惟聚落，藉由跨領域、跨世代、跨族群的精神，集結三館特色，規劃展覽空間、影廳、輕食咖啡廳等複合場域，打造「既在地、又國際」的藝術典藏教育中心，期盼縫合新舊街區、帶動城市嶄新的發展。同時，也重新定義藝術、生活與空間之間的可能性，希望來往此地的民眾與藝術展開全新的多元對話。

Akau Coffee 猻物咖啡(馬卡店)；圖片提供／3+2 Design Studio

Akau Coffee 猻物咖啡(馬卡店)；圖片提供／3+2 Design Studio

在這裡，除了欣賞建築之美、體驗空間與作品，其服務空間找來未來市主理理人汪麗琴擔任設計顧問，將過去經營好樣VVG的經驗以及打造風格IP觀點，帶入內惟藝術中心，築起藝文運營計畫藍圖，共同打造入口內惟閱讀區與文創餐飲販售區。內惟藝術中心內的猻物咖啡在開幕至今，已逐漸打出知名度。同時他們也是來自屏東知名文青咖啡品牌。

Akau Coffee 猻物咖啡(馬卡店)；圖片提供／3+2 Design Studio

Akau Coffee 猻物咖啡(馬卡店)；圖片提供／3+2 Design Studio

猻物咖啡名字取自於平埔方言的屏東古名「Akau」，臺語音譯成「猴」一詞，同時擁有獨立烘豆實驗所 ⒶⒸⓇ，提供獨特的烘豆技術與特色調飲，融合高雄當地食材、文化與風土融合風味，透過猻物咖啡馬卡店帶給大眾不一樣的氛圍與感受。

Akau Coffee 猻物咖啡(馬卡店)；圖片提供／3+2 Design Studio

Akau Coffee 猻物咖啡(馬卡店)；圖片提供／3+2 Design Studio

Akau Coffee 猻物咖啡(馬卡店)的空間規劃，係由館方和未來市、3+2 Design Studio 三方共同合作打造。針對咖啡館的整體設計風格，就是希望呼應室外的風景，將陽光與水與空氣引入室內，讓自然氣息圍繞在空間內，將桌面打造成曲線蜿蜒型態，串連整體空間帶動森氣息。塑造潔白環境的綠色系植物與水波紋燈光、同時搭配著軟裝家室選品，彼此相互輝映，高雄內惟藝術中心咖啡館，期待透過師法自然的設計思維，重新定義藝術與品味生活與空間的可能，也讓美好的事物能聚流在此。

Akau Coffee 猻物咖啡(馬卡店)；圖片提供／高雄市文化局

【Akau Coffee 猻物咖啡（馬卡道店）】

電話：07-553-8935 #2023時間：11:30～20:30（週⼀一公休） / 地址：高雄市鼓山區馬卡道路329號

官網：www.akaucoffee.co/

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編輯／蘇琨峰

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