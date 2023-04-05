七年修復！左營舊城「見城之道」啟用 串連高雄大小龜山、古城遺址300年

歷時7年修復的左營舊城「見城之道」啟用；圖片提供／高雄市政府文化局

在歷時7年修復，串連高雄左營舊城的舊聚落與新社區，更將自1930年代因開拓道路被切開的龜山再次縫合的左營舊城「見城之道」終於啟用。路線由見城館開始，沿大小龜山既有步道銜接至北門，沿途更可一覽蓮池潭風光。總長約770公尺的「見城之道」，也成了了解當地歷史文化與新觀光的引道。

左營舊城「見城之道」；圖片提供／高雄市政府文化局

歷時7年修復臺灣第一石城左營舊城是台灣現今保存最完整的古城，有著近300年的歷文化。自2016年啟動的左營舊城「見城計畫」，是全國重要的再造歷史現場旗艦計畫之一，重現了這座臺灣歷史縮影的城牆，走在廊道上，也像是繞了一趟高雄的前世今生。

左營舊城「見城之道」；圖片提供／高雄市政府文化局

「見城之道」的修復在「見城之道」的7年修復工作中，陸續完成護城河通水、見城館設置、見城大戲、修復東、西、北門段城牆、西門遺址公園等各項遺趾與基礎設施，同時也了修補長久以來龜山被勝利路切斷身首分離的風水。

左營舊城「見城之道」；圖片提供／高雄市政府文化局

陳其邁也特別強調目前只是第一階段770公尺的開放，即將還有1.5公里的南門到東門連結計畫，以及南門門戶改造計畫。在這始於2016年的見城計畫下共提出5大方案，26項子計畫，總計20億元預算經費，也期待讓更多城牆重建天日，成為國家級重要地標。

左營舊城「見城之道」；圖片提供／高雄市政府文化局

位於左營海青工商旁的「西門遺址公園」也同步開放，公園內展示著位於眷村房舍內的西門遺址、西門城牆與防空洞，呈現出自清代以來各時期轉變的歷史痕跡。而在第二期的「南門賦歸」計畫下，將串連更多左營舊城的城牆，在重建下也挖掘出更多的歷史。

左營舊城「見城之道」；圖片提供／高雄市政府文化局

「見城之道」以天橋的形式讓行走路線更具高空臨場感，更能遠眺沿途景色，而這樣的方式也象徵著讓左營的靈龜再度重生，也更讓民眾願意走入左營舊城，民眾可以從南門走到東門、到龜山再到北門，這同時對於觀光也是一大助益。在特地配置的燈光下，讓「見城之道」在夜晚時如同一條環繞在山中的明亮空中步道；而步道上漸層的燈光，古城牆的連結，也讓遊客有如進入時光隧道般的行走感。

左營舊城「見城之道」；圖片提供／高雄市政府文化局

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編輯／蘇琨峰

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