粉紫力量＋1！東港溪邊追療癒苦楝花香 加碼尋台版「烏龍派出所」

春天裡百花怒放，可別錯過了現在正在盛開期的「苦楝」！位於屏東的東港溪堤防邊就能看到它的身影，綿延了數公里的苦楝樹開著一團一團的淡紫色小花，空氣中瀰漫著特殊的甜香，等著大家來欣賞它的美麗。

圖／Yitzu．いちIG

楝，讀作「戀」，有些人會聯想為「苦戀」，台語的音也近「苦憐」，從名字上就不受大家喜愛，但是苦楝帶著香氣，卻揉合了果香、草香、杏仁香與玫瑰香，可以緩和交感神經，有著讓人放鬆的效果，而且全株可藥用，樹材還能製作家具、裝潢，用途多多，喜歡高溫的環境、可以防風抗旱，更被阿美族人視為春天到來的象徵，擁有許多優點的它卻因名字被大家避而遠之，實在有點可惜，不如從今年開始注意這暗藏在「苦澀中的甜美」也不晚唷！

圖／Yitzu．いちIG

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東港溪沿岸種植一整排苦楝，不只適合拍文青風美照，也可以到溪邊野餐，在溪畔散步一路上享受仲春的陽光和苦楝的香氣陪伴；更好玩的是，附近其實有間「烏龍派出所」，但因為名稱不雅，被改名為「興龍派出所」，可以順道走走打個卡，告訴大家有沒有遇到阿兩囉！

東港溪苦楝堤坊

導航搜尋：「屏東縣新園鄉烏龍抽水站」

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